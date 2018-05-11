«Роналду против Месси», история о дерзком супергерое и другие киноновинки недели

«Дэдпул-2»
На экранах с 17 мая
Единственный и неповторимый болтливый наемник вернулся! Еще более масштабный и еще более разрушительный, чем прежде! Когда в его жизнь врывается суперсолдат с убийственной миссией, Дэдпул (в исполнении Райана Рейнольдса) вынужден задуматься о дружбе, семье и о том, что на самом деле значит быть героем.
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«Конченая»
На экранах с 17 мая
Фильм окунет вас в опасный мир английского криминала, в центре внимания которого роковая особа Энни (в исполнении Марго Робби) в различных амплуа. Она ведет сложную игру с несколькими мужчинами, которых на первый взгляд ничто не связывает. Стравляя их друг с другом, она преследует свою жестокую цель. Что это, раздвоение личности или четко спланированная игра коварной обольстительницы?
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«Роналду против Месси»
На экранах с 17 мая
Футбольный мир разделен на два противоборствующих лагеря: те, кто болеет за Криштиану Роналду, и те, кто отдает предпочтение Лионелю Месси. Эксперты сравнивают то, как воспитывались эти два величайших спортсмена, их спортивную карьеру, талант и мастерство, результативность на поле и конкурентоспособность за его пределами. Создатели этого документального фильма пообщались с неистовыми, преданными фанатами футболистов, их коллегами и соперниками, а также поучаствовали в жаркой дискуссии, чтобы определить, кто же лучший из лучших.
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«Моя бывшая подружка»
На экранах с 17 мая
После тяжелого разрыва с девушкой Винсент решает никогда больше не подвергать свое сердце тяжелым ударам любви. Он решает снять квартиру на пару со своим старым проверенным другом Нефели. И так уж случилось, что Нефели — женского пола. Золотое правило дома: никаких серьезных отношений с третьими лицами! Позволены только встречи на одну ночь, не более! Но после нескольких недель совместного проживания Винсент встречает Джули и нарушает правило. Что на это скажет Нефели?
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«Пчелка Майя и Кубок меда»
На экранах с 17 мая
Летний сбор пыльцы позади, и пчелы пребывают в возбужденном ожидании, ведь из столицы прибыл гонец, чтобы пригласить улей на соревнования за Кубок меда. Неутомимая пчелка Майя очень хочет принять участие в состязаниях, и тут выясняется, что улей может поучаствовать в играх только собственным медом: половина всего летнего урожая родного улья пойдет на то, чтобы прокормить атлетов из других сборных. Вопреки королевской воле Майя отправляется в пчелиную столицу, Пчелкоград, чтобы предстать перед Королевой и с ее высочайшего дозволения получить право на участие в играх.
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Фото: Kinopoisk.ru