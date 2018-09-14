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Приключения шпиона-неудачника, история молодого отца-одиночки и другие киноновинки недели

Passion.ru представляет самые интересные кинопремьеры, которые вам точно не захочется пропустить.

«Агент Джонни Инглиш 3.0»

На экранах с 20 сентября

Когда все агенты секретной службы Ее Величества внезапно выходят из строя, в игру вступает запасной вариант. Образец английского стиля и любимец роковых красоток; король безвыходных ситуаций и хранитель аналоговых традиций в цифровом мире, агент Джонни Инглиш (в исполнении Роуэна Аткинсона) — боль и гордость британской разведки. Этому парню есть что взбалтывать, и он взболтает не по-детски.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Доминика»

На экранах с 20 сентября

Главный герой фильма Константин (в исполнении Андрея Чадова) — успешный молодой архитектор. Он аккуратно выстраивает карьеру и находится в удобных отношениях с девушкой Яной (в исполнении Светланы Устиновой). Но его спокойная и благополучная жизнь резко меняется, когда однажды на пороге своей квартиры он находит трехмесячную девочку Доминику (в исполнении Софии Барминой). Вскоре у девочки обнаруживается феноменальная способность взрослеть на несколько лет после каждой вспышки гнева героя. Константин понимает, что Доминика послана ему не напрасно.

«Лондонские поля»

На экранах с 20 сентября

Никола Сикс (в исполнении Эмбер Херд), роковая красотка, обладающая даром ясновидения, живет с предчувствием своей скорой смерти. Не удержавшись, она начинает опасный любовный роман сразу с тремя совершенно разными мужчинами, хотя Никола точно знает, что один из них вскоре станет ее убийцей… Это адаптация популярного одноименного детектива 1989 года, с постмодернистским юмором рассуждающего о природе авторства. В свое время фильм должен был снимать Дэвид Кроненберг, но его место занял режиссер-дебютант (но известный клипмейкер) Мэтью Каллен, которому сразу же повезло работать с Джонни Деппом и Билли Бобом Торнтоном.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Простая просьба»

На экранах с 20 сентября

Стефани (в исполнении Анны Кендрик), мама-блогер из маленького городка, оказывает подруге Эмили (в исполнении Блейк Лайвли) простую услугу, после чего та бесследно исчезает… Вместе с Шоном (в исполнении Генри Голдинга), мужем пропавшей, Стефани должна докопаться до истины. Отныне их жизни полны тайн и предательств, любви и верности, убийств и мести.

Купить билеты на фильм можно здесь.

Автор: Мария Мельникова

Фото: Shutterstock

Видео: Youtube.com / Universal Pictures Russia, Kinologistika, HD Трейлеры, Central Partnership

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