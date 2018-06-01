Провокационная драма Серебренникова, комедия о красотке «на всю голову» и другие киноновинки недели

Фильм рассказывает о самом начале творческого пути Виктора Цоя (в исполнении Тео Ю) и группы «Кино», о его взаимоотношениях с Майком Науменко (дебют в кино Ромы Зверя), его женой Натальей (в исполнении Ирины Старшенбаум) и многими, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года. Это история о Ленинграде 80-х, о любви, поисках и больших надеждах — о настроении, которое останется с нами навсегда. Фильм полон музыки, которой живут и дышат герои: группа «Кино», Майк Науменко, культовые треки того времени.

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«Красотка на всю голову»

На экранах с 7 июня