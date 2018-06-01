Провокационная драма Серебренникова, комедия о красотке «на всю голову» и другие киноновинки недели

«Лето»
На экранах с 7 июня
Фильм рассказывает о самом начале творческого пути Виктора Цоя (в исполнении Тео Ю) и группы «Кино», о его взаимоотношениях с Майком Науменко (дебют в кино Ромы Зверя), его женой Натальей (в исполнении Ирины Старшенбаум) и многими, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года. Это история о Ленинграде 80-х, о любви, поисках и больших надеждах — о настроении, которое останется с нами навсегда. Фильм полон музыки, которой живут и дышат герои: группа «Кино», Майк Науменко, культовые треки того времени.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Красотка на всю голову»
На экранах с 7 июня
Ее жизнь состояла из бесконечных диет и занятий фитнесом. «Попытка засчитана», — подумала Вселенная и скинула бедняжку с велотренажера. Ударившись головой, девушка по имени Рене (в исполнении Эми Шумер) обретает аномальную уверенность в том, что теперь она просто неотразима. Одна проблема — в глазах других людей она ни капли не изменилась. В общем, красотка на всю голову…
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Мир Юрского периода 2»
На экранах с 7 июня
На острове Исла-Нублар случается извержение вулкана — и все выбравшиеся на свободу динозавры оказываются под угрозой. Чтобы спасти ящеров, менеджер парка Клэр (в исполнении Брайс Даллас Ховард) обращается за помощью к своему бывшему бойфренду — дрессировщику велоцирапторов и морпеху Оуэну (в исполнении Криса Прэтта). Однако, попав на остров, они выясняют, что спасательная операция лишь ширма, а динозавры нужны для продажи.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Первые»
На экранах с 7 июня
Лента расскажет о подвиге и любви супругов Прончищевых (в исполнении Наиля Абдрахманова и Алины Ланиной) — полярных исследователей Арктики в составе Ленско-Енисейского отряда Великой Северной экспедиции.
Купить билеты на фильм можно здесь.
Фото: Shutterstock