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Русская шпионка, пособие по соблазнению и другие киноновинки недели

Passion.ru представляет самые интересные кинопремьеры, которые вам точно не захочется пропустить.

«Красный воробей»

На экранах с 31 мая

Из бывшей балерины Доминики (у нас — Вероники) Егоровой (в исполнении Дженнифер Лоуренс) советская разведка делает «воробья» — совершенное оружие для выполнения самоубийственных миссий. Во время одной из таких миссий Егорова встречает агента ЦРУ Натаниэля Нэша (в исполнении Джоэла Эджертона), и между ними вспыхивают чувства. Экранизация романа Джейсона Мэттьюса, которую поставил режиссер «Голодных игр» Фрэнсис Лоренс.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Как разговаривать с девушками на вечеринках»

На экранах с 31 мая

Экранизация комикса Нила Геймана про панков и пришельцев. По сюжету в конце 70-х трое друзей встречаются с милыми инопланетянками, среди которых выделяется героиня Эль Фэннинг, мечтающая узнать, что такое панк. Но времени у нее на это немного: через два дня ее должна съесть наставница.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Невидимый гость»

На экранах с 31 мая

Молодой бизнесмен Адриан Дориа (в исполнении Марио Касаса) находит свою любовницу мертвой. Подозрения падают на него самого, но он считает себя невиновным. Криминальный триллер, берущий завязку у «Беглеца» с Харрисоном Фордом, но затем развивающийся по совершенно другому сценарию: вместо того чтобы скрываться от правосудия, Адриан сидит под домашним арестом и обращается за помощью к видному адвокату Вирджинии Гудман (в исполнении Аны Вагенер), у которой есть интересная стратегия защиты.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Два хвоста»

На экранах с 31 мая

История о невероятных приключениях двух друзей — кота Макса и бобра Боба. Трудно найти более непохожих друг на друга героев! Правильный Боб стремится к тишине и покою, а непоседа Макс хочет стать знаменитым и прославиться на весь мир. И тем не менее именно этой парочке предстоит отразить нашествие инопланетных охотников за животными и прославиться на всю галактику.

Купить билеты на фильм можно здесь.

Фото: Shutterstock

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