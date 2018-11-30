Полина Гагарина, Ума Турман и Гаспар Ульель в киноновинках следующей недели

Вышедший в тираж рокер Константин (в исполнении Сергея Безрукова) рискует потерять жену, дочь, группу и последнее самоуважение, а потому сбегает от проблем в заповедник «Михайловское», где будет водить экскурсии, травить байки про Пушкина, выпивать и ждать счастливой перемены участи. Новый фильм тандема Матисон-Безруков («Млечный путь», «После тебя») основан на «Заповеднике» Сергея Довлатова, но решает из тихих анекдотов писателя сделать настоящий рок-концерт.

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«Дом, который построил Джек»

На экранах с 6 декабря