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Пятый юбилейный фестиваль Alfa Future People с размахом прошел под Нижним Новгородом

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фестиваль Alfa Future People

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В минувшие выходные, 10-12 августа, на поле под Нижним Новгородом собралось более 50 тысяч человек, объединенных музыкой и тягой к новому и неизведанному.

На днях в поселке Большое Козино под Нижним Новгородом в пятый раз состоялось самое ожидаемое и масштабное мероприятие, посвященное современной электронной музыке и технологиям в России — фестиваль Alfa Future People 2018. На огромном поле собралось рекордное количество меломанов и просто активных молодых ребят со всех уголков не только России, но и мира — 52 тысячи! Они зажгли под сеты самых актуальных отечественных и зарубежных диджеев, поучаствовали в спортивных соревнованиях и мастер-классах, а также протестировали новые гаджеты и другие технические моменты. Passion.ru тоже побывал на этом «празднике будущего» и готов подробно рассказать, как это было.

Музыка

В этом году дизайнеры и архитекторы превзошли все ожидания и создали сцену, достойную юбилейного фестиваля. Магический силуэт колоссальных размеров, выросший посреди полюбившегося поля, приветствовал всех любителей электронной музыки с распростертыми объятиями в прямом смысле этого слова. Главная сцена вновь стала самой большой в Восточной Европе. Ее размеры составили 100 метров в ширину и 30 в высоту (сравнимо с высотой девятиэтажного дома). Как и в прошлые годы, на главной сцене выступили мировые диджеи из рейтинга TOP 100 DJ Mag — Tiesto, Steve Aoki, Alesso, Afrojack, Swanky Tunes, Yellow Claw и другие.

Но сцена была не одна — любителей других жанров электронной музыки (техно, дабстепа, транса и так далее) ждали площадки, организованные партнерами фестиваля: S7 Bass Stage, Miller Future Music Stage и Showcast Stage by Alfa Bank. Первая из них представляла собой уникальный «гейт» — пространство, откуда каждый желающий смог отправиться в индивидуальное музыкальное путешествие. На второй в течение всего фестиваля выступили звезды техно. А внутреннее оформление шатра третьей сцены стало одним из самых запоминающихся арт-объектов фестиваля, поскольку было создано совместно с художником-каллиграфом Покрасом Лампасом. По ночам весь периметр шатра становился живым холстом, на котором с помощью видео проекции были представлены его работы.

Спорт

Впервые на фестивале Alfa Future People любой желающий смог проверить свои силы и сдать нормы ГТО. Также посетители приняли участие в футбольном фристайле, EMS-тренировках, соревнованиях по лазертагу, а также мастер-классах по воркауту. У нас самые яркие впечатления остались от турнира по волейболу. В течение двух дней на всех волейбольных полях фестиваля шли сражения между профессиональными спортсменами, любителями и их болельщиками.

Кроме того, на площадке бренда Asics была установлена необычная беговая дорожка. Вставая на нее и выбирая скорость, музыкальное сопровождение и видеоарт фона, можно было почувствовать себя настоящим диджеем-участником фестиваля и получить об этом готовое крутое видео для Instagram.

Развлечения

В этом году впервые на фестивале был представлен грандиозный парк развлечений, созданный брендом BURN. Гости фестиваля смогли прокатиться на нескольких захватывающих дух аттракционах, а также присоединиться к красочному бразильскому карнавалу. А музыкальная программа была доверена участникам проекта BURN Residency — глобального соревнования с призовым фондом в 100 000 евро, созданного для того, чтобы помочь молодым диджеям вывести свою карьеру на новый уровень.

Как и в прошлом году, «Альфа-Банк» предоставил гостям возможность проявить чувства, поучаствовав в шуточной церемонии бракосочетания. За три фестивальных дня в зоне свадеб «поженились» более 300 пар! Затем многие из счастливых молодоженов отправились в «медовый месяц» в зону «Отдых в Израиле»: в технологичном и активном Тель-Авиве можно было подзарядить телефон и сыграть в израильский пляжный бадминтон «маткот», в солнечном Эйлате — выпить по фруктовому коктейлю в баре и попробовать настоящий израильский фалафель в пите, а на Мертвом море — расслабиться и полежать на пляжных шезлонгах.

Alfa Future People не обошел стороной и автолюбителей. У них была возможность одними из первых оценить новый премиальный внедорожник Volkswagen Touareg, 7-местный семейный внедорожник Teramont и российский бестселлер Tiguan в версии Sportlinе.

«В этом году мы собрали рекордное количество посетителей — 52 000 человек, которые оценили выступления лучших стадионных электронных исполнителей, десятки арт-объектов, более 60 уникальных точек фудкорта, дизайн-маркет, масштабные лекторий и зону технологий. Спасибо всем, кто провел на пятом фестивале лучшие выходные в году. Впереди — новые планы и подготовка к 2019 году, который также обещает стать не менее запоминающимся», — заявила генеральный директор Alfa Future People Юлия Дорошина.

Автор: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

Видео: Youtube.com / Alfa Future People

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