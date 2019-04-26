Первые фестивали на открытом воздухе, необычные театральные постановки и другие яркие события мая, которые нельзя пропустить

Французский мультфильм, рассказывающий про тайную жизнь насекомых из леса (много муравьев и божьих коровок!). Герои перемещаются из Франции на тропический остров Гваделупа, где их ждут захватывающие приключения в духе «Пиратов Карибского моря» и романтическая история в духе «Ромео и Джульетты».

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«Отель Мумбаи: Противостояние»

На экранах с 9 мая