Режиссерский дебют Хабенского, история о любви с монстром и другие киноновинки недели

В 1943 году красноармейский лейтенант Александр Печерский подбил пленников нацистского концлагеря Собибор на побег. Этот мятеж вошел в историю как один из самых крупных и наиболее успешных. В новой постановке организовавшего восстание советского офицера играет Константин Хабенский — и для него эта картина стала не только режиссерским дебютом, но и по-настоящему масштабным и амбициозным международным проектом.

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«Остров собак»

На экранах с 3 мая