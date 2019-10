«Ледовая» сказка Навки, «очень страшная» хэллоуинская вечеринка и не только: самые впечатляющие события ноября

В России про группу The Rasmus слышал каждый ценитель мрачной музыки и балладной лирики. Едва ли не у каждого подростка в начале нулевых висел на стене плакат коллектива. За свою продолжительную карьеру один из самых знаменитых коллективов Финляндии выпустил девять альбомов, получил огромное количество различных наград как у себя на родине, так и за рубежом. Но именно пятый студийный альбом Dead Letters и бессмертный хит In The Shadows принесли четырем финским музыкантам (Лаури Юленену, Паули Рантасалми, Аки Хакала и Ээро Хейнонену) мировой успех в 2003 году.

В 2019 году The Rasmus отправится в европейский юбилейный тур, приуроченный к 15-летию выхода пластинки Dead Letters. Лидер группы Лаури Юленен говорит о предстоящем туре следующее: «Dead Letters — самый знаковый альбом в истории The Rasmus. На момент релиза альбома наш коллектив существовал уже десять лет и имел огромный успех в Финляндии: платиновые альбомы, аншлаговые концерты. Благодаря уверенности, любопытству и страху перед будущим, мы записали более мрачный и меланхоличный альбом, который определил наш новый индивидуальный стиль». Сегодня рок-группа The Rasmus, как и прежде, окружена верными поклонниками, творческой энергии и юношеского задора, что позволяет ей собирать полные залы. Окунитесь в приятные воспоминания, спойте вместе с любимой группой хит In The Shadows и другие композиции культового альбома Dead Letters на юбилейном выступлении своих кумиров.

Scorpions

5 ноября, Москва, ВТБ Арена, 7 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец