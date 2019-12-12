Прием таблеток от изжоги и еще 3 способа быстро справиться с похмельем после корпоратива

Также всем любителям фитнеса эксперт рекомендует воздержаться от утренних тренировок, в частности, пробежек. Надежды на то, что они помогут проветрить голову, никак не обоснованы. И хотя в краткосрочной перспективе это может дать заряд энергии, в целом физическая активность только ухудшит ваше самочувствие, так как усилит обезвоженность организма. Потому вместо тренировки лучше пейте воду и немного прогуляйтесь на свежем воздухе.

По словам Фентона, есть не менее важно, чем восполнять запас жидкости в организме. Главное – есть не все подряд, а определенные продукты. Например, в сырых яйцах содержатся аминокислоты, которые необходимы печени для переработки алкоголя. А коктейль из томатного сока, вустерского соуса, уксуса, соли, перца и сырых яиц звучит страшно, но спасет от похмелья – проверено.

Кроме того, чтобы минимизировать последствия, непосредственно на вечеринке специалист рекомендует пить чистые напитки и избегать красного вина, так как похмелье от последнего – самое сильное и тяжелое. Второй злейший враг вашего хорошего самочувствия – коктейль «Эспрессо Мартини», потому что сочетание кофеина и алкоголя приводит к сильнейшему обезвоживанию, хотя непосредственно на празднике вы получите заряд энергии, но оно того не стоит.

Фото: vostock-photo

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