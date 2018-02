Рок-концерт, романтическая комедия и не только: куда сходить в марте

Эту британскую панк-рок-группу без преувеличения можно назвать «русской народной» — настолько ее участников любят российские поклонники. В начале марта коллектив собирается как следует встряхнуть Челябинск, Ростов-на-Дону, Казань, Санкт-Петербург и дать сразу два шоу подряд в московском клубе Stadium. В 2012 году The Prodigy были признаны «Лучшей танцевальной группой современности» по версии журнала Mixmag, что вряд ли кто-то возьмется оспаривать. Они и сегодня по-настоящему взрывная команда, которая бесстрашно идет вперед, покоряя все новых и новых фанатов, и продолжает экспериментировать со звучанием. Это доказали и эпичный последний альбом The Day Is My Enemy, и мощные лайвы на фестивалях по всему миру. В Россию музыканты обещают привезти как совсем свежие треки, так и нетленки Voodoo People, Smack My Bitch Up и Firestarter. Уверены — на этих шоу будет жарко!

Владимир Пресняков

29 марта, Москва, Crocus City Hall