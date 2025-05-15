Семейный эко-фестиваль пройдет в Москве 17–18 мая

17–18 мая в московском пространстве «Депо. Три вокзала» пройдет Eco Friendly Fest 2025 – масштабное событие, объединяющее всех, кто заинтересован в экологичном образе жизни. В течение двух дней гости фестиваля смогут погрузиться в мир устойчивого развития через серию практических активностей и образовательных мероприятий.

Ключевым элементом программы станет лекторий с участием ведущих экспертов, которые обсудят актуальные вопросы – от экологичного потребления до социальных аспектов устойчивого развития. Например, одним из спикеров выступит Ксения Илларионова, руководитель отдела по связям с общественностью и экопросвещению Экологического союза с темой «Экологичная продукция — правда или миф?».

На интерактивном эко-квесте участники смогут проследить полный цикл переработки вторсырья, пройдя через три тематические зоны. Творческие мастер-классы предложат освоить техники апсайклинга под руководством опытных дизайнеров – от кастомизации одежды до создания аксессуаров из переработанных материалов.

Фестиваль предоставляет отличную возможность поделиться ненужным и найти что-то интересное для себя. В зоне маркета можно будет познакомиться с десятками экологичных брендов, а на вещевом свопе и буккроссинге – обновить гардероб и домашнюю библиотеку без лишних затрат.

Особой частью программы станет выставка треш-арта, где будут представлены инсталляции из переработанных материалов, демонстрирующие творческий подход к проблеме отходов. Для детей предусмотрены специальные познавательные квесты и мастер-классы, а для взрослых – тематические викторины и практические сессии. Фестиваль создает комфортную среду для всей семьи и даже для домашних животных.

Eco Friendly Fest – это уникальная возможность сделать первый шаг к осознанному потреблению, получить практические навыки и вдохновиться примерами бережного отношения к окружающей среде. Приходите всей семьей, чтобы узнать, как небольшие изменения в повседневных привычках могут внести вклад в большое дело сохранения планеты.

Мероприятие пройдет по адресу: Москва, ул. Новорязанская, 23 («Депо. Три вокзала») с 12:00 до 19:00. Вход свободный при обязательной регистрации на сайте фестиваля.