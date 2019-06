От самых ярких летних городских фестивалей до эпичного концерта Metallica в Москве: значимые события июля, которые нельзя пропустить

Музыкальный фестиваль Park Live давно стал культовым для тысяч людей, объединенных любовью к музыке. На протяжении шести лет более восьмидесяти музыкальных коллективов — среди них Muse, Red Hot Chili Peppers, System of a Down, Limp Bizkit, The Killers и многие-многие другие — подарили фанатам незабываемые эмоции.

В 2018 году Park Live впервые состоялся на набережной Парка Горького. А летом 2019 года — 12, 13 и 14 июля — фестиваль снова пройдет в главном парке нашей страны! Участники и хэдлайнеры уже объявлены: в первый день — Bring Me the Horizon, Nothing but Thieves, SWMRS, во второй - Thirty Seconds to Mars, Rag'n'Bone Man, Pale Waves, AJR, Elder Island и в третий - Die Antwoord, Дельфин, MØ, Fever 333, Missio зажгут публику на полную катушку.

VIP-зона фестиваля — это особая территория с улучшенной инфраструктурой, расположенная в непосредственной близости от сцены. Для зрителей будет организован отдельный вход, бар с расширенным ассортиментом напитков и особые зоны от партнеров фестиваля. В этом году VIP-зона — это территория с удобной и продуманной логистикой, в которой будет приятно и комфортно находиться гостям фестиваля.

