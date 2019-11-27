От первых зимних музыкальных шоу до рождественской мелодрамы с Эмилией Кларк: самые яркие события декабря

Кейт (в исполнении Эмилии Кларк), которая работает в магазине рождественских товаров, злоупотребляет выпивкой и давно бросила переживать из-за собственной жизни. Но все меняется после знакомства с милым и очаровательным Томом (в исполнении Генри Голдинга).

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«Джуманджи: Новый уровень»

На экранах с 12 декабря