От главного российского кинофестиваля до выставки легендарного художника: значимые события июня, которые нельзя пропустить

За прошедшие три десятка лет Открытый Российский кинофестиваль «Кинотавр» стал главным событием кинематографической жизни в нашей стране. Тридцать лет – солидный срок, возраст настоящего взросления. За эти годы и фестиваль, и наш кинематограф прошли огромный путь трансформаций и изменений. Безусловно, картины, которые мы показываем в Сочи, влияют на то, каким будет наше кино завтра. Пришла пора новой смены поколений, и нам очень важно не пропустить при отборе тех авторов, кто определит лицо российского кино на ближайшие годы. Это очень ответственная миссия.

«Кинотавр», празднующий в этом году свое тридцатилетие, работает для кино и кинематографистов. А не наоборот. Так что главные герои нашего юбилея – люди, снимающие фильмы, создающие российский кинематограф, привлекающие интерес к нему нашей отечественной аудитории и выводящие его на мировой уровень», - рассказал Александр Роднянский, президент оргкомитета «Кинотавра».

В жюри фестиваля в этом году вошли актеры Константин Хабенский (председатель жюри основного конкурса) и Александр Паль, режиссеры Резо Гигинеишвили и Наталья Меркулова, актрисы Анна Чиповская и Анна Михалкова. Фильмом открытия стала «Одесса» Валерия Тодоровского, а закрытия – «Француз» Андрея Смирнова.

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Москва, 15 июня, Центральный Ипподром