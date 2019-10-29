«Ледовая» сказка Навки, «очень страшная» хэллоуинская вечеринка и не только: самые впечатляющие события ноября
Кино
«Новогодний ремонт»
На экранах с 7 ноября
У Марго (в исполнении Зои Бербер) есть 24 часа, чтобы сделать ремонт в квартире к приезду дочери и мамы. В попытке найти решение, она случайно отправляет сообщение с просьбой о помощи всем контактам в телефоне. С этого момента дверной звонок звучит непрерывно, а в квартире Риты один за другим появляются старые и новые друзья — русский депутат, учитель-еврей, армянин-владелец ресторана. Последним как снег на голову падает американец с предложением жениться. Все вместе решают: Маргариту в США отпускать нельзя! Пусть это будет непросто, но русские ведь просто так не сдаются…
«Ангелы Чарли»
На экранах с 14 ноября
Фото: Kinopoisk.ru
Частное детективное агентство «Таунсенд», возглавляемое таинственным Чарли, открывает свои офисы по всему миру, и теперь в разных уголках земного шара команды суперпрофессиональных Ангелов под началом Босли (в исполнении Элизабет Бэнкс, она же – режиссер фильма) обеспечивают покой и безопасность своим клиентам.
«Аббатство Даунтон»
На экранах с 21 ноября
Главное событие в жизни каждого аристократа — прием правящего монарха в родовом гнезде. Однако в череде изысканных раутов и светских церемоний кто-то из обитателей роскошного особняка Даунтон готовит покушение на короля.
«Прекрасная эпоха»
На экранах с 28 ноября
Фото: Kinopoisk.ru
Что, если бы вы могли отправиться в любое время в прошлом по своему выбору? Именно такую услугу предоставляет компания, которая готова скрупулезно восстановить детали любой эпохи на заказ. Одним из ее клиентов становится талантливый художник (в исполнении Даниэля Отоя), переживающий кризис в отношениях со своей любимой женой. Он использует этот шанс, чтобы снова пережить тот день, когда много лет назад он встретил любовь всей своей жизни.
Концерты
The Rasmus
1 ноября, Москва, Adrenaline Stadium
Фото: Global Look Press
В России про группу The Rasmus слышал каждый ценитель мрачной музыки и балладной лирики. Едва ли не у каждого подростка в начале нулевых висел на стене плакат коллектива. За свою продолжительную карьеру один из самых знаменитых коллективов Финляндии выпустил девять альбомов, получил огромное количество различных наград как у себя на родине, так и за рубежом. Но именно пятый студийный альбом Dead Letters и бессмертный хит In The Shadows принесли четырем финским музыкантам (Лаури Юленену, Паули Рантасалми, Аки Хакала и Ээро Хейнонену) мировой успех в 2003 году.
В 2019 году The Rasmus отправится в европейский юбилейный тур, приуроченный к 15-летию выхода пластинки Dead Letters. Лидер группы Лаури Юленен говорит о предстоящем туре следующее: «Dead Letters — самый знаковый альбом в истории The Rasmus. На момент релиза альбома наш коллектив существовал уже десять лет и имел огромный успех в Финляндии: платиновые альбомы, аншлаговые концерты. Благодаря уверенности, любопытству и страху перед будущим, мы записали более мрачный и меланхоличный альбом, который определил наш новый индивидуальный стиль». Сегодня рок-группа The Rasmus, как и прежде, окружена верными поклонниками, творческой энергии и юношеского задора, что позволяет ей собирать полные залы. Окунитесь в приятные воспоминания, спойте вместе с любимой группой хит In The Shadows и другие композиции культового альбома Dead Letters на юбилейном выступлении своих кумиров.
Scorpions
5 ноября, Москва, ВТБ Арена, 7 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец
Фото: Global Look Press
Самая любимая и востребованная в России рок-группа возвращается к нам со своим Crazy World Tour. Концерты состоятся в крупнейших городах России. «Когда мы выпустили альбом Crazy World в самом конце холодной войны и отправились в тур, мир был действительно сумасшедшим, но в воздухе чувствовалась надежда на более спокойное будущее, — вспоминает лидер Scorpions Клаус Майне. — Теперь мир становится еще более сумасшедшим с каждым днем». Если мир и становится все более непредсказуемым, то любовь российских фанатов к группе Scorpions остается неизменной вот уже долгие десятилетия. И немудрено, ведь Scorpions стали одной из первых западных рок-групп, «пробивших» железный занавес в 1988 и 1989 годах. Этой осенью Scorpions вновь приедут в Россию, чтобы исполнить Wind Of Change, Send Me An Angel и другие хиты, на которых выросло не одно поколение любителей рока.
Guano Apes
17 ноября, Москва, Adrenaline Stadium
Любимцы российских ценителей альтернативного рока, группа Guano Apes, празднует в этом году 25-летие творческой деятельности. И по такому случаю группа исполнит как можно больше хитов со своих ранних альбомов — ту самую «золотую» классику, которая сделала имя Guano Apes и вывела коллектив в высшую лигу. Олдовые ламповые боевики с добавкой наиболее ярких хитов новых альбомов — это именно то, что настоятельно просят поклонники группы и что получает на концертах самый горячий прием.
Mgzavrebi
21 ноября, Москва, клуб 1930
Фото: Facebook
Осень для концертов Mgzavrebi — время оптимальное. Еще не утихли воспоминания о лете, и очередная порция тепла становится фактором не просто желанным, но необходимым. Предстоящий концерт группы станет логическим продолжением недавно вышедшего альбома Geo, пронизанного атмосферой тепла и солнца, большой дружеской вечеринки, которую этот грузинский коллектив начал много лет назад и заканчивать не собирается.
Еще, казалось бы, недавно — студенты, неожиданно ощутившие свое предназначение нести миру песню, сейчас — это успешные музыканты, поднимающие на ноги огромные площадки и не позволяющие публике покидать места до того момента, пока не отзвучит последний аккорд последней песни «на бис». Поют Mgzavrebi в основном на грузинском, хотя есть песни и на русском. Но их музыка требует, в первую очередь, восприятия эмоционального, не подразумевающего непременного знания языка.
«Несчастный случай» — «Халатный концерт»
25 ноября, Москва, Московский театр мюзикла
Фото: пресс-служба
Не успели поклонники группы отдышаться после громкого шоу в честь ее 35-летия в прошлом году, как с пылу с жару подоспела новая круглая дата. 25 ноября в Московском театре мюзикла на Пушкинской площади группа «Несчастный случай» во главе с Алексеем Кортневым отыграют веселый юбилейный «халатный концерт». Музыканты сами не заметили, как прошло 20 лет с момента рождения программы. «Началось все с того, что нам надоело играть концерты обычные, — вспоминает лидер «Несчастного случая». — И мы стали думать о том, как перенести атмосферу домашнего концерта, которой очень хочется поделиться, в большой зал. У нас на сцене стоит накрытый стол, на нем всяческие соленья, наливки, коньяк, кофе, чай. Мы приглашаем к нему зрителей: они выходят по 2-4 человека и проводят с нами время на протяжении одной песни, а потом спускаются на свои места, как правило — совершенно счастливые. Ну а «халатными» такие концерты называются, потому что играем мы в халатах и пижамах».
Скучать не придется ни артистам, ни гостям, которые сами любят похулиганить и пофантазировать: то выходят на площадку в костюмах больных, похожих на мумии, в сопровождении игривых медсестер, то радуют музыкантов подарками — соленьями, пирогами и экзотическими напитками по авторским рецептам.
Шоу и мероприятия
AfterHalloween: Lost Souls Galaxy Hotel
2 ноября, Москва, гостиница Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park
Фото: пресс-служба
Как и в предыдущие годы, команда Rise Entertainment и Simiram вновь устраивает бал, который по уровню ощущений сопоставим разве что с туристической экспедицией на Марс. На сей раз эти слова и правда недалеки от истины — темой нового AfterHalloween стал космос — в самом широком и фантазийном понимании слова. Несмотря на то, что основным профильным дресс-кодом остается black tie, как всегда на AfterHalloween будет осуществляться строгая «ручная» модерация гостей на предмет соответствия придуманного для посещения костюма. Кроме того, довести свой космический образ до совершенства можно будет совершенно бесплатно в спецальной бьюти-зоне.
Организаторы бала - режиссер Жу Монтвилайте и продюсер Владимир Месхи - говорят, что, сочиняя вселенную для своих гостей, ориентировались на весь огромный корпус текстов, документирующих мечтания человечества о жизни за пределами земного шара. Герои Артура Кларка проникают в миры Джорджа Лукаса, персонажи Люка Бессона отправляются на «Солярис» Станислава Лема. Таковы примерные ассоциации с тем приключением, которое предстоит гостям AfterHalloween, переступившим 2 ноября порог гостиницы.
В этом году организаторы вечеринки подготовили увесистый лайн-ап, часть которого решили анонсировать заранее. «На этот AfterHalloween мы впервые привезем израильский дуэт Red Axes, который в последний год вырвался на клубный Олимп и является обязательным участником всех топовых вечеринок от Миконоса до Тулума. Наряду с ними гостей в этом году ждет выступление мексиканского продюсера Sainte Vie, чей трек High Seas в этом году стал негласным гимном фестиваля Burning Man», - утверждает один из создателей проекта, Кирилл Балдаков.
Перемещаться между комнатами гостям будут помогать многочисленные актеры, играющие странников из других вселенных. Впрочем, сюжет здесь до известной степени условен — его будут создавать сами посетители. Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте.
Спектакль на льду «Аленький цветочек»
6-10 ноября, Москва, ДС «Мегаспорт»
В начале ноября в Москве будет вновь показан мюзикл на льду «Аленький цветочек», продюсером и исполнительницей главной роли которого является олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка. «Премьера ледового спектакля «Аленький цветочек», созданного по мотивам одноименной сказки Сергея Аксакова, состоялась в столице в декабре прошлого года. Тогда его посетили 200 тысяч человек. Мы получили огромное количество восторженных отзывов и писем с просьбами повторить шоу и решили еще раз показать нашу волшебную историю, в которой магическим образом сочетается фигурное катание и музыка», — рассказывает Татьяна Навка.
Для участия в проекте приглашены фигуристы мировой величины: на лед выйдут двукратный призер зимних Олимпийских игр и чемпионатов мира и Европы Виктор Петренко, призеры чемпионатов мира в парном катании Юко Кавагути и Александр Смирнов и другие известные фигуристы. «Аленький цветочек» — это не только великолепное исполнение танцев и акробатики на льду величайшими фигуристами современности, но и ультрасовременное с точки зрения применения спецэффектов и сценических технологий шоу. Артисты выступают на подвешенной платформе, «летают» над ледовой ареной, катаются с закрытыми глазами. В общей сложности над воплощением грандиозной идеи продюсеров и сценаристов работали более 1500 специалистов.
Балет «Дракула. Начало»
3 ноября, Москва, Кремлевский дворец
Фото: пресс-служба
Режиссер Алексей Голубев (MAG FILM & SHOW) и хореограф Иван Васильев (премьер Михайловского театра) представляют мировую премьеру балета по мотивам бестселлера Брэма Стокера «Дракула». Влад Дракула - самый известный и могущественный вампир, созданный писателем Брэмом Стокером на грани вымысла и фактов, на основе реального исторического персонажа - Влада Цепеша, правителя Валахии. Потеряв любовь из-за предательства, ради мести он соглашается на сотрудничество с темными силами. Бестселлер Стокера входит в «100 лучших детективных романов всех времен» и был переведен на многие языки мира. Готический роман был многократно инсценирован как драматический спектакль, мюзикл, ледовое шоу, стал основной культовых фильмов. Но впервые именно в России история Дракулы будет рассказана в новом жанре, родившемся на стыке нескольких. Здесь театр смешался с кинематографом, мюзикл - с классическим балетом. Новейшие технологии встанут на службу актерскому таланту и мастерству, авторские кино-вставки дополнят сценографическую реальность, а свет, музыка и декорации полностью погружают зрителя в события давно минувших дней.
Иван Васильев, заслуженный артист России, станцует в балете главную партию и разделит сцену с ведущими солистками Большого театра Кристиной Кретовой и Марией Виноградовой. Одну из главных вокальных партий исполнит Ладислав Бубнар, лауреат международных конкурсов и финалист шоу «Голос». При этом на сцене одновременно будут находиться до 50-ти артистов разных жанров.
Стендап-шоу Дэниела Слосса
23 ноября, Москва, Music Media Dome
Фото: пресс-служба
28-летний Дэниел Слосс быстро стал одним из главных мировых имен в комедии. Его текущий тур с новой программой уже включил в себя более 250 выступлений в 36 странах по всему миру. Концерт Слосса Jigsaw/«Пазл», собравший миллионы просмотров и разрушивший тысячи пар по всей планете, удостоился множества упоминаний в российских СМИ. Теперь же комик впервые выступит в России со своим новым шоу.
Мировую известность комику принесли программы 2018 года, вышедшие на Netflix: Dark и Jigsaw. Последний начали обсуждать еще до премьеры — из-за того, что материал Слосса спровоцировал большое количество расставаний и разводов среди пар и супругов. После выхода концерта на видео Слоссу продолжали присылать сообщения о том, что он меняет жизнь людей. Это будет экстраординарное, беспрецедентное комедийное шоу, которое точно нельзя пропустить! Концерт будет проходить на английском языке, однако будут доступны наушники с синхронным русским переводом, которые можно забронировать на официальном сайте шоу.