От самых ярких летних городских фестивалей до эпичного концерта Metallica в Москве: значимые события июля, которые нельзя пропустить

27 июня на территории крупнейшего парка развлечений Турции Land of Legends состоится премьера ледового шоу «Руслан и Людмила». Выступления будут проходить на территории крупнейшего парка развлечений Турции Land of Legends до 27 сентября 2019 года.

«После премьеры мюзикла на льду в Москве и успешного гастрольного тура по регионам России мы получили огромное количество восторженных отзывов от зрителей со всего мира с просьбами показать шоу в их странах. Выбор Анталии как первого города нашего заграничного тура не случаен. 2019 год объявлен перекрестным годом культуры и туризма Турции и России. Ледовый спектакль – это уникальная возможность для иностранных зрителей познакомиться сразу с несколькими гранями российского искусства. Проект объединяет фигурное катание, музыку и знаменитое произведение русской литературы», — отметила автор идеи, продюсер и исполнительница главной женской роли в шоу Татьяна Навка.

В ледовом спектакле принимают участие фигуристы мирового уровня — Петр Чернышев, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, олимпийский чемпион Виктор Петренко, многократные чемпионы Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас и многие другие. Ведущие музыкальные партии озвучивают Филипп Киркоров (Черномор), Ани Лорак (Людмила) и Александр Панайотов (Руслан). Костюмы для артистов шоу разработаны Валентином Юдашкиным. Особого внимания заслуживает костюм Людмилы, инкрустированный более двумястами полудрагоценными камнями.

Предполагается, что мюзикл на льду «Руслан и Людмила» посетят более 28 тысяч человек. Однозначно, ледовое шоу Татьяны Навки станет одним из главных событий летней афиши парка Land of Legends!

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