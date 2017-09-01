Куда отправиться 9 и 10 сентября всей семьей

В эти выходные, 9 и 10 сентября, Москва широко отметит свое 870-летие. Департамент культуры города Москвы и компания ZASPORT, официальный экипировщик Олимпийской команды России, совместно подготовили праздничную программу для Парка Олимпийской деревни - места с глубокими олимпийскими традициями и историей, ведущей свое начало с 1980 года. В 2016-м парк открылся после обновления и реконструкции.

Мероприятия в честь Дня города в Парке Олимпийской деревни пройдут под девизом «Москва ставит рекорды, Москва - за спорт!». Организаторы подготовили обширную программу, включающую в себя спортивные и игровые активности, праздничный концерт, где выступят Мот, Бьянка, Базиль, Алена Свиридова, Родион Газманов и др., яркое свето-музыкальное шоу с участием балетной труппы Государственного Академического Большого театра России, и фейерверк.

Гости парка смогут стать участниками “олимпийского квеста”, установить свой личный рекорд и получить призы от ZASPORT. Для детей подготовлена отдельная программа и спортивно-развлекательная эстафета.

При участии Федераций олимпийских видов спорта в лектории ZASPORT будут организованы встречи и автограф-сессии c олимпийскими чемпионами и яркими представителями мира спорта. На вопросы гостей ответят гимнастки Светлана Хоркина и Елена Замолодчикова, саночник Альберт Демченко, синхронистка Алла Шишкина, гроссмейстер Игорь Ягупов, издатель газеты «Советский спорт» Сергей Колушев, генеральный директор портала о фитнесе Justbefit Елена Смирнова. Также будут организованы мастер-классы по волейболу, баскетболу, шахматам, гольфу, кроссфиту и др. Совместно с легендарной газетой «Советский спорт» подготовлена выставка архивных фотографий олимпийских чемпионов. Инновационный центр Олимпийского комитета России проведёт экспресс-тестирование показателей здоровья всех желающих

9 и 10 сентября 2017 12:00-22:00 День города в Парке Олимпийской деревни (Мичуринский проспект, пересечение с улицей Лобачевского) Дресс-код: спортивный стиль #МОСКВАЗАСПОРТ