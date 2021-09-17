Подставили и обещают посадить: россиянка застряла в Турции из-за обвинения в краже
28-летняя Алия Миллер из Башкирии отдыхала в Турции с семьей — мужем и двумя детьми. Но к концу отпуска все пошло совсем не по плану — девушку обвинили в воровстве и теперь не выпускают из страны. О своей проблеме она рассказала изданию Life.
Девушка стояла у стойки ресепшн в отеле и заметила оставленный чужой кошелек и начала искать сотрудников.
«Я оглядывалась по сторонам в поисках сотрудника. Позже эти действия квалифицировали, что в этот момент я взяла кошелек, который кто-то забыл на стойке. Тот кошелек я видела. Как мне показалось, подошел кто-то из персонала и убрал его, а обвинили во всем меня», — рассказала она.
Вечером в их номере провели обыск — начальник службы безопасности отеля заявил, что у одного из постояльцев пропал кошелек и рядом с пропажей видели Алию.
«Пересчитали мои деньги. У меня наличными было 50 долларов, в том кошельке — 800. В итоге мне запретили выезд из страны, пока идут разбирательства. Теперь мы вынуждены с семьей снимать квартиру за свой счет. Позвонили в российское посольство, там мне посоветовали нанять адвоката. Адвоката мы здесь нашли, правда, он плохо говорит по-русски», — пожаловалась туристка.
Стоит отметить, что за кражу девушку могут посадить на 5-10 лет. А вот потерпевшая, тоже россиянка, не идет на контакт с Алией.
Фото: Pixabay