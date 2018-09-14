Приключения шпиона-неудачника, история молодого отца-одиночки и другие киноновинки недели

Когда все агенты секретной службы Ее Величества внезапно выходят из строя, в игру вступает запасной вариант. Образец английского стиля и любимец роковых красоток; король безвыходных ситуаций и хранитель аналоговых традиций в цифровом мире, агент Джонни Инглиш (в исполнении Роуэна Аткинсона) — боль и гордость британской разведки. Этому парню есть что взбалтывать, и он взболтает не по-детски.

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«Доминика»

На экранах с 20 сентября