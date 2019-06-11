logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Путешествие по новым правилам: после 12 июня в России изменится порядок выезда детей за границу

В России вступают в силу важные изменения в правилах выезда несовершеннолетних за границу.

С началом отпускного сезона пограничная служба ФСБ России решила напомнить об изменениях, которые ожидают россиян, желающих показать своим наследникам заграничные курорты. Согласно новым правилам, пограничная служба не будет принимать заявления о несогласии выезда несовершеннолетних детей за пределы нашей страны, а передаст эту обязанность подразделениям, курирующим вопросы миграции территориальных органов МВД России, сообщили ТАСС в ЦОС ФСБ.

Другими словами, если ребенок путешествует с одним из родителей (опекуном, попечителем или усыновителем), то не нужно брать нотариально заверенное разрешение от второго (достаточно будет самого оригинала с подписью). Но вот если второй родитель (опекун, попечитель или усыновитель) не согласен с тем, чтобы его ребенок пересекал границу России, то этот вопрос необходимо заранее урегулировать в судебном порядке. В противном случае вас просто развернут на границе.

Помимо этого, пограничные органы настоятельно рекомендуют всем родителям заранее проверять (а не в день поездки) нет ли каких-либо ограничений и в порядке ли документы, позволяющие вам выезжать за пределы нашей страны.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/shutterstock

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...