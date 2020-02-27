## Кино«Очень женские истории»На экранах с 5 марта Чего хотят женщины? Одни ответят, что счастья в браке и детей. Другие — денег и успешной карьеры. Большинство расскажут про любовь. А кто-то пошутит про волшебный пульт, который даст возможность одним кликом изменить возлюбленного к лучшему. Десять разных женщин, которых объединяет одно: жажда жить по-настоящему.Купить билеты на фильм можно здесь.«Бладшот»На экранах с 12 марта Корпорация RST возвращает к жизни недавно убитого солдата Рэя Гаррисона (в исполнении Вина Дизеля). Армия нанороботов в его крови превратила Рэя в бессмертного Бладшота, наделенного сверхчеловеческой силой и способностью мгновенно самоисцеляться. Контролируя тело Рэя, компания влияет на его разум и воспоминания. Но герой пойдет на все, чтобы выяснить правду. Фильм основан на популярном комиксе-бестселлере издательства Valiant Comics.«Номер один»На экранах с 19 марта Молодой авантюрист Артем знакомится с легендарным когда-то похитителем предметов искусства Феликсом, известным в преступном мире как «Номер один». «Старая школа» и новичок решают провернуть аферу века: украсть одну из самых дорогих картин современности — «№1» Марка Ротко из галереи, принадлежащей бывшей жене матерого афериста (в исполнении Ксении Собчак). Но Артем случайно влюбляется в девушку-следователя, которая мечтает поймать Феликса с поличным.Купить билеты на фильм уже можно здесь.«Мулан»На экранах с 26 марта Disney планомерно продолжает превращать собственные мультфильмы в полнометражные игровые фильмы, «Мулан» не стала исключением. Постановку, основанную одновременно на одноименной анимационной картине 1998 года и китайской поэме, доверили режиссерке Ники Каро («Северная страна», «Жена смотрителя зоопарка»). По сюжету отважная девушка по имени Хуа Мулан выдает себя за мужчину, чтобы занять место больного отца в рядах армии императора Китая, издавшего указ о мобилизации перед надвигающейся войной с северными захватчиками. Идея об игровом ремейке «Мулан» возникла еще в 2010 году (за год до этого сами китайцы успели снять игровую картину с Вики Чжао, сыном Джеки Чана и российским певцом Витасом), но проект не двигался с мертвой точки практически восемь лет. Лю Ифэй была выбрана на главную роль из тысячи других девушек-кандидаток. Из минусов: в картину, кажется, не попал важный персонаж оригинального мультфильма — дракончик Мушу.Купить билеты на фильм уже можно здесь.## КонцертыМакс БарскихМосква, 7 марта, ДС Мегаспорт Макс Барских — самый гастролирующий и ротируемый на радиостанциях РФ и СНГ артист по итогам 2017 года. За ним закрепилась слава одного из самых успешных хит-мейкеров нашего времени. Его хиты «Туманы» и «Моя любовь», по данным медиапортала TopHit, прозвучали в эфире радиостанций РФ и СНГ свыше 2 миллиона раз. В какой бы части мира артист не выступал, он всегда собирает полные залы. Новое шоу звезды состоится в Москве единожды. Как и весь альбом «Семь», вобравший в себя черты танцевального сентиментализма, новое шоу Барских посвящено эстетике 1980-х. Весь концепт концерта задуман как мультиэкранное танцевальное действие с элементами иммерсивного театра, в котором будет вовлечен и сам зритель. Помимо традиционного сверхсветового и аудиовизуального, решения будут направленны на максимальную близость Макса с его зрителем, чтобы каждая эмоция артиста была видна каждому человеку, пришедшему на концерт. Кроме новых песен со сцены также прозвучат главные хиты артиста. ScooterМосква, 14 марта, Adrenaline Stadium Легендарная немецкая группа Scooter возвращается в Россию в рамках тура God Save The Rave Tour. 35 миллионов проданных альбомов, свыше 80 миллионов золотых и платиновых сертификатов, национальный рекорд Германии по попаданию в музыкальные хит-парады, заслуженная общемировая известность, выведшая жанр happy hardcore из глубокого андеграунда на пик популярности. Появившись в 1993 году в Гамбурге, возглавляемая своим бессменным лидером Эйч Пи Бакстером, группа остается любима и узнаваема по всему миру. Не является исключением и Россия, где от Scooter сходят с ума еще со времен феерически популярного сингла How Much Is The Fish.ЭлджейМосква, 28 марта, ВТБ Арена Предстоящий концерт станет единственным выступлением артиста, начиная с осени 2019 года и первым сольником стадионного формата. Организатор мероприятия обещает поклонникам next-level шоу, на котором Элджей представит абсолютно новые песни. На сегодняшний день Элджей — один из самых скандальных и обсуждаемых героев Рунета и самый прослушиваемый исполнитель в VK и BOOM (его треки были прослушаны свыше 1 млрд раз). Элджей — победитель VK Music Awards 2017 и премии MUZ-TV 2018, главный российский артист 2018 года по версии Yandex.Music, выпустивший главный российский альбом 2018 года — Sayonara Boy X. Провокационный имидж исполнителя вкупе с оригинальным хитовым музыкальным материалом не оставили равнодушными не только поклонников его творчества. Элджея называют главным enfant terrible современной рэп-музыки, оскорбительно модным прожигателем жизни.Наталия ОрейроМосква, 30 марта, Crocus City Hall Наталия Орейро приезжает в Москву со своим новым шоу, которое станет одним из ключевых выступлений в ее европейском туре. Певица и актриса, которую миллионы россиян увидели и полюбили за роль обаятельной хулиганки Милагрос в сериале «Дикий ангел», сумела навсегда очаровать зрителей. Ее знаменитую Cаmbiо dolor поют всем залом! Певица уже посещала Москву в 2019 году с Unforgettable tour. После сокрушительных аншлагов во всех городах, Наталия решила создать новую программу. И вот, после года работы в студии и круглосуточных репетиций с лучшими режиссерами, мы ее увидим снова, обновленной, но, как всегда, обворожительной! Это шоу станет особенным. Орейро привезет в Crocus City Hall большое двухчасовое шоу, а на сцену выйдет вместе со своими музыкантами и танцорами. Артистка уверена, что этот концерт надолго запомнится зрителям.## Шоу и мероприятияThe Legacy (Michael Jackson Tribute)Москва, 5 марта, Crocus City Hall Всемирно известный певец, танцор и актер Уильям Холл, знаменитый благодаря блестящему исполнению любимых всеми хитов Майкла Джексона, приедет второй раз в Россию. Впервые программа была показана и имела огромный успех в марте 2018 года в Москве и Санкт-Петербурге. Зрелищное шоу, состоящее из великолепно исполненных песен короля поп-музыки, — это больше, чем просто представление. Это бережное и эффектное воссоздание шоу самого Майкла Джексона, ушедшего в 2009 году. В The Legacy тщательно восстановлены все элементы оригинального шоу Джексона, включая костюмы, свет и хореографические номера, в том числе фирменную «лунную походку» поп-звезды. Во время грандиозного шоу прозвучат лучшие песни Джексона, включая Bad, Dangerous, Billie Jean, Beat It, Thriller, Smooth Criminal и многие другие.«Эстафетное интервью» Александра Гудкова и Максима ГалкинаМосква, 5 марта, Театр имени Ермоловой В третьем раунде проекта Саши Петрова «Эстафетное интервью» лицом к лицу встретятся два прекрасных артиста, юмориста и шоумена — Александр Гудков и Максим Галкин! «Эстафетное интервью» — это диалог на сцене без репетиций, сценария и страховки. Шоу-экспромт рождается у всех на глазах. Любой зритель, задав свой вопрос, сможет изменить ход событий. Это шоу создано в поддержку благотворительных фондов «Подари жизнь» и «Дом с маяком», часть средств от продажи билетов отчисляется в помощь тяжелобольным детям. Традиционно в «Эстафетном интервью» примет участие музыкальный гость, имя которого остается тайной до начала спектакля.Шоу Валентина ЮдашкинаМосква, 8 марта, Кремлевский дворец Каждый год в Международный женский день самый известный кутюрье России Валентин Юдашкин устраивает масштабное представление с участием звезд. Причем артисты выступают не только на сцене, но и в зрительном зале. Это своего рода светская вечеринка, на которую могут попасть все желающие. Формат представления не случайно обозначен как шоу – будет дефиле моделей в летящих платьях с пышными воланами, сочными весенними оттенками, будет много музыки – причем артисты буквально с головы до ног (кутюрье создает не только одежду, но также обувь и аксессуары) оденутся в костюмы из коллекции Юдашкина.Голландская и бельгийская живопись, а именно букеты и натюрморты, вдохновили маэстро на создание новой коллекции haute couture. Восхищение цветом, фактурами, а главное, эмоциями, которые зритель получает, посещая художественные выставки, - все это Валентин Юдашкин воплотил на подиуме.В концерте принимают участие: Николай Басков, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Игорь Крутой, Александр Буйнов, Алсу, Александр Розенбаум, Димаш Кудайберген, Дмитрий Дюжев, Зара, Глюкоза, Витас, Жасмин и другие.Огонь АнатолииМосква, 23 марта, Crocus City Hall «Весь восточный мир в одном шоу»! Огонь Анатолии (Fire Of Anatolia) отражает все богатство древних культур, легенд, мифов и истории. Концерт-шоу «Огонь Анатолии» — это культура Древней Анатолии — грузинские, турецкие, армянские и азербайджанские мотивы, сплетенные фигуры танцев народов Средиземноморья, а также Черного и Эгейского морей и Персидского Залива, Арабского Востока и Средней Азии. Соединив в себе культурное наследие древней Анатолии, волшебство танца и великолепный стиль, «Огонь Анатолии / The Fire of Anatolia» стал первой танцевальной труппой, выступившей в Античном театре Бодрума, куда зрелище вернулось впервые за 2300 лет — первым шоу, которому стоя аплодировали 400 000 зрителей в г. Эрегли на берегу Черного моря и первым шоу, выступившим в новом великолепном зале парламента Китая. ## КнигиДжон Маррс «The One. Единственный»В продаже с 1 марта Взгляните на своего партнера и скажите честно: он (или она) действительно тот самый ЕДИНСТВЕННЫЙ? Вы в этом уверены? Есть способ проверить! Открыт ген идеальной совместимости. Все, что требуется, — простой тест ДНК, и программа сама обнаружит вашу вторую половинку, того, кто создан природой исключительно для вас — как и вы для него. Интересно? Готовы пройти тестирование? Даже если у вас уже есть любимый человек? А что, если программа скажет, что он вам не подходит, — расстанетесь? Что, если ваш избранник окажется сильно старше или моложе, одного с вами пола… или вообще серийным убийцей? Пять разных людей получили сообщение о том, что идеальный партнер для них найден. Каждый вот-вот встретит свою настоящую любовь. Но будущее в духе «и жили они долго и счастливо» уготовано не всем. Родственные души тоже имеют свои секреты — каждый мрачнее, страшнее… и убийственнее другого.Энн Хелен Питерсон «Слишком толстая, слишком пошлая, слишком громкая»В продаже с 2 марта Вы знаете этот тип: женщина, которой не закроешь рот, которой не занимать дерзости, у которой на все есть свое мнение, которая всегда и во всем «слишком». Это непокорная женщина, и она воплощает в себе одну из самых провокативных и современных форм женственности. Энн Хелен Питерсон, используя призму «непокорности», исследует феномен восхождения к славе таких знаменитостей, как Серена Уильямс, Хилари Клинтон, Ники Минаж и Ким Кардашьян. Она размышляет о том, почему публика так яростно любит и ненавидит неоднозначных селебрити. Автор BuzzFeed предлагает свой взгляд на то, как знаменитые женщины раздвигают границы набившего оскомину стандарта «нормальности».Алекс Михаэлидес «Безмолвный пациент»В продаже с 20 марта Жизнь Алисии Беренсон кажется идеальной. Известная художница вышла замуж за востребованного модного фотографа. Она живет в одном из самых привлекательных и дорогих районов Лондона в роскошном доме с большими окнами, выходящими в парк. Однажды поздним вечером, когда ее муж Габриэль возвращается домой с очередной съемки, Алисия пять раз стреляет ему в лицо. И с тех пор не произносит ни слова. Отказ Алисии говорить или давать какие-либо объяснения будоражит общественное воображение. Тайна делает художницу знаменитой. И в то время как сама она находится на принудительном лечении, цена ее последней работы — автопортрета с единственной надписью по-гречески «АЛКЕСТА» — стремительно растет. Тео Фабер — криминальный психотерапевт. Он долго ждал возможности поработать с Алисией, заставить ее говорить. Но что скрывается за его одержимостью безумной мужеубийцей и к чему приведут все эти психологические эксперименты? Возможно, к истине, которая угрожает поглотить и его самого...Те Нэм Джу «Госпожа Ким Чжи Ен, рожденная в 1982 году»В продаже с 24 марта Ким Чжи Ен — одно из самых распространенных корейских имен для целого поколения. Таким образом, героиня этого романа — фактически любая современная южнокорейская женщина, чья мать после ее рождения была вынуждена извиняться перед родителями мужа за то, что ее ребенок — девочка. В этом романе Ким Чжи Ен проходит путь от детства до материнства и рассказывает свою историю мужчине-психиатру, типичному гражданину своей страны. Ким Чжи Ен сталкивается с глубоко укоренившейся гендерной дискриминацией на каждом этапе своей жизни, и это глубоко поражает, поскольку у международного сообщества Южная Корея уже много лет ассоциируется с высокоразвитой, прогрессивной культурой.## Театр«Старший сын»Театриум на Серпуховке, 3 марта Пьеса Вампилова, написанная еще в 1967 году, пережила массу постановок, но больше всего известна по замечательной экранизации 1975 года с участием Евгения Леонова, Николая Караченцева и Михаила Боярского. В этот раз историю одной семьи, в которой нежданно-негаданно появляется «старший сын», разыграли актеры под руководством режиссера Павла Сафонова. В роли отца, которую когда-то исполнял Леонов, Виктор Сухоруков.«Контрабас»МХТ имени Чехова, 3 и 5 марта Восходящая звезда Глеб Черепанов поставил беспроигрышную пьесу с беспроигрышным артистом. Исповедь спивающегося контрабасиста — самая популярная монодрама, пользующаяся заслуженным успехом во всем мире. Когда Константин Райкин объявил о снятии идущего уже несколько лет «Контрабаса» с репертуара «Сатирикона», зрители собрались у театра с требованиями одуматься. И если Райкин в самом деле несколько перерос героя Зюскинда, то Константину Хабенскому сейчас эта роль как раз впору.«Анна Каренина»Московская оперетта, 3-9, 11-15 марта Мюзикл «Московской оперетты» поставлен с эстрадным размахом. В оркестровой яме в основном духовые, а из динамиков грохочут барабаны с электрогитарой в духе рок-опер восьмедисятых. Вместо декораций — огромный экран, превращающий место действия то в вокзал, то в бальный зал, то в зимнюю площадь с золотыми куполами и праздничным катком. Либретто написал Юлий Ким, поставила спектакль Алина Чевик, музыку сочинил Роман Игнатьев. Главный хит: «Не ходите по пу, по путям». Заглавную роль в новом шоу исполняют, сменяя друг друга, Екатерина Гусева и Валерия Ланская.«24+»Театр.doc, 12 и 29 марта Михаил Угаров, обладатель неофициального звания «отца «новой драмы», ставит спектакли нечасто и оттого основательно. Тема «24 +» — утопия нового миропорядка, основанного на свободной любви и взаимном доверии. Иллюстрируется идея на максимально доступном примере под названием любовный треугольник; в основе — монологи актеров Школы нового кино, подробно (и чертовски смешно) рассказывающих о казусах личной жизни. Слишком интимные и щекотливые подробности постепенно превращаются в пьесу, написанную по случаю Максимом Курочкиным. Название же иронично сообщает о возрастном ограничении, что, впрочем, в некоторой степени справедливо — в наличии обилие ню.## ВыставкиСальвадор Дали. Магическое искусствоМанеж, до 25 марта Первая выставка знаменитого испанца в России такого масштаба. Санкт-Петербургский Музей Фаберже и фонд «Связь времен» привезли более 180 произведений разных периодов жизни Дали, причем тут не только сюрреализм, но и импрессионизм и даже кубизм. Кроме знаковой живописи, включающей такие полотна, как «Невидимый человек», «Загадочные элементы пейзажа» и «Мягкий автопортрет с жареным беконом», на выставке представлены рисунки, акварели и гравюры, некоторые из которых вы могли видеть на выставке в Музее Фаберже в 2017 году. По продажам билетов уже понятно, что эта экспозиция станет одним из главных блокбастеров 2020 года.Александр Родченко. Из коллекции Still Art FoundationЦентр фотографии имени братьев Люмьер, до 5 апреля Выставки работ выдающегося авангардиста Александра Родченко в столице проходят регулярно, но экспозиция в Центре фотографии им. братьев Люмьер — уникальная. Это фотографии разных лет, начиная с первых фотографических опытов 1920-х до конца 1930-х годов, — все из коллекции фонда Still Art, созданного Еленой и Михаилом Карисаловыми. Изюминка выставки — портреты друзей Родченко: художников, поэтов, писателей и кинорежиссеров, среди которых Лиля Брик, Владимир Маяковский и Варвара Степанова. Посетители также увидят легендарные архитектурные съемки Родченко: «Балконы», «Пожарную лестницу» и другие.Фаберже и придворные ювелиры РоссииИсторический музей, до 30 апреля Небольшая, всего на один зал, выставка в Историческом музее затрагивает российское ювелирное искусство второй половины ХIХ — начала ХХ века в целом, и только небольшая ее часть посвящена изделиям фирмы знаменитого Карла Фаберже, официального поставщика Императорского двора. Это было время настоящего ренессанса: ювелиры искали самобытный, национальный декоративный стиль. Выставка делится на три части: ювелирное искусство двух столиц, религиозное искусство и серебро русский армии.ResetЦентр «Марс», до 18 августа Большой выставочный проект обновленного центра «Марс» рассказывает о взаимодействии запахов, цвета и музыки с человеческой психикой. Выставка представляет собой семь комнат, у каждой — свой цвет и своя тема в рамках арт-терапии. В одной из комнат посетители ознакомятся с основами правильного дыхания, в другой — с ароматерапией, в третьей — с модной сейчас системой human design, в еще одной им предложат уникальное сочетание массажного кресла и VR-фильма. Фото: osnapix / Hirnschal / Global Look Press, Tricolortvmag.ru, ermolova.ru, afisha.ru, Kinopoisk.ru, vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!