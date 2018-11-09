Последний фильм Глаголевой, долгожданное возвращение Деппа и другие киноновинки недели

«Не чужие»
На экранах с 15 ноября
Фильм снят Верой Глаголевой по известной пьесе «Глиняная яма». Русская глубинка. Две сестры, Галя и Мила, охвачены страстью к молодому красавцу Рустаму, выходцу из Средней Азии. Но цена этого счастья оказывается слишком высока. Готовы ли герои фильма сполна заплатить за свою любовь?
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«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»
На экранах с 15 ноября
Это второй из пяти фильмов о новых приключениях в волшебном мире Дж.К.Роулинг. В конце первого фильма могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд (в исполнении Джонни Деппа) был пойман сотрудниками Магического конгресса управления по Северной Америке не без помощи Ньюта Саламандера (в исполнении Эдди Редмейна). Выполняя свое обещание, Грин-де-Вальд устраивает грандиозный побег и начинает собирать сторонников, большинство из которых даже не знает о его истинной цели: добиться превосходства волшебников над всеми немагическими существами. В раскалывающемся на части волшебном мире любовь и верность проверяются на прочность, а конфликт разделяет даже настоящих друзей и членов семей.
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«Облепиховое лето»
На экранах с 15 ноября
Фильм о жизни и гибели великого советского драматурга Александра Вампилова (в исполнении Андрея Мерзликина). Он задыхался в коридорах и кабинетах. Стремился вырваться из замкнутого круга. На родину, к природе, к своим корням. К истории семьи и своего отца, расстрелянного в 1938 году. И вот в августе 1972-го, в облепиховое лето, он едет на Байкал, чтобы купить дом на озере, и остается там навсегда.
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«Соната»
На экранах с 15 ноября
Виртуозная скрипачка Роза (в исполнении Фреи Тингли) наследует старое поместье отца — знаменитого композитора (в исполнении Рутгера Хауэра), который ушел из жизни при странных обстоятельствах. Ничего не зная о жизни отца-затворника, Роза берется за расшифровку последней написанной им сонаты и невольно запускает изощренный механизм, задуманный композитором задолго до ее рождения. Кажется, и дом, и его окрестности хранят такие тайны, что даже самое талантливое произведение их не искупит.
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Автор: Мария Мельникова
Фото: Shutterstock
Видео: Youtube.com / iVideos, HD Трейлеры, ChannelParadiseGroup