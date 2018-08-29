Открытие театрального сезона, масштабный благотворительный концерт и не только: куда сходить в сентябре

Linkin Park по праву можно назвать одной из самых успешных рок-групп 2000-х. Продажи их пластинок превысили 55 миллионов экземпляров, они собирали стадионы по всему миру, их вклад в музыку отмечен двумя премиями «Грэмми» и множеством других престижных наград. Прошлым летом Linkin Park понес невосполнимую утрату: покончил с собой вокалист группы Честер Беннингтон. Это событие выбило из колеи всех участников группы, и особенно ее основателя Майка Шиноду.

«Первым делом все спрашивали у меня, как дела и что я собираюсь делать. У меня не было ответа, в котором я был бы уверен. Все было в тумане, я будто был потерян в море. Поэтому я стал думать, как вернуть равновесие и связь с миром», — рассказал Майк в одном из интервью. Шинода вернул его благодаря творчеству. 15 июня этого года вышел его сольный альбом Post Traumatic, личная и пронзительная работа, посвященная преодолению кризиса. Этот альбом обещает быть самым многообещающим и разноплановым из тех, что он записывал, и именно его артист представит на шоу в Москве.

7 жизней

Москва, СК «Олимпийский», 6 сентября