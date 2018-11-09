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Последний фильм Глаголевой, долгожданное возвращение Деппа и другие киноновинки недели

Passion.ru представляет самые интересные кинопремьеры, которые вам точно не захочется пропустить.

«Не чужие»

На экранах с 15 ноября

Фильм снят Верой Глаголевой по известной пьесе «Глиняная яма». Русская глубинка. Две сестры, Галя и Мила, охвачены страстью к молодому красавцу Рустаму, выходцу из Средней Азии. Но цена этого счастья оказывается слишком высока. Готовы ли герои фильма сполна заплатить за свою любовь?

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

На экранах с 15 ноября

Это второй из пяти фильмов о новых приключениях в волшебном мире Дж.К.Роулинг. В конце первого фильма могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд (в исполнении Джонни Деппа) был пойман сотрудниками Магического конгресса управления по Северной Америке не без помощи Ньюта Саламандера (в исполнении Эдди Редмейна). Выполняя свое обещание, Грин-де-Вальд устраивает грандиозный побег и начинает собирать сторонников, большинство из которых даже не знает о его истинной цели: добиться превосходства волшебников над всеми немагическими существами. В раскалывающемся на части волшебном мире любовь и верность проверяются на прочность, а конфликт разделяет даже настоящих друзей и членов семей.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Облепиховое лето»

На экранах с 15 ноября

Фильм о жизни и гибели великого советского драматурга Александра Вампилова (в исполнении Андрея Мерзликина). Он задыхался в коридорах и кабинетах. Стремился вырваться из замкнутого круга. На родину, к природе, к своим корням. К истории семьи и своего отца, расстрелянного в 1938 году. И вот в августе 1972-го, в облепиховое лето, он едет на Байкал, чтобы купить дом на озере, и остается там навсегда.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Соната»

На экранах с 15 ноября

Виртуозная скрипачка Роза (в исполнении Фреи Тингли) наследует старое поместье отца — знаменитого композитора (в исполнении Рутгера Хауэра), который ушел из жизни при странных обстоятельствах. Ничего не зная о жизни отца-затворника, Роза берется за расшифровку последней написанной им сонаты и невольно запускает изощренный механизм, задуманный композитором задолго до ее рождения. Кажется, и дом, и его окрестности хранят такие тайны, что даже самое талантливое произведение их не искупит.

Купить билеты на фильм можно здесь.

Автор: Мария Мельникова

Фото: Shutterstock

Видео: Youtube.com / iVideos, HD Трейлеры, ChannelParadiseGroup

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