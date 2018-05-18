Развлечения для семьи, сытный обед и добрые дела: в Москве пройдет благотворительная выставка #Всемпособаке

Выставка #Всемпособаке – это ежегодный городской социальный проект, привлекающий более шести тысяч гостей и имеющий большой резонанс в обществе. Цель акции – найти дом для животных из приютов и позитивно повлиять на отношение общества к беспородным собакам и кошкам.
В выставке примут участие 18 приютов Москвы и Подмосковья и 80 собак разных по возрасту, размеру и темпераменту. Все животные здоровы и привиты, любое в день выставки можно забрать домой, для этого необходимо пройти собеседование (будут проводить профессиональные зоопсихологи) и заключить договор ответственного содержания (нужен паспорт!). Спонсоры выставки подарят хозяевам корм, скидки на вет.обслуживание и необходимые в быту средства содержания и ухода.
Выставки #всемпособаке активно поддерживают российские знаменитости: певица Ёлка, а также Сергей Лазарев, Иван Ургант, Ольга Шелест, Дмитрий Хрусталев, Александр Гудков, Влади Каста, Лена Темникова, Татьяна Лазарева, Нонна Гришаева, Влад Соколовский, Ляйсан Утяшева, Юлианна Караулова, Рита Дакота, Сергей Гореликов, Анна Плетнева, Константин Крюков и многие другие.
Место проведения – старейший парк в районе Хамовники. На площадке, которая находится рядом с Новодевичьим прудом будут организованы: мобильный веткабинет для гостей со своими собаками, детская зона для семей с детьми, несколько фотозон с возможностью распечатать фото на память, небольшой благотворительный маркет и сытный фудкорт. Посетители выставки смогут сделать посильный вклад в благотворительность и передать помощь для бездомных животных в пункте сбора, организованном на площадке.
Выставка пройдет при любой погоде в воскресенье 20 мая с 12:00 до 18:00 в парке «Новодевичьи пруды» (м. Спортивная). Вход свободный и бесплатный!