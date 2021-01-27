Писатель посоветовала в пандемию брать отпуск, даже если нет возможности куда-то поехать
Как считает девушка, концепция свободного времени стала роскошью. Некоторое время назад писателю отказали в одном из изданий, а в другом — попросили написать статью, которую Стоукс не успевала сдать вовремя. Когда она рассказывала парню о своих переживаниях, он спросил ее, когда она в последний раз отдыхала нормально. «Ну, у нас были те длинные выходные в августе, — ответила Роуз. — А в апреле я взяла выходной, чтобы написать свою книгу».
Молодой человек сказал девушке, что это нельзя считать отпуском. Он напомнил ей, как в прошлом году был вялым и грустным, несмотря на то, что высыпался, питался правильно. В то время он переедал, перенапрягался, чтобы попытаться почерпнуть энергию или энтузиазм из любого места.
Девушка уточнила, что жизнь для нее, как и для всех остальных, переживших эту пандемию, стала мучительно однообразной. Перерывы в работе заключались в упражнениях, чтении, просмотре телепередач или во сне. В таких условиях, по словам Роуз, намного легче выгореть и потерять настроение. По мнению Стоукс, надо брать отпуск, даже если нет возможности куда-либо поехать.
«Потому что выгорание — серьезная проблема для здоровья, требующая соответствующего ответа. Я знаю по собственному опыту, насколько быстро острый стресс и травма могут превратиться в нечто гораздо более разрушительное. И если прошедший год научил нас чему-то, так это тому, что хорошее здоровье никогда не следует воспринимать как должное. В конце концов мое тело приняло решение за меня. У меня начались ежедневные головные боли, я не могла спать и ни на чем сосредоточиться», — описала девушка. Когда она взяла отпуск, то смогла по-настоящему отдохнуть. «Я снова почувствовала себя собой. У меня появились творческие идеи и искреннее желание писать», — резюмировала она.
Фото: pixabay.com
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