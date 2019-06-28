От самых ярких летних городских фестивалей до эпичного концерта Metallica в Москве: значимые события июля, которые нельзя пропустить

Фильмы
«Клуб анонимных киллеров»
На экранах с 4 июля
Где-то в секретном месте городские убийцы собираются на встречи анонимных киллеров — там, в кругу единомышленников, они учатся подавлять свои жестокие порывы. В ночь, когда скончался сенатор США, клуб пополнился таинственным новобранцем, и начались размолвки — все начали подозревать друг друга. В конце концов герои понимают, что они связаны с более крупной и ужасающей организацией, чем могли себе представить.
«Анна»
На экранах с 11 июля
История бывшей русской модели Анны (в исполнении Саши Лусс), чья несравненная красота скрывает поразительную мощь и смертоносный талант опаснейшего наемного убийцы в мире.
«Король Лев»
На экранах с 18 июля
История об отважном львенке по имени Симба. Знакомые с детства герои взрослеют, влюбляются, познают себя и окружающий мир, совершают ошибки и делают правильный выбор. Дональд Гловер — Симба, Сет Роген — Пумба, Бейонсе — Нала, Чиветель Эджофор — Шрам, Джеймс Эрл Джонс (по традиции) — Муфаса, режиссер — Джон Фавро. Переснять с живыми актерами (или, скорее, оцифрованными артистами) пересказ «Гамлета» с применением песен и жаркой атмосферы саванны — амбициозная идея.
Купить билеты уже можно здесь.
«Офелия»
На экранах с 25 июля
Темные времена настали в королевстве. Правитель мертв, а его трон занял самозванец и убийца. Гамлет, законный наследник престола, клянется отомстить за отца. Сердце принца способна смягчить лишь прекрасная Офелия (в исполнении Дэйзи Ридли). Ради него она готова оставить двор и пойти против тирана. Но cмогут ли их чувства преодолеть саму смерть?
Фестивали и другие мероприятия
Ледовое шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила»
27 июня – 27 сентября, Анталия (Турция), парк Land Of Legends
27 июня на территории крупнейшего парка развлечений Турции Land of Legends состоится премьера ледового шоу «Руслан и Людмила». Выступления будут проходить на территории крупнейшего парка развлечений Турции Land of Legends до 27 сентября 2019 года.
«После премьеры мюзикла на льду в Москве и успешного гастрольного тура по регионам России мы получили огромное количество восторженных отзывов от зрителей со всего мира с просьбами показать шоу в их странах. Выбор Анталии как первого города нашего заграничного тура не случаен. 2019 год объявлен перекрестным годом культуры и туризма Турции и России. Ледовый спектакль – это уникальная возможность для иностранных зрителей познакомиться сразу с несколькими гранями российского искусства. Проект объединяет фигурное катание, музыку и знаменитое произведение русской литературы», — отметила автор идеи, продюсер и исполнительница главной женской роли в шоу Татьяна Навка.
В ледовом спектакле принимают участие фигуристы мирового уровня — Петр Чернышев, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, олимпийский чемпион Виктор Петренко, многократные чемпионы Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас и многие другие. Ведущие музыкальные партии озвучивают Филипп Киркоров (Черномор), Ани Лорак (Людмила) и Александр Панайотов (Руслан). Костюмы для артистов шоу разработаны Валентином Юдашкиным. Особого внимания заслуживает костюм Людмилы, инкрустированный более двумястами полудрагоценными камнями.
Предполагается, что мюзикл на льду «Руслан и Людмила» посетят более 28 тысяч человек. Однозначно, ледовое шоу Татьяны Навки станет одним из главных событий летней афиши парка Land of Legends!
Фестиваль «Ласточка»
6 июля, Москва, Лужники
6 июля в Лужниках пройдет «Ласточка» — один из самых крупных и долгожданных музыкальных фестивалей этого лета. Он возвращается на свою привычную площадку в обновленном виде и готовится удивлять интерактивными проектами и самой трендовой и перспективной музыкой. Участие в фестивале уже подтвердили американский рэпер Лил Зен и певица LP, российская рейв-группа Little Big, диджей Rompasso, Элджей, группа RSAC и другие.
Перерыв, связанный с проведением в Лужниках Чемпионата мира по футболу, позволил «Ласточке» по-настоящему расправить крылья. Всего на фестивале ожидается более 40 интерактивных зон разной тематики — от бьюти до спорта и кино. Так, впервые здесь появится павильон онлайн-кинотеатра ivi и киношколы «Индустрия», демонстрирующий процесс виртуального кинопроизводства. Кроме того, по сравнению с 2017-м годом на фестивале будет вдвое больше площадок с арт-проектами, спортивными активностями, модными корнерами и гастрономическими фудкортами, на которых будет представлена кухня разных стран мира.
Фестиваль Park Live
12-14 июля, Москва, Парк Горького
Музыкальный фестиваль Park Live давно стал культовым для тысяч людей, объединенных любовью к музыке. На протяжении шести лет более восьмидесяти музыкальных коллективов — среди них Muse, Red Hot Chili Peppers, System of a Down, Limp Bizkit, The Killers и многие-многие другие — подарили фанатам незабываемые эмоции.
В 2018 году Park Live впервые состоялся на набережной Парка Горького. А летом 2019 года — 12, 13 и 14 июля — фестиваль снова пройдет в главном парке нашей страны! Участники и хэдлайнеры уже объявлены: в первый день — Bring Me the Horizon, Nothing but Thieves, SWMRS, во второй - Thirty Seconds to Mars, Rag'n'Bone Man, Pale Waves, AJR, Elder Island и в третий - Die Antwoord, Дельфин, MØ, Fever 333, Missio зажгут публику на полную катушку.
VIP-зона фестиваля — это особая территория с улучшенной инфраструктурой, расположенная в непосредственной близости от сцены. Для зрителей будет организован отдельный вход, бар с расширенным ассортиментом напитков и особые зоны от партнеров фестиваля. В этом году VIP-зона — это территория с удобной и продуманной логистикой, в которой будет приятно и комфортно находиться гостям фестиваля.
Фестиваль Geek Picnic
13-14 июля, Москва, Воробьевы горы
Тема крупнейшего фестиваля, посвященного науке и технологиям, в этом году — «Жить вечно/IMMORTALITY». При этом насыщенная программа фестиваля разделена на несколько направлений. Одним из самых зрелищных обещает стать раздел WOW!, в рамках которого будет представлен четвероногий робот Laikago.
Другой точкой притяжения зоны WOW! станет «Дорога Ярости» — безумная трасса с препятствиями, на которой состоится сумасшедший заезд трэш-каров. Поучаствовать в нем можно, став пилотом одного из аппаратов от Geek Picnic или сконструировав собственный. Главное требование — машина должна быть безмоторной и выделяться на фоне других уникальным дизайном. WOW! также станет площадкой для выступлений двух зарубежных хэдлайнеров фестиваля — знаменитых Обри Ди Грея и Стеларка.
Большой Фестиваль Италии
13-14 июля, Москва, сад «Эрмитаж»
В 2018-м «Большой Фестиваль Италии» стал финалистом престижной премии «Событие года» в номинации «Лучший городской фестиваль». В этом году у москвичей и гостей столицы вновь появится шанс на два дня окунуться в атмосферу страны оливковых рощ и античных руин, прикоснуться к богатейшему культурному наследию, на мгновение очутиться в городах, подаривших миру гениальных творцов и изобретателей, проникнуться страстью и эмоциями, которые значат больше, чем слова, и, конечно, попробовать кухню, ставшую самой популярной в мире.
На Главной сцене фестиваля посетителей ждут выступления популярных артистов из Италии и России самых разных жанров — от популярной современной эстрады до классической музыки, оперы и традиционной итальянской тарантеллы. Гостей фестиваля в течение двух дней ждут костюмированные и театрализованные уличные представления. Как всегда, «изюминкой» фестиваля станет Давильня винограда. Под зажигательные итальянские ритмы взрослые и дети смогут поучаствовать в увлекательном процессе изготовления вина и выжать сок из 500 кг винограда!
Новинкой фестиваля станет зона Hello! Italy. Public Talks в формате публичных встреч со звездными спикерами, которые поделятся впечатлениями «о своей Италии» и ответят на вопросы зрителей. Также гостей фестиваля ждут яркие фотозоны на фоне стогов сена, винных бочек и гроздей винограда, фотовыставки «Малые города Италии» и ретро-плакатов и многое-многое другое.
Midsummer Night’s Dream
20 июля, Москва, Речной порт
Легендарная костюмированная вечеринка по мотивам одноименного произведения Шекспира Midsummer Night’s Dream, начавшая свою историю в 2007 году в усадьбе Середниково, летом 2019-го расширит свою арт-концепцию и состоится в уникальном формате Midsummer Boat Trip, который начнется в речном порту Москвы и продолжится путешествием к таинственной Terra Incognita.
Масштабная и тщательно продуманная программа Midsummer Boat Trip — это десятки музыкальных перформансов, иммерсивный театр и уникальная атмосфера сказки для взрослых, где каждый гость — непосредственный участник сказочного действа. По традиции костюмы гостей будут иметь огромное значение: как и всегда, на мероприятии действует строгий дресс-код. На этот раз, помимо традиционного мотива «Сон в Летнюю Ночь», участникам предлагается пофантазировать на тему мифа о Ноевом ковчеге, согласно которому каждый образ должен быть парным.
Число кают строго ограничено, поэтому организаторы настоятельно рекомендуют подтвердить свое участие заранее. Все участники пройдут обязательную модерацию, а оставить заявку можно в официальной встрече мероприятия на Facebook. На причале также будет обустроена зона для швартовки частных яхт и вертолетная площадка.
Фестиваль «ЖАРА»
25-28 июля
Ежегодный летний фестиваль «Жара» в Баку — событие, по своим масштабам не уступающее громким отечественным мероприятиям по вручению музыкальных премий. Все топовые исполнители, самые крутые шоу, хитовые песни будут представлены именно здесь.
Программа фестиваля составлена так, что весело будет всем - музыка всех поколений будет нестись из динамиков, поднимая зал на ноги в едином порыве! Каждый день - новая шоу-программа, кинопремьеры и ТВ-трансляция для миллионов зрителей. Несомненно, помимо знакомых и любимых музыкантов, вы откроете для себя и новые имена, ведь артистов в фестивальном марафоне — не одна сотня.
Гостей фестиваля ожидают четыре дня многочасовых концертов, насыщенных впечатляющими шоу с яркими хореографическими номерами, ошеломляющими видеоинсталляциями, световыми и звуковыми спецэффектами, а также обязательный проход по красной ковровой дорожке для сногсшибательных селебрити и шикарные afterparty с их участием. Незабываемый отдых, о котором вы будете с удовольствием вспоминать весь год — вплоть до следующей «Жары»!
Серия концертов Главclub
26-28 июля, Москва, Зеленый театр
26 июля мини-фестиваль «Главклуба» откроет группа Mgzavrebi. «Вновь сыграть в знаменитом Зеленом театре для нас очень волнительно, — признается ее фронтмен Гиги Дедаламазишвили. — Пять лет назад мы были одними из первых, кто выступил на открытии его полностью обновленной сцены».
27 июля серию продолжит долгожданный летний концерт Пелагеи — единственной в своем роде исполнительницы аутентичных русских песен, адаптированных к современным музыкальным трендам, и наставницы из золотого состава шоу «Голос».
Ну а 28 июля в Зеленый театр нагрянет с большой предъюбилейной программой «Моральный кодекс» — готовящаяся отметить 30-летие уважаемая столичная рок-группа.
Концерты
Диана Арбенина
8 июля, Москва, Crocus City Hall
8 июля Диана Арбенина будет праздновать свой 45-летний юбилей большим акустическим концертом. Ее творчество не ограничивается музыкой, артистка регулярно выпускает сборники стихов, а также участвует в телевизионных и общественных проектах. Вся творческая и жизненная многогранность выливается с лихвой в тексты песен. Именно поэтому каждый в них видит себя.
Композиции Дианы Арбениной позволяют созерцать мир и видеть себя со стороны. Благодаря мудрости текстов и великолепной музыке у певицы очень много фанатов как в России, так и за рубежом. Но, конечно, ее живые выступления — это совершенно другие эмоции, поэтому их так сильно ценят поклонники.
Елка
11 июля, Москва, Gipsy
Яркая, непохожая на других, харизматичная Елка давно завоевала любовь слушателей. О концертах певицы вы не найдете ни одного негативного отзыва — она, кажется, просто излучает любовь, позитив и заряжает людей солнечным настроением. Ее практически осязаемая энергия и способность передавать залу глубокий эмоциональный заряд привлекают слушателей, желающих получать от музыки больше, чем просто эстетическое удовольствие.
Публика обожает Елку за безошибочное мелодическое чутье, тонкий смысл текстов и удивительно искреннюю, легкую атмосферу на каждом концерте. Елка — это впечатляющее исключение в мире сценических правил.
Metallica
21 июля, Москва, Лужники
21 июля 2019 года на Большой спортивной арене «Лужники» в Москве состоится концерт группы Metallica в рамках очередной ветви мирового тура Worldwired в поддержку альбома Hardwired… To Self-Destruct, который вышел в ноябре 2016 года. Группа создана в 1981 году барабанщиком Ларсом Ульрихом и гитаристом, а также вокалистом Джеймсом Хэтфилдом. За годы своей карьеры Мetallica стала одной из самых влиятельных и коммерчески успешных рок-групп в истории, продав более 110 миллионов альбомов и сыграв перед миллионами поклонников по всему миру.
Группа создает композиции с ошеломительной энергетикой и безупречной игрой. Многие из произведений Metallica разучивают начинающие музыканты, повышая свое мастерство. Несмотря на богатую историю и множество наград, коллектив остается на вершине славы, давая невероятные концерты и выпуская все новые и новые альбомы. На разогреве поклонников ждет выступление специальных гостей — группы Ghost и Bokassa. Шведская группа Ghost уже заняла свое заслуженно высокое место в иерархии хард-рока, а что касается норвежцев Bokassa, то эту группу идейный вдохновитель Metallica Ларс Ульрих в этом году назвал своим любимым новым коллективом.
Rammstein
29 июля, Москва, Лужники
29 июля 2019 года на московском стадионе «Лужники» состоится долгожданный концерт Rammstein в рамках большого стадионного европейского тура Europe Stadium Tour 2019. Культовая немецкая рок-группа представит новый одноименный альбом, релиз которого состоялся этой весной.
Альбом, без сомнений, получился грандиозным, как и его презентация. Группа впервые в своей истории отправляется в стадионный тур, в рамках которого выступят в Москве и Санкт-Петербурге. Тот, кто видел драматические, прекрасно поставленные живые выступления группы, мог бы подумать, что уже не может быть ничего более грандиозного. Но с Rammstein вы можете быть уверены — группа приготовила что-то совсем необычное для более мощных площадок.