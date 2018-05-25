Русская шпионка, пособие по соблазнению и другие киноновинки недели

Из бывшей балерины Доминики (у нас — Вероники) Егоровой (в исполнении Дженнифер Лоуренс) советская разведка делает «воробья» — совершенное оружие для выполнения самоубийственных миссий. Во время одной из таких миссий Егорова встречает агента ЦРУ Натаниэля Нэша (в исполнении Джоэла Эджертона), и между ними вспыхивают чувства. Экранизация романа Джейсона Мэттьюса, которую поставил режиссер «Голодных игр» Фрэнсис Лоренс.

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«Как разговаривать с девушками на вечеринках»

На экранах с 31 мая