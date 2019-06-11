Путешествие по новым правилам: после 12 июня в России изменится порядок выезда детей за границу

С началом отпускного сезона пограничная служба ФСБ России решила напомнить об изменениях, которые ожидают россиян, желающих показать своим наследникам заграничные курорты. Согласно новым правилам, пограничная служба не будет принимать заявления о несогласии выезда несовершеннолетних детей за пределы нашей страны, а передаст эту обязанность подразделениям, курирующим вопросы миграции территориальных органов МВД России, сообщили ТАСС в ЦОС ФСБ.

Другими словами, если ребенок путешествует с одним из родителей (опекуном, попечителем или усыновителем), то не нужно брать нотариально заверенное разрешение от второго (достаточно будет самого оригинала с подписью). Но вот если второй родитель (опекун, попечитель или усыновитель) не согласен с тем, чтобы его ребенок пересекал границу России, то этот вопрос необходимо заранее урегулировать в судебном порядке. В противном случае вас просто развернут на границе.

Помимо этого, пограничные органы настоятельно рекомендуют всем родителям заранее проверять (а не в день поездки) нет ли каких-либо ограничений и в порядке ли документы, позволяющие вам выезжать за пределы нашей страны.