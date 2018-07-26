Продолжение киномюзикла по песням ABBA, фестиваль электронной музыки под открытым небом и не только: куда сходить в августе

Кино
«Шпион, который меня кинул»
На экранах с 9 августа
Одри (в исполнении Милы Кунис) и Морган (в исполнении Кейт МакКиннон), лучшие подруги из Лос-Анджелеса, неожиданно оказываются в эпицентре международного заговора, когда бывший Одри заявляется к ней с толпой идущих по следу кровожадных убийц. Удивляясь сами себе, девушки берутся за нелегкое дело спасения мира. Их ждет полная опасностей — и киллеров — шпионская гонка по всей Европе, где на пути им встречается очень подозрительный, но такой обаятельный британский агент...
Mamma Mia! 2
На экранах с 16 августа
Шоу продолжается! Сбежать на райский греческий остров, чтобы гулять по улочкам очаровательного города, наслаждаться местной кухней, танцевать до утра, кататься на яхте и влюбиться без памяти — что может быть лучше? Звучит как идеальный план на лето… да и на всю жизнь тоже.
«Гоголь. Страшная месть»
На экранах с 30 августа
Две сотни лет назад малороссийские хутора разоряла шайка нехристей-ляхов во главе с могущественным колдуном. С тех пор рыщет в окрестностях Диканьки неизвестный Черный Всадник, ловит молодых девушек и жестоко расправляется с ними, будто мстит за что. И следующей его жертвой может стать Лиза (в исполнении Таисии Вилковой). Чтобы спасти возлюбленную, писарь Николай Гоголь (в исполнении Александра Петрова) должен разбить злые чары и победить древнее проклятье. Ни одному из смертных ещё не удавалось это, но к счастью, на помощь Гоголю приходит гениальный столичный сыщик Яков Гуро (в исполнении Олега Меньшикова), и у него уже есть главный подозреваемый…
«Как женить холостяка»
На экранах с 30 августа
Закоренелый холостяк Фрэнк (в исполнении Киану Ривза) и коварная соблазнительница Линдси (в исполнении Вайноны Райдер) приглашены на одну свадьбу. Странным образом они везде оказываются вместе: в самолете, такси, в соседних номерах и за столом. Похоже, кто-то придумал хитроумный план поймать их в любовные сети и наконец женить холостяка.
Оупен-эйры и фестивали
Пикник «Афиши»
Москва, Парк Коломенское, 4 августа
Лучший день лета наступит в этом году 4 августа. В Коломенском в пятнадцатый раз пройдет крупнейший российский фестиваль Пикник «Афиши». В этом году на главной сцене фестиваля выступят канадцы Arcade Fire, главная певица страны Земфира, классики шотландского инди-попа Belle & Sebastian и самые дикие ребята из Мельбурна King Gizzard & The Lizard Wizard, а также юное дарование Монеточка и дерзкий рэпер Pharaoh.
Alfa Future People
Большое Козино (Нижегородская область), 10-12 августа
В 2018 году фестиваль Alfa Future People отмечает свою первую круглую дату — пятилетний юбилей. Это прежде всего означает, что организаторы в этом году постараются превзойти все, сделанное ранее, и с лихвой оправдать ожидания постоянных и новых гостей фестиваля. Хедлайнерами юбилейного фестиваля станут Tieso, Steve Aoki, Alesso и Afrojack. Музыканты выступят на самой большой сцене в стране, равной по высоте девятиэтажному дому.
Впервые на фестивале можно будет сдать нормы ГТО. Также на AFP пройдут уже ставшие традиционными соревнования по волейболу, организованные брендом Dr.Körner, футбольный фристайл, EMS-тренировки, соревнования по лазертагу и другие спортивные активности. В зоне технологий, состоящей из трех шатров, посвященных темам здоровья, коммуникаций, саморазвития, безопасности и экологии, развернется масштабная выставка высокотехнологичных гаджетов, а также пройдут лекции экспертов.
Alfa Future People — это лучшая в России фестивальная инфраструктура. Горячие души, комфортабельные ВИП-кемпинги caravan и полностью бесконтактная система оплаты на фестивале — далеко не все сюрпризы, которые ждут посетителей фестиваля. Ценители гастрономических изысков также смогут найти, чем себя занять. На фестивале будет представлено 65 точек фудкорта с 10 разными кухнями мира.
Самым удобным способом добраться до фестиваля из Нижнего Новгорода по-прежнему остаются электрички, которые на время проведения Alfa Future People будут ходить с уменьшенным интервалом. Традиционно во время поездок посетители смогут послушать треки от артистов фестиваля, а сами поезда будут названы именами хедлайнеров. Для заядлых автомобилистов на фестивале организована зона подъезда к территории на 2000 мест. А всех гостей, приехавших на фестиваль на автомобилях Volkswagen на парковке ждет отдельная выделенная зона.
Фестиваль фейерверков «Ростех»
Москва, Братеевский каскадный парк, 18-19 августа
Фестиваль фейерверков «Ростех» — крупнейший международный фестиваль пиротехнического искусства, который ежегодно проходит летом в Москве. 18 и 19 августа в Братеевском каскадном парке ведущие пиротехники со всего мира соберутся, чтобы удивить зрителей и побороться за звание лучшего.
Для гостей предусмотрена насыщенная дневная программа: спортивные, творческие активности, тематические пространства, квесты и игры для всей семьи, выступление музыкальных исполнителей, фудкорты и многое другое. Не пропустите самое яркое событие лета!
Booking Machine Festival
Москва, Парк Коломенское, 25 августа
Объединение Booking Machine известного рэпера Оксимирона объявило о проведении своего первого музыкального фестиваля — Booking Machine Festival (BMFest). Уже объявлен и лайнап фестиваля. В списке артистов — все из Booking Machine: Thomas Mraz, Markul, May Wave$, Porchy и другие.
Конечно же, главный рэп-фестиваль не обойдется и без Оксимирона. В видеоприглашении он подчеркнул, что это будет его единственное выступление в этом году, а потому пропустить фестиваль никак нельзя. Особенно потому, что специальный гость Booking Machine Festival — американский рэпер Lil Xan. Это будет его первый концерт в России.
Концерты
Обе Две
Москва, Chateau de Fantomas, 1 августа, Санкт-Петербург, крыша Roof Place, 9 августа
Группа «Обе две» зародилась в Екатеринбурге когда-то в XXI веке. В 2011-м они выпустили первый полноформатник «Знаешь, что я делала», который вмиг захватил первые места в топах видных музыкальных изданий. Критикам не хватало воздуха на комплименты, а фанаты не упускали момента поставить трек с альбома на домашней вечеринке.
В 2015-м «Обе две» выпускают «Дочь рыбака», более взрослый и лиричный альбом, а после презентуют концертную программу «Блажь», которая кардинально отличается от идеи обычного концерта — у этой программы есть режиссер, цельное построение, строгая драматургия, специально подготовленные костюмы, декорации и струнное трио с фортепиано.
Die Antwoord
Санкт-Петербург, А2 Green Concert, 9 августа, Москва, Adrenaline Stadium, 10 августа
Главные фрики современности снова едут в Россию! Die Antwoord образовались в 2008 году в ЮАР, а после выхода дебютного альбома $O$ группа заявила о себе как о совершенно новом явлении в современной музыке. Дебютное видео Enter The Ninja в 2009 году буквально взорвало местный интернет-сегмент, а 12 миллионов просмотров превратили команду в феномен мирового уровня.
Прошло 10 лет, Die Antwoord выпустили пять альбомов. В 2016 году группа объявила о том, что пятый альбом The Book Of Zef станет последней студийной работой, но тем не менее они не перестанут давать концерты. Итак, наши кумиры снова в Москве и Петербурге этим летом!
Animal ДжаZ
Москва, Flacon, 9 августа, Санкт-Петербург, крыша Roof Place, 23 августа
Animal ДжаZ дадут большие сольные концерты под открытым небом в Москве и в родном Санкт-Петербурге. В это сложно поверить, но с момента выхода альбома «Шаг Вдох» питерского коллектива Animal ДжаZ прошло уже больше 10 лет. И на протяжении всего этого времени команда остается одним из самых востребованных клубных и фестивальных проектов.
Музыканты Animal ДжаZ и лидер коллектива Александр Красовицкий продолжают радовать поклонников «тяжелой гитарной эклектикой», как они сами называют свой стиль: лирическими балладами, жесткими риффами и музыкальными экспериментами.
Imagine Dragons
Москва, БСА «Лужники», 29 августа
Столпы американского инди-рока возвращаются в Москву с грандиозным шоу на Большой спортивной арене «Лужники». 2018 год для Imagine Dragons юбилейный — четверка музыкантов сколотила группу десять лет назад в Лас-Вегасе. Город Элвиса, Синатры и грехов любого калибра благоволил новичкам: всего за пару лет они успели выпустить пару EP и выступить на нескольких локальных фестивалях, в том числе и в качестве хедлайнеров. «Драконы» были обласканы местными радиостанциями и прессой как «Лучшая инди-группа 2010» и «Группа, которую необходимо увидеть вживую».
«Драконы» известны не только теплым отношениям к фанатам, искренне восхищаясь фан-артом (немалый поток которого, по их словам, приходит из России), но и скрупулезным подходом к лайвам, заявляя, что «просто не имеют права на плохое выступление». «На каждом шоу мы стараемся сделать что-то новое, — говорит фронтмен Дэн Рейнольдс, — исполнить неожиданный кавер или новую песню». Что за сюрпризы к московскому концерту готовят музыканты, они по традиции не рассказывают, но можно с уверенностью сказать, что это будет ураган. Или Thunder.
Специальным гостем московского концерта станет британская группа The Vaccines — неоднократные номинанты NME и Brit Awards, этой весной выпустившие свой новый альбом Combat Sports.