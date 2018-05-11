«Роналду против Месси», история о дерзком супергерое и другие киноновинки недели

Единственный и неповторимый болтливый наемник вернулся! Еще более масштабный и еще более разрушительный, чем прежде! Когда в его жизнь врывается суперсолдат с убийственной миссией, Дэдпул (в исполнении Райана Рейнольдса) вынужден задуматься о дружбе, семье и о том, что на самом деле значит быть героем.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Конченая»

На экранах с 17 мая