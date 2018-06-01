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Провокационная драма Серебренникова, комедия о красотке «на всю голову» и другие киноновинки недели

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Passion.ru представляет самые интересные кинопремьеры, которые вам точно не захочется пропустить.

«Лето»

На экранах с 7 июня

Фильм рассказывает о самом начале творческого пути Виктора Цоя (в исполнении Тео Ю) и группы «Кино», о его взаимоотношениях с Майком Науменко (дебют в кино Ромы Зверя), его женой Натальей (в исполнении Ирины Старшенбаум) и многими, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года. Это история о Ленинграде 80-х, о любви, поисках и больших надеждах — о настроении, которое останется с нами навсегда. Фильм полон музыки, которой живут и дышат герои: группа «Кино», Майк Науменко, культовые треки того времени.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Красотка на всю голову»

На экранах с 7 июня

Ее жизнь состояла из бесконечных диет и занятий фитнесом. «Попытка засчитана», — подумала Вселенная и скинула бедняжку с велотренажера. Ударившись головой, девушка по имени Рене (в исполнении Эми Шумер) обретает аномальную уверенность в том, что теперь она просто неотразима. Одна проблема — в глазах других людей она ни капли не изменилась. В общем, красотка на всю голову…

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Мир Юрского периода 2»

На экранах с 7 июня

На острове Исла-Нублар случается извержение вулкана — и все выбравшиеся на свободу динозавры оказываются под угрозой. Чтобы спасти ящеров, менеджер парка Клэр (в исполнении Брайс Даллас Ховард) обращается за помощью к своему бывшему бойфренду — дрессировщику велоцирапторов и морпеху Оуэну (в исполнении Криса Прэтта). Однако, попав на остров, они выясняют, что спасательная операция лишь ширма, а динозавры нужны для продажи.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Первые»

На экранах с 7 июня

Лента расскажет о подвиге и любви супругов Прончищевых (в исполнении Наиля Абдрахманова и Алины Ланиной) — полярных исследователей Арктики в составе Ленско-Енисейского отряда Великой Северной экспедиции.

Купить билеты на фильм можно здесь.

Фото: Shutterstock

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