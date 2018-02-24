Рок-концерт, романтическая комедия и не только: куда сходить в марте

Этот фильм номинирован на «Оскар» сразу в нескольких категориях — от «Лучшего фильма» до «Лучшей актрисы». Критики поют ему дифирамбы, и неспроста. Это не кино о первой влюбленности, хотя эта линия в картине тоже присутствует. Это кино о поиске себя и о том, как важны в этом поиске отношения с родителями и их поддержка. Главная героиня в исполнении Сирши Ронан не хочет пассивно принимать то, что ей навязывают родители или школа, и предпочитает действовать так, как велит ей сердце. Весной в самом воздухе чувствуются скорые перемены — возможно, этот фильм подтолкнет к чему-то давно назревающему и вас?

Фильм «Не в себе»

В прокате с 29 марта