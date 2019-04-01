Праздник снега, активного отдыха в горах и электронной музыки: как прошел первый фестиваль AFP Snow Edition

Фестиваль прошел под лозунгом «AFP собирает друзей», который задал тон музыкальной программе и спортивно-развлекательным активностям. Среди тех самых приятелей фестиваля оказались как заметные московские промо-группы (Uppercuts, Blaze TV, Digital Emotions, Рашн Стайл, BDKMV, Slowdance, Grusha music), так и зарубежные хедлайнеры Chase&Status и Apashe.

Музыкальная карта фестиваля раскинулась сразу на всех высотах горнолыжного курорта. Всего в горах расположились две сцены и закрытая площадка в Шале Династия, где помимо приглашенных звезд все желающие могли встать за пульт. На высоте 1100 метров раскинулась масштабная сцена YARKO STAGE от «Билайн», благодаря которой каждый гость фестиваля смог почувствовать себя его героем: с помощью диджитал хаба JVYARKO-beeline селфи сотен людей, обработанные с помощью специальных ярких фильтров, появились на экранах сцены.

Сцена на склоне 1600 метров от Hyundai порадовала гостей сетами молодых российских хаус-звезд, покоривших не только российскую, но и мировую публику. А один из самых душевных вечеров фестиваля прошел на льду: в ледовом дворце вырос поп-арт бар «Броjaница», где за хорошее настроение отвечали не только музыканты KushKush, Vanotek, Boris Way и Shanguy, но напитки «Броjаница» и «Лыхны игристое».