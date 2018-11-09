Последний фильм Глаголевой, долгожданное возвращение Деппа и другие киноновинки недели

Фильм снят Верой Глаголевой по известной пьесе «Глиняная яма». Русская глубинка. Две сестры, Галя и Мила, охвачены страстью к молодому красавцу Рустаму, выходцу из Средней Азии. Но цена этого счастья оказывается слишком высока. Готовы ли герои фильма сполна заплатить за свою любовь?

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«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

На экранах с 15 ноября