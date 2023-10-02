«Русское Радио» назвало дату XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон»

29 ноября в «Крокус Сити Холле» состоится главное музыкальное событие года – XXVIII Церемония вручения национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон».

Церемония вручения Премии «Золотой Граммофон» неизменно становится самым долгожданным и важным событием, подводящим музыкальные итоги года самой большой страны.

Ежегодно на сцену церемонии выходят артисты, чьи песни покорили миллионы сердец слушателей «Русского Радио». «Золотой Граммофон» – это знак качества, который навсегда вводит композицию в золотую коллекцию российской эстрады.

«Русское Радио» вручило более 750 статуэток – и песни-лауреаты любимы и узнаваемы, вне зависимости от того, стали ли они победителями самой первой церемонии в 1996 году или награждены недавно.

В прошлом году лауреаты премии впервые определялись по новым правилам: драгоценную статуэтку получили исполнители, чья песня хотя бы раз оказалась на вершине хит-парада «Золотой Граммофон» в эфире «Русского Радио», что сделало церемонию еще ярче, еще большему числу артистов дало возможность побороться за победу.

В этом году «Золотой Граммофон» впервые состоится в «Крокус Сити Холле» – зале, построенном по самым современным стандартам, обладающем отличной акустикой.