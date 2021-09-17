Подставили и обещают посадить: россиянка застряла в Турции из-за обвинения в краже

28-летняя Алия Миллер из Башкирии отдыхала в Турции с семьей — мужем и двумя детьми. Но к концу отпуска все пошло совсем не по плану — девушку обвинили в воровстве и теперь не выпускают из страны. О своей проблеме она рассказала изданию Life.

Девушка стояла у стойки ресепшн в отеле и заметила оставленный чужой кошелек и начала искать сотрудников.

«Я оглядывалась по сторонам в поисках сотрудника. Позже эти действия квалифицировали, что в этот момент я взяла кошелек, который кто-то забыл на стойке. Тот кошелек я видела. Как мне показалось, подошел кто-то из персонала и убрал его, а обвинили во всем меня», — рассказала она.

Вечером в их номере провели обыск — начальник службы безопасности отеля заявил, что у одного из постояльцев пропал кошелек и рядом с пропажей видели Алию.