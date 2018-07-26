Продолжение киномюзикла по песням ABBA, фестиваль электронной музыки под открытым небом и не только: куда сходить в августе

В 2018 году фестиваль Alfa Future People отмечает свою первую круглую дату — пятилетний юбилей. Это прежде всего означает, что организаторы в этом году постараются превзойти все, сделанное ранее, и с лихвой оправдать ожидания постоянных и новых гостей фестиваля. Хедлайнерами юбилейного фестиваля станут Tieso, Steve Aoki, Alesso и Afrojack. Музыканты выступят на самой большой сцене в стране, равной по высоте девятиэтажному дому.

Впервые на фестивале можно будет сдать нормы ГТО. Также на AFP пройдут уже ставшие традиционными соревнования по волейболу, организованные брендом Dr.Körner, футбольный фристайл, EMS-тренировки, соревнования по лазертагу и другие спортивные активности. В зоне технологий, состоящей из трех шатров, посвященных темам здоровья, коммуникаций, саморазвития, безопасности и экологии, развернется масштабная выставка высокотехнологичных гаджетов, а также пройдут лекции экспертов.

Alfa Future People — это лучшая в России фестивальная инфраструктура. Горячие души, комфортабельные ВИП-кемпинги caravan и полностью бесконтактная система оплаты на фестивале — далеко не все сюрпризы, которые ждут посетителей фестиваля. Ценители гастрономических изысков также смогут найти, чем себя занять. На фестивале будет представлено 65 точек фудкорта с 10 разными кухнями мира.

Самым удобным способом добраться до фестиваля из Нижнего Новгорода по-прежнему остаются электрички, которые на время проведения Alfa Future People будут ходить с уменьшенным интервалом. Традиционно во время поездок посетители смогут послушать треки от артистов фестиваля, а сами поезда будут названы именами хедлайнеров. Для заядлых автомобилистов на фестивале организована зона подъезда к территории на 2000 мест. А всех гостей, приехавших на фестиваль на автомобилях Volkswagen на парковке ждет отдельная выделенная зона.

Фестиваль фейерверков «Ростех»

Москва, Братеевский каскадный парк, 18-19 августа