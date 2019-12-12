Прием таблеток от изжоги и еще 3 способа быстро справиться с похмельем после корпоратива
Доктор Дэниел Фентон, врач-терапевт, директор Лондонской клиники врачей, рассказал британскому онлайн-порталу The Sun, как пережить сезон праздничных вечеринок и чувствовать себя готовым к работе в кратчайшие сроки.
Первый совет специалиста – принять перед сном таблетку от изжоги типа «Ренни». По его словам, антациды помогут уменьшить тошноту, изжогу и расстройство желудка, которые вызывает употребление алкоголя, кроме того, они нейтрализуют желудочную кислоту. Всего одна таблетка перед сном спасет ваше утро.
А вот похмеляться утром алкоголем Фентон не советует. Нет никаких научных доказательств, что он улучшит ваше самочувствие, скорее произойдет ровно обратное. Лучше регидратировать обезвоженный алкоголем организм электролитными спортивными напитками или большим количеством воды.
Также всем любителям фитнеса эксперт рекомендует воздержаться от утренних тренировок, в частности, пробежек. Надежды на то, что они помогут проветрить голову, никак не обоснованы. И хотя в краткосрочной перспективе это может дать заряд энергии, в целом физическая активность только ухудшит ваше самочувствие, так как усилит обезвоженность организма. Потому вместо тренировки лучше пейте воду и немного прогуляйтесь на свежем воздухе.
По словам Фентона, есть не менее важно, чем восполнять запас жидкости в организме. Главное – есть не все подряд, а определенные продукты. Например, в сырых яйцах содержатся аминокислоты, которые необходимы печени для переработки алкоголя. А коктейль из томатного сока, вустерского соуса, уксуса, соли, перца и сырых яиц звучит страшно, но спасет от похмелья – проверено.
Кроме того, чтобы минимизировать последствия, непосредственно на вечеринке специалист рекомендует пить чистые напитки и избегать красного вина, так как похмелье от последнего – самое сильное и тяжелое. Второй злейший враг вашего хорошего самочувствия – коктейль «Эспрессо Мартини», потому что сочетание кофеина и алкоголя приводит к сильнейшему обезвоживанию, хотя непосредственно на празднике вы получите заряд энергии, но оно того не стоит.
Фото: vostock-photo
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