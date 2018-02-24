Рок-концерт, романтическая комедия и не только: куда сходить в марте
Концерты
Evanescence
12 марта, Москва, Crocus City Hall, и 15 марта, Санкт-Петербург, СК «Юбилейный»
Американская рок-группа Evanescence не нуждается в представлении — их хиты Bring Me To Life и My Immortal в начале нулевых звучали, как говорится, из каждого утюга. А в конце прошлого года коллектив выпустил новый альбом Synthesis. Он состоит как из абсолютно новых песен, так и вышеупомянутых хитов, исполненных в синтезе оркестровой и электронной музыки. Да-да, на грандиозных шоу в Москве и Санкт-Петербурге бессменной солистке группы Эми Ли будет аккомпанировать симфонический оркестр. Это надо видеть и слышать!
The Prodigy
16 и 17 марта, Москва, Stadium
Эту британскую панк-рок-группу без преувеличения можно назвать «русской народной» — настолько ее участников любят российские поклонники. В начале марта коллектив собирается как следует встряхнуть Челябинск, Ростов-на-Дону, Казань, Санкт-Петербург и дать сразу два шоу подряд в московском клубе Stadium. В 2012 году The Prodigy были признаны «Лучшей танцевальной группой современности» по версии журнала Mixmag, что вряд ли кто-то возьмется оспаривать. Они и сегодня по-настоящему взрывная команда, которая бесстрашно идет вперед, покоряя все новых и новых фанатов, и продолжает экспериментировать со звучанием. Это доказали и эпичный последний альбом The Day Is My Enemy, и мощные лайвы на фестивалях по всему миру. В Россию музыканты обещают привезти как совсем свежие треки, так и нетленки Voodoo People, Smack My Bitch Up и Firestarter. Уверены — на этих шоу будет жарко!
Владимир Пресняков
29 марта, Москва, Crocus City Hall
В день своего 50-летия один из наших любимых артистов Владимир Пресняков собирается дать большой концерт в Москве. Невозможно переоценить теплоту, легкость и ностальгию, атмосферу которых этот музыкант создает на своих шоу. Говорят, что на этом юбилейном концерте самого Владимира, а также его поклонников ждет множество сюрпризов от коллег и звездных друзей. Все вместе они уж точно устроят шумный и яркий праздник, который нельзя пропустить.
Alekseev
31 марта, Москва, Vegas City Hall
Из метро — на самолеты и мировые гастроли, из студии шоу «Голос страны» — на концерты с многотысячной публикой, из фронтмена простой студенческой группы — в кумира меломанов. И, наконец, он в Москве — Никита Алексеев, исполнитель тех самых хитов «Пьяное солнце» и «Океанами стали». Его голос и манеру исполнения легко узнать среди остальных. В прошлом году Alekseev стал первым украинским исполнителем, чья песня «Пьяное солнце» целых восемь недель лидировала в iTunes Украины, России и Казахстана. Сегодня счетчик просмотров клипов этого молодого певца на YouTube насчитывает десятки миллионов (!), а армия его фолловеров в Instagram достигла полумиллиона и постоянно растет. На шоу в Москве Никита представит не только вышеупомянутые уже известные композиции, но и абсолютно новый материал.
Кино
Фильм «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»
В прокате с 8 марта
Чем заняться в первый же праздничный день длинных выходных? Правильно, пойти в кино — с любимым, подругой или детьми. Прекрасным поводом станет премьера уморительной комедии «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!», главные роли в которой сыграли Виктор Добронравов и Валентина Мазунина. Это фильм о несостоявшемся актере, ставшем радиоведущим, но столкнувшемся с непредвиденными препятствиями — у него вдруг «прорезался» женский голос... На что готов герой, чтобы вернуть свой голос и не упустить выгодный шанс, узнаете в кино.
Фильм «Я худею»
В прокате с 8 марта
Есть и другой вариант похода в кино всей семьей — на комедию о женских заморочках «Я худею». Между прочим, ради этого фильма молодая актриса Александра Бортич поправилась почти на 20 кг! Как ее героиня Аня пыталась сесть на диету, чтобы понравиться сексуальному мачо, и какие советы ей дал лучший друг, можно увидеть на экранах по всей стране в Международный женский день.
Фильм «Леди Берд»
В прокате с 15 марта
Этот фильм номинирован на «Оскар» сразу в нескольких категориях — от «Лучшего фильма» до «Лучшей актрисы». Критики поют ему дифирамбы, и неспроста. Это не кино о первой влюбленности, хотя эта линия в картине тоже присутствует. Это кино о поиске себя и о том, как важны в этом поиске отношения с родителями и их поддержка. Главная героиня в исполнении Сирши Ронан не хочет пассивно принимать то, что ей навязывают родители или школа, и предпочитает действовать так, как велит ей сердце. Весной в самом воздухе чувствуются скорые перемены — возможно, этот фильм подтолкнет к чему-то давно назревающему и вас?
Фильм «Не в себе»
В прокате с 29 марта
Это фильм-встряска, изобилующий неожиданными поворотами сюжета и фирменным шокирующим стилем повествования режиссера Стивена Содерберга. История простой девушки по имени Сойер затрагивает актуальные вопросы нашего восприятия реальности, инстинкта выживания и системы, которая вроде бы должна заботиться о нас, но на самом деле все оказывается иначе. Заинтригованы? Советуем посмотреть этот атмосферный триллер.
Фото: пресс-службы