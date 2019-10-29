«Ледовая» сказка Навки, «очень страшная» хэллоуинская вечеринка и не только: самые впечатляющие события ноября

Как и в предыдущие годы, команда Rise Entertainment и Simiram вновь устраивает бал, который по уровню ощущений сопоставим разве что с туристической экспедицией на Марс. На сей раз эти слова и правда недалеки от истины — темой нового AfterHalloween стал космос — в самом широком и фантазийном понимании слова. Несмотря на то, что основным профильным дресс-кодом остается black tie, как всегда на AfterHalloween будет осуществляться строгая «ручная» модерация гостей на предмет соответствия придуманного для посещения костюма. Кроме того, довести свой космический образ до совершенства можно будет совершенно бесплатно в спецальной бьюти-зоне.

Организаторы бала - режиссер Жу Монтвилайте и продюсер Владимир Месхи - говорят, что, сочиняя вселенную для своих гостей, ориентировались на весь огромный корпус текстов, документирующих мечтания человечества о жизни за пределами земного шара. Герои Артура Кларка проникают в миры Джорджа Лукаса, персонажи Люка Бессона отправляются на «Солярис» Станислава Лема. Таковы примерные ассоциации с тем приключением, которое предстоит гостям AfterHalloween, переступившим 2 ноября порог гостиницы.

В этом году организаторы вечеринки подготовили увесистый лайн-ап, часть которого решили анонсировать заранее. «На этот AfterHalloween мы впервые привезем израильский дуэт Red Axes, который в последний год вырвался на клубный Олимп и является обязательным участником всех топовых вечеринок от Миконоса до Тулума. Наряду с ними гостей в этом году ждет выступление мексиканского продюсера Sainte Vie, чей трек High Seas в этом году стал негласным гимном фестиваля Burning Man», - утверждает один из создателей проекта, Кирилл Балдаков.

Перемещаться между комнатами гостям будут помогать многочисленные актеры, играющие странников из других вселенных. Впрочем, сюжет здесь до известной степени условен — его будут создавать сами посетители. Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте.

Спектакль на льду «Аленький цветочек»

6-10 ноября, Москва, ДС «Мегаспорт»