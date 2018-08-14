Пятый юбилейный фестиваль Alfa Future People с размахом прошел под Нижним Новгородом

В этом году впервые на фестивале был представлен грандиозный парк развлечений, созданный брендом BURN. Гости фестиваля смогли прокатиться на нескольких захватывающих дух аттракционах, а также присоединиться к красочному бразильскому карнавалу. А музыкальная программа была доверена участникам проекта BURN Residency — глобального соревнования с призовым фондом в 100 000 евро, созданного для того, чтобы помочь молодым диджеям вывести свою карьеру на новый уровень.

Как и в прошлом году, «Альфа-Банк» предоставил гостям возможность проявить чувства, поучаствовав в шуточной церемонии бракосочетания. За три фестивальных дня в зоне свадеб «поженились» более 300 пар! Затем многие из счастливых молодоженов отправились в «медовый месяц» в зону «Отдых в Израиле»: в технологичном и активном Тель-Авиве можно было подзарядить телефон и сыграть в израильский пляжный бадминтон «маткот», в солнечном Эйлате — выпить по фруктовому коктейлю в баре и попробовать настоящий израильский фалафель в пите, а на Мертвом море — расслабиться и полежать на пляжных шезлонгах.

Alfa Future People не обошел стороной и автолюбителей. У них была возможность одними из первых оценить новый премиальный внедорожник Volkswagen Touareg, 7-местный семейный внедорожник Teramont и российский бестселлер Tiguan в версии Sportlinе.

«В этом году мы собрали рекордное количество посетителей — 52 000 человек, которые оценили выступления лучших стадионных электронных исполнителей, десятки арт-объектов, более 60 уникальных точек фудкорта, дизайн-маркет, масштабные лекторий и зону технологий. Спасибо всем, кто провел на пятом фестивале лучшие выходные в году. Впереди — новые планы и подготовка к 2019 году, который также обещает стать не менее запоминающимся», — заявила генеральный директор Alfa Future People Юлия Дорошина.

Автор: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

Видео: Youtube.com / Alfa Future People