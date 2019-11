От первых зимних музыкальных шоу до рождественской мелодрамы с Эмилией Кларк: самые яркие события декабря

Популярная и эпатажная певица Maruv, покорившая европейские музыкальные чарты своими хитами Drunk Groove, Focus On Me, For You, Black Water и другими, даст единственный сольный концерт в столице. Симбиоз магического, завораживающего голоса в сочетании с феерическим эротическим шоу заставит каждого зрителя возжелать и восхищаться!

Maruv — популярная украинская певица, композитор, поэт и продюсер. Благодаря мощному супер-синглу Drunk Groove, певица завоевала огромную популярность, а клип на эту песню набрал уже более 75 миллионов просмотров, покорив музыкальные чарты не только стран бывшего СНГ, но и Европы.

Сурганова и Оркестр

Москва, 8 декабря, Crocus City Hall