Писатель посоветовала в пандемию брать отпуск, даже если нет возможности куда-то поехать

Как считает девушка, концепция свободного времени стала роскошью. Некоторое время назад писателю отказали в одном из изданий, а в другом — попросили написать статью, которую Стоукс не успевала сдать вовремя. Когда она рассказывала парню о своих переживаниях, он спросил ее, когда она в последний раз отдыхала нормально. «Ну, у нас были те длинные выходные в августе, — ответила Роуз. — А в апреле я взяла выходной, чтобы написать свою книгу».

Молодой человек сказал девушке, что это нельзя считать отпуском. Он напомнил ей, как в прошлом году был вялым и грустным, несмотря на то, что высыпался, питался правильно. В то время он переедал, перенапрягался, чтобы попытаться почерпнуть энергию или энтузиазм из любого места.