Первые фестивали на открытом воздухе, необычные театральные постановки и другие яркие события мая, которые нельзя пропустить

Кино
«Букашки 2»
На экранах с 2 мая
Французский мультфильм, рассказывающий про тайную жизнь насекомых из леса (много муравьев и божьих коровок!). Герои перемещаются из Франции на тропический остров Гваделупа, где их ждут захватывающие приключения в духе «Пиратов Карибского моря» и романтическая история в духе «Ромео и Джульетты».
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Отель Мумбаи: Противостояние»
На экранах с 9 мая
Остросюжетная драма на основе реальных событий (а также на документальном фильме «Выживший Мумбаи») об атаке террористов на отель «Тадж-Махал Палас». Осенним вечером 2008 года в здание отеля ворвались боевики и начали хаотичную стрельбу по ничего не понимающим постояльцам. Главные роли в фильме исполнили Арми Хаммер, Дев Пател, Джейсон Айзекс, Назанин Бониади и Наташа Лю Бордиццо.
«Русская невеста»
На экранах с 16 мая
Русская женщина едет в Америку со своей дочерью, чтобы выйти замуж за миллиардера-затворника. Однако идиллия длится недолго: супруг оказывается психопатом.
«Аладдин»
На экранах с 23 мая
Восхитительная на бумаге идея: доверить находчивому британцу Гаю Ричи игровой ремейк легендарного мультфильма. Воришка Аладдин (в исполнении Мены Массуда), красавица Жасмин (в исполнении Наоми Скотт), всемогущий весельчак Джинн (в исполнении Уилла Смита) и зловредный визирь Джафар (в исполнении Марвана Кензари), застревающие в памяти песни, а также авантюрные и мистические приключения в стенах Аграбы — есть где развернуться.
«Так сказал Чарли»
На экранах с 30 мая
Молодой аспирант пишет работу о серии убийств, совершенных девушками из секты «Семья». Основателем этой банды был Чарльз Мэнсон (в исполнении Мэтта Смита), приговоренный к смертной казни. Находясь под властью преступника, обладающего гипнотической притягательностью, обычные девушки были готовы совершить любые преступления. Аспирант посещает тюрьму, где отбывают пожизненное заключение три девушки, члены секты.
Концерты
SF9
Москва, 2 мая, Главclub Green Concert
SF9 — южнокорейский бойз-бэнд, в состав которого входят девять участников: Ин Сон, Ен Бин, Чэ Юн, Да Вон, Зухо, Ро Ун, Тэ Ян, Хви Ен и Ча Ни. Парни изначально обучались по программе Neoz School агентства FNC Entertainment. Коллектив был сформирован в 2016 году благодаря телеканалу Mnet и реалити-шоу на выживание «DOB — Танец или инструмент». Официальный дебют группы состоялся 5 октября 2016 года с мини-альбомом Feeling Sensation и вызвал огромный ажиотаж в родной Корее и за рубежом. 2 мая SF9 — впервые в России с единственным концертом в Москве!
Tarkan
Москва, 14 мая, Crocus City Hall
В Турции Таркан известен как «Принц поп-музыки». Он выпустил несколько платиновых альбомов, распроданных общим количеством около 19 миллионов экземпляров. Таркан — единственный артист, сумевший стать известным в Европе, не спев ни одной песни на английском языке. Также Таркан стал первым и остается единственным музыкальным исполнителем из Турции, получившим премию The World Music Awards.
Валерия
Санкт-Петербург, 23 мая, M-1 Арена; Москва, 24 мая, Дом музыки
Не успели отгреметь аплодисменты в «Крокусе», где состоялось феерическое шоу Валерии с эффектной режиссурой и постановочными эффектами, сложными сценическими конструкциями, буйством красок и страстей, как певица предлагает вниманию поклонников новый, абсолютно иной формат концерта как диалога со зрителем. Валерия впервые представит акустическую программу, свободную от каких бы то ни было отвлекающих спецэффектов. В новых акустических аранжировках знакомые и любимые всеми песни обретут неожиданное, совершенно новое звучание. Каждый из зрителей, бесспорно, найдет в них что-то, предназначенное специально для него. И ничто не будет отвлекать от удивительного диалога о сокровенном. Это будет абсолютно новая, единственная в своем роде история, рассказанная Валерией. Прозвучат признанные хиты разных лет, в том числе и песни, ставшие особенно любимыми для самой певицы.
Премия RU.TV
Москва, 25 мая, Crocus City Hall
Из года в год «Премия RU.TV» представляет зрителям самые актуальные тенденции музыкальной сцены нашей страны и дарит грандиозный праздник мелодий, звука, света, фантастических декораций, неожиданные музыкальные сюрпризы и самые любимые хиты. Стать обладателем заветного золотого самовара от RU.TV мечтают топовые российские исполнители, однако имена победителей премии, по традиции, будут известны только в день проведения церемонии. Как и много лет подряд, победителей премии RU.TV 2019 выберут зрители путем голосования. Среди номинантов и участников этого года — Loboda, Jah Khalib, Дима Билан, Анна Плетнева, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Леша Свик, МакSим, Rasa, Zivert, Маша Вебер, Дмитрий Колдун, Юлианна Караулова и другие артисты.
Фестивали и специальные мероприятия
Rosa Run
Сочи, «Роза Хутор», 03-06 мая
Четырехдневный спортивный фестиваль для всей семьи на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи, который в 2019 году пройдет уже в четвертый раз и соберет более двух с половиной тысяч человек — любителей бега и профессиональных спортсменов из разных городов России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Бренд Mitsubishi Motors второй год подряд будет выступать генеральным партнером уникального праздника для тех, кто готов бросать и принимать вызовы, не останавливаясь на достигнутом.
Программа фестиваля включает в себя 4 дня спортивных и развлекательных мероприятий для бегунов и их групп поддержки. На данный момент это одно из главных событий в мире любительского спорта.
Открытие фестиваля «Лето на «Стрелке»
Москва, 17 мая, бар «Стрелка»
Юбилейное, десятый фестиваль «Лето на «Стрелке» охватит такие темы, как космическая архитектура, тактический урбанизм, экономика улиц, этика искусственного интеллекта, манипуляции UX-дизайнеров, альтернативные вселенные в кино и видеоиграх.
Лето на «Стрелке» стартует 17 мая с большой вечеринки, на которой выступят новые звезды голландской независимой сцены The Mauskovic Dance Band. Их музыка — это остроумный микс кумбии, космического диско, нью-вейва и современной электроники.
Посадка черешневых деревьев в парке «Зарядье» и вручение премии Олега Янковского «Творческое открытие»
Москва, 19 мая, парк «Зарядье»
По доброй традиции, звезды театра, кино, телевидения, деятели искусства, спорта и бизнеса каждый год, часто целыми семьями, сажают черешневые деревья. В этот раз главным местом посадок-высадок станет парк «Зарядье», там же состоится ежегодное вручение премии Олега Янковского «Творческое открытие». Премия вручается за самые яркие творческие открытия года в разных областях искусства — театр, музыка, кино, литература. А за время ее существования обладателями заветной черешни из муранского стекла с автографом Олега Ивановича и датой 32 мая стали более сотни человек.
Сегодня сады, заботливо посаженные лауреатами премии, участниками и друзьями фестиваля, растут в Нескучном саду и в парке Горького, в сквере ГМИИ им. А. С. Пушкина, на Воробьевых горах, в Сколково, на ВДНХ, а также в Михайловском саду у Русского музея в Санкт-Петербурге, в Сорренто в Италии и у Морского вокзала в Сочи, символизируя восстановление утраченного чеховского «вишневого сада» и непрерывность культурной традиции.