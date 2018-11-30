Полина Гагарина, Ума Турман и Гаспар Ульель в киноновинках следующей недели

«Заповедник»
На экранах с 6 декабря
Вышедший в тираж рокер Константин (в исполнении Сергея Безрукова) рискует потерять жену, дочь, группу и последнее самоуважение, а потому сбегает от проблем в заповедник «Михайловское», где будет водить экскурсии, травить байки про Пушкина, выпивать и ждать счастливой перемены участи. Новый фильм тандема Матисон-Безруков («Млечный путь», «После тебя») основан на «Заповеднике» Сергея Довлатова, но решает из тихих анекдотов писателя сделать настоящий рок-концерт.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Дом, который построил Джек»
На экранах с 6 декабря
Инженер Джек (в исполнении Мэтта Диллона) мечтает построить собственный дом, а еще он убивает людей. За окном 1970-е, у Джека есть теория о смерти как искусстве (или искусстве как смерти), которую он, приводя самые сочные примеры из собственной практики, описывает некоему Вергилию (в исполнении Бруно Ганца). Новый фильм Ларса фон Триера демонстративно оставили без призов на Каннском фестивале, не оценив кровожадную исповедь, завернутую в упаковку отчаянной провокации, где жертвами инженера становятся героини в исполнении Умы Турман, Райли Кио и других известных актрис.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Один король — одна Франция»
На экранах с 6 декабря
Пока Робеспьер (в исполнении Луи Гарреля), Марат (в исполнении Дени Лавана) и прочие замечательные люди разгоняют маятник революции, Базиль и Франсуаза (в исполнении Гаспара Ульеля и Адель Энель) просто любят друг друга. Но тяжелая поступь истории не позволит им насладиться этим чувством. Масштабная фреска о Великой французской революции: пафос, звезды, любовь и краткое содержание учебника по истории прилагаются.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Идеальная западня»
На экранах с 6 декабря
Брайан (в исполнении Аарона Пола) ловит свою девушку Кэсси (в исполнении Эмили Ратажковски) на измене. Чтобы разрешить кризис в отношениях, они уединяются на вилле в Италии. Сначала все идет неплохо — но тут в их жизнь влезает знойный незнакомец Федерико, который начинает вести тонкую психологическую игру с целью окончательно рассорить пару.
Купить билеты на фильм можно здесь.
Автор: Мария Мельникова
Фото: Instagram
Видео: Youtube,com / Megogo Distribution, Pioner Cinema, SonyPicturesRU, RWV Films