«Отчаянная мать» Робертс, дерзкая Стюарт в неожиданном амплуа и другие звезды в киноновинках недели

Независимая драма про Бена Барнса (в исполнении Лукаса Хеджеса из «Леди Берд»), который сбежал из реабилитационного центра в канун Рождества. Его мать (в исполнении Джулии Робертс) очень рада видеть сына, но понимает, что тому все еще нужна помощь. Возможно, ей придется пойти на отчаянные меры. Новый фильм Питера Хеджеса («Влюбиться в невесту брата») — напряженное инди про родителей и детей.

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«Завод»

На экранах с 7 февраля