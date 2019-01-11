Робби в роли английской королевы, «модель на пенсии» Энистон и другие звезды в киноновинках недели

«Две королевы»
На экранах с 17 января
Шоураннер сериала «Карточный домик» Бо Уиллимон написал для театральной постановщицы Джози Рорк («Опасные связи», «Кориолан») историческое полотно о том, как две ослепительно рыжие королевы — Мария Стюарт (в исполнении Сирши Ронан) и веснушчатая Елизавета I (в исполнении Марго Робби) — соперничали за власть.
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«Пышка»
На экранах с 17 января
Рози (в исполнении Дженнифер Энистон) в свое время выиграла конкурс красоты и до сих пор держится за это достижение, в то время как ее дочь Уиллоудин (в исполнении Даниэль Макдональд) все вокруг называют пышкой. Желая побороть материнскую одержимость вечной молодостью и худобой, Уиллоудин отправляется на тот же конкурс красоты, чтобы перевернуть игру. Постановщица Энн Флетчер, снявшая комедию «Предложение» и первые две части «Шага вперед», продолжает нарушать всевозможные стереотипы при помощи легких жанров.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Стекло»
На экранах с 17 января
Режиссер фильмов «Неуязвимый» и «Сплит» М. Найт Шьямалан представляет завершение мистической трилогии. Сюжет нового фильма разворачивается после финала фильма «Сплит». В поисках встречи с обладающим фантастическими способностями Зверем (в исполнении Джеймса МакЭвоя) Дэвид Данн (в исполнении Брюса Уиллиса) выходит на след Кевина Крамба (одной из личностей Зверя). Однако в дело вмешивается Элайджа Прайс (в исполнении Сэмюэля Л. Джексона), который тщательно хранит секреты Данна и Крамба.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Интервью с Богом»
На экранах с 17 января
Талантливый журналист Пол Ашер (в исполнении Брентона Туэйтса) приезжает домой после командировки в горячую точку. Он изо всех сил пытается вернуться к нормальной жизни, однако увиденное на войне изменило его навсегда. Его брак с Сарой (в исполнении Яэль Гробглас) разваливается, вера угасает с каждым днем, в результате Пол оказывается в жизненном тупике. Не зная, где искать поддержки, он принимает новый вызов — соглашается на интервью с таинственным человеком, который утверждает, что он Бог.
Купить билеты на фильм можно здесь.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Kinopoisk.ru
Видео: Youtube.com / Universal Pictures Russia, HD Трейлеры, Kinologistika