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Праздник снега, активного отдыха в горах и электронной музыки: как прошел первый фестиваль AFP Snow Edition

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фестиваль AFP Snow Edition

Фото: пресс-служба
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На днях в Сочи, на курорте «Роза Хутор», состоялся open-air-фестиваль Alfa Future People Snow Edition. Мероприятие прошло в новом для России формате apres-ski: зажигательные сеты российских и мировых диджеев можно было слушать прямо во время катания на лыжах и сноуборде.

Фестиваль прошел под лозунгом «AFP собирает друзей», который задал тон музыкальной программе и спортивно-развлекательным активностям. Среди тех самых приятелей фестиваля оказались как заметные московские промо-группы (Uppercuts, Blaze TV, Digital Emotions, Рашн Стайл, BDKMV, Slowdance, Grusha music), так и зарубежные хедлайнеры Chase&Status и Apashe.

Музыкальная карта фестиваля раскинулась сразу на всех высотах горнолыжного курорта. Всего в горах расположились две сцены и закрытая площадка в Шале Династия, где помимо приглашенных звезд все желающие могли встать за пульт. На высоте 1100 метров раскинулась масштабная сцена YARKO STAGE от «Билайн», благодаря которой каждый гость фестиваля смог почувствовать себя его героем: с помощью диджитал хаба JVYARKO-beeline селфи сотен людей, обработанные с помощью специальных ярких фильтров, появились на экранах сцены.

Сцена на склоне 1600 метров от Hyundai порадовала гостей сетами молодых российских хаус-звезд, покоривших не только российскую, но и мировую публику. А один из самых душевных вечеров фестиваля прошел на льду: в ледовом дворце вырос поп-арт бар «Броjaница», где за хорошее настроение отвечали не только музыканты KushKush, Vanotek, Boris Way и Shanguy, но напитки «Броjаница» и «Лыхны игристое».

Традиционная формула успеха Alfa Future People «музыка, спорт и технологии» не осталась в стороне и на зимнем фестивале. Для заядлых катальщиков работали 13 трасс протяженностью 102 км, а 7 подъемников бесперебойно доставляли посетителей от сцены к сцене. Покорители вершин смогли не только накатать десятки километров, но и запечатлеть свой триумф на фоне необычного арт-объекта Solar Power. Там же работала большая зарядная станция для гаджетов, благодаря которой гости фестиваля всегда могли всегда оставаться онлайн и делились лучшими моментами фестиваля с друзьями.

Фото: пресс-служба

Одними из самых ярких моментов фестиваля стали церемонии открытия и закрытия. Правильный настрой мероприятию задал Solar Power Set от московских модников Даши Яструбицкой и Димы Кармановского, их поддержали любимцы AFP – нижегородский дуэт Going Deeper, а также Andrey Topchy и Giorgi Poliaskas. А завершился фестиваль зажигательным лайвом питерской группы «Меджикул».

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Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

Видео: Youtube.com / Alfa Future People

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