Развлечения для семьи, сытный обед и добрые дела: в Москве пройдет благотворительная выставка #Всемпособаке

Выставка #Всемпособаке – это ежегодный городской социальный проект, привлекающий более шести тысяч гостей и имеющий большой резонанс в обществе. Цель акции – найти дом для животных из приютов и позитивно повлиять на отношение общества к беспородным собакам и кошкам.

В выставке примут участие 18 приютов Москвы и Подмосковья и 80 собак разных по возрасту, размеру и темпераменту. Все животные здоровы и привиты, любое в день выставки можно забрать домой, для этого необходимо пройти собеседование (будут проводить профессиональные зоопсихологи) и заключить договор ответственного содержания (нужен паспорт!). Спонсоры выставки подарят хозяевам корм, скидки на вет.обслуживание и необходимые в быту средства содержания и ухода.