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Режиссерский дебют Хабенского, история о любви с монстром и другие киноновинки недели

Passion.ru представляет самые интересные кинопремьеры, которые вам точно не захочется пропустить.

«Собибор»

На экранах с 3 мая

В 1943 году красноармейский лейтенант Александр Печерский подбил пленников нацистского концлагеря Собибор на побег. Этот мятеж вошел в историю как один из самых крупных и наиболее успешных. В новой постановке организовавшего восстание советского офицера играет Константин Хабенский — и для него эта картина стала не только режиссерским дебютом, но и по-настоящему масштабным и амбициозным международным проектом.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Остров собак»

На экранах с 3 мая

Япония, недалекое будущее. Всех собак свезли на остров, где псы медленно умирают от собачьего гриппа. Но однажды на этот остров десантируется двенадцатилетний Атари Кобаяси — племянник мэра города Мегасаки, который и обрек собак на столь жалкую жизнь. Мальчик хочет найти своего сторожевого пса Спотса. Его появление перевернет жизнь в маленькой ойкумене.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Статус: обновлен»

На экранах с 8 мая

В смартфоне у старшеклассника Кайла появляется приложение, которое исполняет все желания — стоит только написать пост. У парня от такого голова начинает идти кругом, да и у его приятелей тоже. Непритязательная комедия в духе «Брюса Всемогущего», в которой на смену божественной силе пришли волшебные гаджеты.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Красавица для чудовища»

На экранах с 10 мая

Прославившаяся как режиссер «Девочки и велосипеда» — первого фильма, номинированного от Саудовской Аравии на «Оскар», — Наифа аль-Мансур взялась за экранизацию жизни писательницы Мэри Шелли, автора готического бестселлера «Франкенштейн». В этом фильме метафора цепляется за метафору, в итоге вырастает вполне традиционный, но актуальный байопик, которому удалось срезонировать с движениями #MeToo и #Timeʼs Up.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Анон»

На экранах с 10 мая

Главный кинофутуролог Голливуда Эндрю Никкол, написавший сценарий «Шоу Трумана» и лично поставивший «Гаттаку», «Симону» и «Время», выпускает очередную антиутопию, на этот раз про цифровое будущее, в котором нет преступности, потому что искоренена анонимность — государство пристально следит за всеми гражданами. Но однажды детектив Сол Фриленд (роль играет Клайв Оуэн) натыкается на девушку (в исполнении Аманды Сейфрид), на которую ничего нет в Сети, — и впутывается в очень темную историю.

Купить билеты на фильм можно здесь.

Фото: Kinopoisk.ru

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