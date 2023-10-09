«Русская Медиагруппа» совместно с BIM Group проведут в ОАЭ грандиозный музыкальный фестиваль

1 ноября в Дубае стартует масштабный музыкальный фестиваль Best Music Fest, который для гостей и экспатов одного из самых дорогих курортов Арабских Эмиратов проведет «Русская Медиагруппа» совместно с BIM Group.

Пять дней, наполненных самыми яркими российскими хитами в исполнении артистов, имена которых знают не только в России, но и за ее пределами. С 1 по 5 ноября каждый вечер будут проходить захватывающие музыкальные шоу звезд российской эстрады, несопоставимые по масштабу и зрелищности ни с одним другим фестивалем.

Best Music Fest – первое громкое музыкальное событие после пандемии коронавируса. Фестиваль впервые пройдет в одном из самых знаменитых курортных комплексов Madinat Jumeirah Dubai, неизменно радующих гостей элитарным сервисом.

Гостей фестиваля ждет самая качественная российская музыка, ведь для этого «Русская Медиагруппа» подключила все ресурсы. Планируются выступления не только звезд «Русского Радио», но и главного музыкального телеканала страны RU.TV, а также других радиостанций холдинга. Артисты, чьи имена знает каждый, исполнят свои лучшие хиты, а также представят публике музыкальные новинки.

1 ноября на сцену выйдут Дмитрий Маликов, Bahh Tee&Turken, Ханна, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Jah Khalib, Любовь Успенская, Мари Краймбрери.

2 ноября танцпол взорвут выступления Filatov&Karas, Звонкий, Mia Boyka, Валя Karna.val, GAVRILINA, Seville, Instasamka, Мот, Артем Качер, Натан, Владимир Пресняков.

3 ноября лирическое настроение подарят Эмин, Jony, Bahh Te & Turken, Gayazov$ Brothers$.

4 ноября гостей курортного комплекса будет ждать выступление мировых звезд, которые исполнят легендарные западные хиты 80-х. В заключительный день фестиваля – 5 ноября – невероятное шоу покажут Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Дима Билан и Диана Арбенина.

«Русская Медиагруппа» не в первый раз устраивает столь масштабные выступления российских звезд за границей, – говорит музыкальный продюсер «Русской Медиагруппы» Светлана Столповских. – Холдинг уже проводил фестивали в Дубае, Лондоне, Монако. Мы стремимся расширять русское культурное пространство, знакомить с нашей музыкальной культурой жителей других стран и, конечно, помогать россиянам, живущим за границей, поддерживать связь с Родиной, видеть вживую любимых исполнителей. Best Music Fest станет грандиозным и незабываемым событием для всех, кто его посетит».