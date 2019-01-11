Робби в роли английской королевы, «модель на пенсии» Энистон и другие звезды в киноновинках недели

Шоураннер сериала «Карточный домик» Бо Уиллимон написал для театральной постановщицы Джози Рорк («Опасные связи», «Кориолан») историческое полотно о том, как две ослепительно рыжие королевы — Мария Стюарт (в исполнении Сирши Ронан) и веснушчатая Елизавета I (в исполнении Марго Робби) — соперничали за власть.

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«Пышка»

На экранах с 17 января