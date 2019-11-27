От первых зимних музыкальных шоу до рождественской мелодрамы с Эмилией Кларк: самые яркие события декабря
Кино
«Рождество на двоих»
На экранах с 5 декабря
Кейт (в исполнении Эмилии Кларк), которая работает в магазине рождественских товаров, злоупотребляет выпивкой и давно бросила переживать из-за собственной жизни. Но все меняется после знакомства с милым и очаровательным Томом (в исполнении Генри Голдинга).
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Джуманджи: Новый уровень»
На экранах с 12 декабря
Фото: kinopoisk.ru
Сиквел блокбастера «Джуманджи: Зов джунглей» о приключениях четверых друзей внутри загадочной и таящей опасности игры. На этот раз, чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру. К их удивлению, правила Джуманджи изменились, и все идет наперекосяк. Чтобы выжить, друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры — от засушливой пустыни до заснеженных гор.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
На экранах с 19 декабря
Вновь вернувшийся за руль франшизы Джей Джей Абрамс должен эффектно закрыть очередную главу саги про семью, космос и Силу. Эпизод Райана Джонсона оставил Вселенную в интересном положении как в сюжетном, так и в эстетическом плане (его манера значительно отличается от седьмой серии Абрамса). Тем интереснее, как выкрутится один из апостолов «Остаться в живых», какую во всем этом роль сыграет Мэтт Смит, контакты какой степени связывают-таки Кайло Рена (в исполнении Адама Драйвера) и Рэй (в исполнении Дейзи Ридли), а также — самое важное — кто ее отец.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Союз Спасения»
На экранах с 26 декабря
Фото: kinopoisk.ru
Наши войска заняли Париж. Россия стала первой державой мира. Теперь все кажется возможным. Молодые победители, гвардейские офицеры, уверены, что равенство и свобода наступят — здесь и сейчас. Ради этого они готовы принести в жертву все — положение, богатство, любовь, жизнь… и саму страну.
Купить билеты на фильм можно здесь.
Концерты
Maruv
Москва, 8 декабря, Adrenaline Stadium
Популярная и эпатажная певица Maruv, покорившая европейские музыкальные чарты своими хитами Drunk Groove, Focus On Me, For You, Black Water и другими, даст единственный сольный концерт в столице. Симбиоз магического, завораживающего голоса в сочетании с феерическим эротическим шоу заставит каждого зрителя возжелать и восхищаться!
Maruv — популярная украинская певица, композитор, поэт и продюсер. Благодаря мощному супер-синглу Drunk Groove, певица завоевала огромную популярность, а клип на эту песню набрал уже более 75 миллионов просмотров, покорив музыкальные чарты не только стран бывшего СНГ, но и Европы.
Сурганова и Оркестр
Москва, 8 декабря, Crocus City Hall
Фото: Global Look Press
Группа «Сурганова и Оркестр» сыграет традиционный концерт в честь дня рождения Светланы Сургановой и представит новую программу «На контрасте». Рок, латино, трип-хоп, французский шансон, брит-поп, электроника — своей разножанровостью они не вписываются ни в одно музыкальное течение. Ведь все, чем дышит Светлана Сурганова, оживает под пальцами ее музыкантов. В основу новой программы заложен дух первых альбомов группы, принесших ей славу. Суть его — в подкупающей лирике и душевности — этим в свое время и покорила зрителей и музыкальных критиков Светлана Сурганова. Программа впервые была показана полгода назад в обеих столицах в камерных залах и произвела фурор.
Звери
Москва, 13 и 14 декабря, «ВТБ Арена»
Навряд ли есть сомневающиеся в том, что «Звери» — лучшие. Можно долго спорить, рок это или поп, но факт остается фактом: они остаются одной из самых успешных «живых» групп в России. «Звери» – это идеально подобранная команда музыкантов. Их концерты – это драйв, зажигательная музыка и тексты, которым хочется подпевать. У музыкантов все лучше получается справляться со своим взрослением. Рома Зверь, кажется, уже совсем отказался от легкомысленных и романтичных хитов вроде «Районы-кварталы» и начал петь о злободневных темах с умеренной долей иронии. У артиста отпала необходимость сочинять форматные подростковые гимны, и группа перешла на формат мини-альбомов, в которых экспериментирует с жанрами и дает такого разнообразия, какого никогда не было в их полнометражных работах.
Little Big
Москва, 20 декабря, Мегаспорт
Фото: wikipedia.org
Минувший год смело можно назвать годом Little Big: две части альбома Antipositive возглавили топ-чарты iTunes и Apple Music во многих странах. Пять клипов с суммарным количеством просмотров в 390 миллионов. Совместный трек с самой популярной поп-группой России и Skibidi, который стал главным феноменом ушедшего года.
Коллектив не планирует останавливаться на достигнутом и уже ставит новые рекорды. Клип на сингл I’m Ok преодолел порог в 5 миллионов просмотров всего лишь за сутки. Приближающийся Pop On The Top Tour станет самым масштабным за все время существования группы. Крупнейшие площадки, киловатты света и звука, безумный рейв, который заставит двигаться даже самых закрепощенных.
Шоу и мероприятия
Snow Пати 5. История белой розы
Москва, 4 декабря, «ВТБ Арена»
Пять лет назад все началось с маленькой белой вечеринки в небольшом клубе. Через год нам было уже тесно в маленьком клубе, и мы собрались в новом месте. На третий год мы зажгли самый большой клуб Москвы, и уже тогда было понятно, что из клубов мы выросли.
В прошлом году нас стало так много, что мы встретились уже на стадионе! 12000 человек в белом. 5 часов хитовой музыки, света и добра! В этом году самый быстрорастущий белый флешмоб пройдет на новом стадионе, чтобы собрать еще больше друзей в белом. Вместе с нами будут: Zivert, Ольга Бузова, Rauf & Faik, GAYAZOV$ BROTHER$, Кравц, RASA, Мари Краймбрери, VERBEE, AMCHI, Artik&Asti, Клава Кока, Ганвест, Катя Адушкина, TERNOVOY и многие другие.
Песня года
Москва, 7 декабря, «ВТБ Арена»
Ежегодный праздник музыкальных итогов года, легенда российского телевидения, традиция нескольких десятилетий, - фестиваль «Песня года» вновь приглашает преданных поклонников хитов и звезд эстрадной сцены. Уникальный фейерверк творчества в 48-й раз собирает исполнителей самых любимых и популярных композиций: ведь именно песня, которая в уходящем году завоевала признание аудитории в хит-парадах - главный герой и лауреат фестиваля. В «Песне года» принимают участие звезды разных поколений - мастера сцены, народные артисты России и СССР, а также молодые популярные исполнители и группы.
В концерте этого года выступят: София Ротару, Филипп Киркоров, Николай Басков, Кристина Орбакайте, Ирина Аллегрова, Лев Лещенко, Валерий Леонтьев, Валерия, Лариса Долина, Димаш Кудайберген, Сергей Лазарев, Игорь Николаев, Стас Михайлов, Ирина Дубцова, Loboda, Лолита и многие-многие другие.
BURN TOUR: Gone.Fludd, Saluki, Лауд
Москва, 7 декабря, GlavClub
Фото: пресс-служба
7 декабря в московском «Главклубе» прогремит финал масштабного хип-хоп турне BURN Tour, которое вернется после долгого роуд-трипа по России. К уже заявленным звездам хип-хопа присоединился самый позитивный рэпер, открытие прошлого года GONE.Fludd.
Если вы не знаете GONE.Fludd, то мы не знаем, где вы были прошлым летом! Тогда все качали под хиты «Мамбл» и «Кубик льда» из его дебютного альбома Boys Don’t Cry. С тех пор Саша успел выпустить еще один альбом «Суперчуитс», который окончательно сделал его популярным среди тех, кто еще не успел состариться.
Попасть на вечеринку сможет каждый, пройдя быструю регистрацию на сайте и загрузив промокод из-под крышек банок BURN.
«Вечер Эстетических Удовольствий»
Москва, 28 декабря, гостиница «Метрополь»
Фото: facebook.com
В прошлом году Вечер Эстетических Удовольствий состоялся в Доме Союзов и стал одним из главных предновогодних событий Москвы. На этот раз локацией для ВЭУ станет гостиница «Метрополь». В этом году команда приглашает гостей на вечеринку в залах, коридорах, лифтах и номерах отеля.
Хотя американская популярная культура не является для нас родной, все мы отлично представляем звон праздничных колокольчиков, смех Санта-Клауса и шуршание подарков в рождественских носках. В эту ночь гости прогуляются по опустевшему от посетителей отелю с Кевином Маккаллистером (главным героем фильма «Один дома»), пройдут сквозь рожь с Холденом Колфилдом и все вместе заново переживут взросление. Как и в прошлый раз, мероприятие будет состоять из двух частей: камерный вечерний концерт и многолюдная ночная вечеринка.
В этом году вход на ВЭУ будет платным. Отдельно можно приобрести билеты как на ночную, так и на концертную часть. Подробности и билеты доступны на сайте.
Новый год в ГлавClub
Москва, 31 декабря
Фото: glavclub.com
Праздничное шоу в ГлавClub Green Concert - ударный финальный аккорд уходящего года, по ходу которого питерская группа «Сплин» отметила 25-летие, а ее бессменный фронтмен Александр Васильев - полувековой юбилей. Самый молодой из классиков русского рока выпустил прошлой осенью сборник стихов «Весь этот бред» и не устает сочинять новые: музыканты «Сплина» приступили к работе над новым альбомом.
За четверть века на виду группа записала пару канонических («Коллекционер оружия» и «25-й кадр») и несколько отличных пластинок, а в последние годы решила брать не только качеством, но и количеством, доведя их сумму до 15. Иными словами, один из главных рок-составов страны не почивает на лаврах, выбирая свои greatest hits - а в ГлавClub Green Concert будут звучать, конечно же, именно они - из постоянно обновляющегося лонг-листа.