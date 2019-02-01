«Отчаянная мать» Робертс, дерзкая Стюарт в неожиданном амплуа и другие звезды в киноновинках недели

«Вернуть Бена»
На экранах с 7 февраля
Независимая драма про Бена Барнса (в исполнении Лукаса Хеджеса из «Леди Берд»), который сбежал из реабилитационного центра в канун Рождества. Его мать (в исполнении Джулии Робертс) очень рада видеть сына, но понимает, что тому все еще нужна помощь. Возможно, ей придется пойти на отчаянные меры. Новый фильм Питера Хеджеса («Влюбиться в невесту брата») — напряженное инди про родителей и детей.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Завод»
На экранах с 7 февраля
Простые работяги с недавно закрытого завода берут в плен местного богача (в исполнении Андрея Смолякова), который предприятие и продал. Счастливого финала ждать не приходится: бытописец непроглядной российской действительности Юрий Быков, уже описывавший Россию как рушащийся дом («Дурак»), добрался до присказки про стоящие заводы и мысли, что человеческая жизнь стоит дешевле многих товаров первой необходимости. Об этом же, если подумать, и все предыдущие его работы, однако новый фильм строится по лекалам «Рио-Браво» и «Нападения на 13-й участок» — и это может быть интересно.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Месть Лиззи Борден»
На экранах с 7 февраля
1892 год. Мэгги (в исполнении Кристен Стюарт) устраивается служанкой в дом семейства Борден, где заводит дружбу с дочерью хозяев Лиззи (в исполнении Хлое Севиньи). С остальными жителями особняка отношения не складываются: все местные мужчины (особенно глава семейства) склонны к физическому и сексуальному насилию. «Месть» основана на реальных событиях и рассказывает о жутком убийстве, в котором подозревали Лиззи Борден. Режиссер Крейг Уилльям Макнилл, дебютировавший триллером «Мальчик» и работавший над сериалом «Леденящие душу приключения Сабрины», предлагает свою интерпретацию загадочного происшествия.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Как я стал русским»
На экранах с 7 февраля
Китайский парень Пен (в исполнении Дуна Чана) прилетает в Россию, чтобы познакомиться с отцом возлюбленной Иры (в исполнении Елизаветы Кононовой) — олигархом Платоновым (в исполнении Виталия Хаева). Тот, разумеется, на гостя из Поднебесной смотрит косо и намерен испытать его русской баней, охотой и крепкими спиртными напитками. Замысловатый спин-офф одноименного комедийного сериала телеканала СТС с целым парадом стереотипов, как в недавнем хите «Жених», где свататься приезжал немец.
Купить билеты на фильм можно здесь.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Kinopoisk.ru
Видео: Youtube.com / ChannelParadiseGroup, Central Partnership, HD Трейлеры