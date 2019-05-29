От главного российского кинофестиваля до выставки легендарного художника: значимые события июня, которые нельзя пропустить

Кино
«Люди Икс: Темный Феникс»
На экранах с 6 июня
Для режиссерского дебюта сценарист Саймон Кинберг, шоураннер фильмов про Людей Икс, выбрал историю встречи Джин Грей (в исполнении Софи Тернер) и космической сущности с позывным Темный Феникс, которая дарит героине поразительную силу (и безумие в придачу). Команде суперизгоев предстоит выбрать между жизнью подруги и всего человечества. В фильме ожидается привычный десант в лице героев Джеймса МакЭвоя, Майкла Фассбендера, Дженнифер Лоуренс и Николаса Холта, а также Джессика Честейн в роли инопланетянки.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Боль и слава»
На экранах с 12 июня
Стареющий режиссер на закате своей карьеры переживает ряд важных встреч — как в реальности, так и в собственной памяти. Он сталкивается с женщинами, которых любил, матерью и актерами из своих старых фильмов. А впереди — неясное будущее, в котором он больше не может снимать кино. События фильма развернутся во времена студии El Deseo, которую братья Педро и Агустин Альмодовары основали в 1987 году во время съемок фильма «Закон желания». Главные роли исполнят Антонио Бандерас, Асьер Эчеандия, Пенелопа Крус и Жульета Серрано.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Берлин, я люблю тебя»
На экранах с 20 июня
Это признание в любви Берлину очаровывает так же, как его предшественники, посвященные Парижу, Нью-Йорку, Рио-де-Жанейро… Смешные, романтичные, драматичные, фантастические истории обычных людей переплетаются в большом и великодушном городе. Сможет ли примирить светскую маму (в исполнении Хелен Миррен) и совестливую дочь (в исполнении Киры Найтли) мальчик, не разговаривающий на их языке? Удастся ли старому ловеласу (в исполнении Микки Рурка) соблазнить очередную сногсшибательную красотку и почему она напоминает ему его собственную дочь? Чему ранним воскресным утром может научить подростка хмельной трансвестит (в исполнении Диего Луны)? Получится ли у известного режиссера (в исполнении Люка Уилсона), уставшего от голливудских дрязг, снова обрести вкус к жизни? И наконец, кого предпочтет влюбленный ипохондрик (в исполнении Джима Стерджесса) — эксцентричную девушку или... разговаривающий автомобиль?
«Выше неба»
На экранах с 27 июня
Молодая девушка Саша (в исполнении Таисии Вилковой) проводит лето на загородном курорте под бдительным присмотром матери (в исполнении Виктории Толстогановой). Там ее внимание привлекает парень Миша (в исполнении Филиппа Авдеева), прошлое которого окутано тайной. Саша не догадывается, что после этой встречи ее жизнь изменится навсегда, а чувствам будет суждено взлететь выше неба…
Фестивали и другие open-air-мероприятия
«Кинотавр»
Сочи, 9-16 июня, гостиничный комплекс «Жемчужина» и другие площадки
За прошедшие три десятка лет Открытый Российский кинофестиваль «Кинотавр» стал главным событием кинематографической жизни в нашей стране. Тридцать лет – солидный срок, возраст настоящего взросления. За эти годы и фестиваль, и наш кинематограф прошли огромный путь трансформаций и изменений. Безусловно, картины, которые мы показываем в Сочи, влияют на то, каким будет наше кино завтра. Пришла пора новой смены поколений, и нам очень важно не пропустить при отборе тех авторов, кто определит лицо российского кино на ближайшие годы. Это очень ответственная миссия.
«Кинотавр», празднующий в этом году свое тридцатилетие, работает для кино и кинематографистов. А не наоборот. Так что главные герои нашего юбилея – люди, снимающие фильмы, создающие российский кинематограф, привлекающие интерес к нему нашей отечественной аудитории и выводящие его на мировой уровень», - рассказал Александр Роднянский, президент оргкомитета «Кинотавра».
В жюри фестиваля в этом году вошли актеры Константин Хабенский (председатель жюри основного конкурса) и Александр Паль, режиссеры Резо Гигинеишвили и Наталья Меркулова, актрисы Анна Чиповская и Анна Михалкова. Фильмом открытия стала «Одесса» Валерия Тодоровского, а закрытия – «Француз» Андрея Смирнова.
Скачки «Grand Prix Радио Монте-Карло»
Москва, 15 июня, Центральный Ипподром
За годы проведения превратившись в традиционное городское развлечение, это торжество уже в шестнадцатый раз соберет на столичном ипподроме всех любителей этого завораживающего спорта. Однако данное событие давно вышло за исключительно соревновательные рамки, став уникальной возможностью не только увидеть известных на всю страну звезд, но и полюбоваться их превосходными нарядами, которые они ежегодно готовят для этого светского события. Мероприятие, созданное по образу легендарных Королевских скачек в Аскоте, не имеет других аналогов в России. Гости «Гран-при Радио Monte Carlo» смогут наблюдать за гонкой породистых скакунов, а также принять участие в тотализаторе — сделать ставку на понравившуюся лошадь и получить выигрыш в случае ее успешного пробега. Обязательное условие — элегантный дресс-код всех гостей. Для женщин это платье-миди и шляпка, для мужчин — костюм-визитка или брюки и удлиненный пиджак светлых тонов, классические туфли.
«Усадьба Jazz»
Москва, 22 июня, Музей-заповедник «Коломенское»
Шестнадцатый международный музыкальный фестиваль и один из крупнейших оупен-эйров России. «Усадьба» ежегодно собирает ценителей таких музыкальных направлений, как джаз, блюз, лаунж, этно, джаз-рок, фанк, рок-н-ролл. За время своего существования фестиваль закрепил за собой статус яркого и неповторимого праздника музыки и творчества, который вдохновляет, дарит хорошее настроение, насыщает энергией. Организаторы «Усадьбы Jazz» всегда предлагают артистам не бояться экспериментировать со звучанием и представлять на концертах что-то действительно особенное для своих слушателей. Воплощение самых смелых идей и сумасшедшие эксперименты — вот то, что ценят адепты фестиваля.
В 2019 году фестиваль меняет локацию – организаторы будут рады приветствовать гостей на территории музея-заповедника «Коломенское» в Москве. Хедлайнерами станут: группа «Сплин», которая готовит для слушателей хиты в акустическом звучании, легендарная хип-хоп группа The Black Eyed Peas, популярный соул-исполнитель Michael Kiwanuka, поп-дива из Нидерландов Kovacs. Также на концертах фестиваля выступят Иван Дорн, The Cinematic Orchestra, Dhafer Youssef, Eilenkrig Orchestra, Caro Emerald, Jamie Cullum и другие.
«Дикая мята»
Калужская область, Бунырево, 28-30 июня
«Дикой Мяте» уже 12 лет, за которые фестиваль вырос из городского мероприятия в масштабное многодневное мультиформатное событие, на котором выступают артисты со всего мира. В этом году на сцене «Дикой Мяты» дадут концерты артисты, которые давно не нуждаются в представлении: Primal Scream, «Мумий Тролль», Дельфин и Баста, который подготовит для фестиваля специальную программу. В лайн-апе также заявлены Sister Bliss с электронным шоу Faithless DJ Set, Монеточка, Нейромонах Феофан, «кАчевники» — новый проект музыканта Sunsay, уроженец Техаса James Leg, зажигательные Dubioza Kolektiv, самобытная участница шоу «Голос» Анна Пингина, мечтательный израильский дуэт Lola Marsh, Oligarkh, DaKooka и многие другие. Это далеко не все — на пяти сценах фестиваля выступят 100 артистов со всего мира.
«Дикая Мята» — это возможность вырваться из города и погрузиться в атмосферу радости, любви и свободы. За 3 дня посетители смогут не только увидеть выступления любимых артистов, но и посмотреть фильмы в рамках фестивальных кинопоказов, посетить творческие встречи с экспертами разных областей культуры, отправиться на книжную ярмарку и встретиться с любимыми писателями, принять участие в играх на спортивных площадках, приобрести уникальные сувениры на ярмарке хэнд-мейд продукции, поучаствовать в мастер-классах — и это не полный список.
Bosco Fresh Fest
Москва, 29 июня, Дворец Пионеров
Начиная с 2012 года, на площадке Bosco Fresh Fest собираются самые долгожданные исполнители из России, Европы и Америки. Хотя музыка — это главный элемент фестиваля, ей он не ограничивается. Гости получат все составляющие яркого летнего воспоминания: от вкусной еды и лекций до стрельбы из лука и маркета с одеждой. В этом году событие пройдет в Московском Дворце пионеров на Воробьевых горах — памятнике советского модернизма, где в свое время воспитывали «новых людей для новой страны». Фестиваль впервые в современной истории объединит настоящее и прошлое советского памятника, наполнив его новыми людьми, музыкой и духом.
К уже объявленным хедлайнерам, Róisín Murphy и James Blake, присоединятся новые музыканты дневной программы. На главной сцене выступят The Retuses — проект Михаила Родионова, возобновленный спустя пять лет молчания новым альбомом «Oмyт». На другой сцене выступит немецкий синт-поп музыкант Roosevelt, пишущий легкие и по-настоящему летние треки. Еще одним участником фестиваля станет английский синт-поп дуэт Still Corners, а On-The-Go сыграют свою хрупкую и трепетную музыку. Здесь же появится гараж-бэнд «Казускома», устроивший первый в истории «Симачева» рок-концерт. Кроме того, артистами фестиваля станет группа «Друг» — новый мелодичный проект бывших участников Coockoo, выпустивших в этом году альбом «Слова и Волны», а также «Пионеры Будущего» — молодые дарования Московского Дворца пионеров. Плюс, как и в прошлые годы, у Bosco Fresh Fest будет объемная ночная программа.
Концерты
Godsmack
Москва, 1 июня, Adrenaline Stadium
Godsmack и их бессменный фронтмен Салли Эрна, не желая более углубляться в хэви-метал, выдали на суд публики в виде нового альбома When Legends Rise гремучую смесь из модернового хард-рока и классической американской альтернативы, где каждый рифф заставляет сердца публики биться сильнее, а припевы запоминаются с первого прослушивания. Выпущенный за два месяца до полноформатника сингл Bulletproof плотно обосновался в ротациях всех топовых радиостанций мира и занял первую строчку в чарте Billboard Mainstream Rock Songs, повторив судьбу семи предыдущих релизов коллектива.
Более 20 миллионов проданных записей по всему миру, четырехкратные номинанты премии Грэмми, Godsmack с момента своего основания в 1995 году переживали взлеты и падения, гармонично подстраивались под тенденции быстро изменяющейся индустрии, заявив о себе в качестве одной из ведущих групп жанра и тем самым доказав, что являются примером подражания для целого поколения.
Любовь Успенская
Москва, 3, 6-7, 13 июня, «Золотое кольцо», «Меридиан», ДК в Жуковском, «Москвич»
Любовь Успенская — многократная обладательница премии «Шансон года». Ее песни знает и поет вся страна: «Пропадаю я», «К единственному», «Карусель», «Горький шоколад» и многие другие. Ее голос завораживает и влюбляет в себя. На ее концертах всегда полные залы, зрители спешат увидеть и услышать любимую звезду.
Любовь Успенская раз за разом дарит зрителям все новые и новые замечательные песни, которые звучат на концертах в огромных залах и маленьких уютных клубах, наполняя теплом сердце каждого слушателя. Это будут концерты-монологи, концерты-исповеди. Она настоящая, искренняя, как героини всех ее песен.
Премия МУЗ-ТВ
Москва, 7 июня, «Мегаспорт»
В прошлые годы Премия МУЗ-ТВ запомнилась зрителям не только яркими номерами, масштабными декорациями и неожиданными дуэтами, но еще и присутствием звезд мирового масштаба. В разное время на сцене блистали такие звезды, как Кристина Агилера, Кэти Перри, Дженнифер Лопес, 50 Cent, 30 Seconds to Mars, Tokio Hotel, Craig David, TPSY и многие другие. В этом году в качестве приглашенного специального гостя Премии выступит мировая сенсация в популярной музыке – казахский певец Димаш.
Генеральный директор канала МУЗ-ТВ Арман Давлетяров: «Уже много лет «Премия МУЗ-ТВ» является самым зрелищным, масштабным и авторитетным музыкальным событием, которого ждут не только артисты и коллеги, но и десятки тысяч зрителей во всем мире. Поэтому приглашаем всех в «Мегаспорт», где вы своими глазами увидите шоу мирового уровня! Эксклюзивные сценические образы, современные декорации, уникальные номера, лучшие телеведущие страны и, конечно, самые популярные и востребованные артисты ждут всех зрителей на «Премии МУЗ-ТВ 2019. Музыка объединяет!».
Sega Bodega
Москва, 7 июня, ресторан «Лебединое озеро»
Ресторан «Лебединое озеро», успевшее за десять лет заработать репутацию одного из самых интересных клубных проектов Москвы, запускает новый цикл мероприятий - живых выступлений передовых электронных проектов и специальных сетов, тематика которых будет объявляться заранее.
Первое мероприятие серии пройдет 7 июня, и главным героем дебютного концерта станет один из ярчайших британских молодых музыкантов, уроженец Глазго Сальвадор Наваретте, более известный под именем Sega Bodega. В минувшем году он успел не только стать любимцем англоязычной прессы (Сальвадора на все лады нахваливали I-D, Mixmag, Clash, Pitchfork и Dazed), но и озвучить одно из шоу нью-йоркской Недели моды, записать саундтрек для рекламы Nike и дебютировать в качестве кинокомпозитора, поработав над музыкой для нескольких короткометражных фильмов. Лайв-шоу, которое Sega Bodega везет в Москву, больше похоже на театральное представление одного актера, чем на обычный концерт электронщика.
Dave Harrington
Санкт-Петербург, 10 июня, «Новая Голландия», Москва, 11 июня, Цифровое Деловое Пространство
Молодой американский мультиинструменталист и композитор Дэйв Харрингтон, постоянный коллаборатор электронщика Николаса Джаара, сумел найти джаз после джаза. Через инди и краут-рок, нойз, джазовые эвергрины и психоделию пришел к своему джазу, который звучит так раскованно и современно, будто бы у этого стиля никогда не было концентрированной вековой истории.
Крутой поворот в жизни Харрингтона-музыканта случился, когда он решил переключиться на гитару. Именно в качестве гитариста он со своим университетским другом Джааром основал электроакустический дуэт Darkside, дебютную и пока что единственную пластинку которого, Psychic, на все лады расхвалили музыкальные медиа. Пока Darkside находится во временной спячке — оба музыканта обещают однажды к нему вернуться, — Харрингтон выпустил в 2016-м первый альбом своей сольной группы Dave Harrington Group. В Москве группа Харрингтона представит новый альбом Pure Imagination, No Country, который вышел 1 февраля. Свое название он полностью оправдывает: статичные эмбиентные фрагменты здесь легко трансформируются в оригинальные гитарные импровизации (так мог бы звучать Pink Floyd нашего времени), которые сопровождают цепкие моторные ритмы. По духу это чистейший джаз, который возможен только в условиях полностью свободной музыкальной фантазии.
Ленинград
Москва, 14 июня, «Открытие Арена»
Девять российских городов. Девять крупнейших стадионов страны. Полмиллиона человек на волне праздника непослушания и безудержного веселья. В 2019 году «Ленинград» проведет грандиозный стадионный тур и поставит абсолютный рекорд посещаемости для России нового времени! Стань частью бешенного водоворота ЛенингРадости!
Смысл «Ленинграда» – в когда-то прирученном ими и до сих пор удерживаемом настроении, которое сам Шнуров называет эсхатологическим восторгом. «Ленинград» приватизировал само ощущение праздника, это и есть его торговая марка, акции которой только повышаются. Стоит сказать, что этот праздник выдержан совершенно в русских литературных традициях – это праздник маленького, в общем, человека (что самым отчетливым образом запечатлено в клипе «В Питере – пить»). Шнурова часто обвиняют в издевательстве над людьми, хотя он всего лишь перерабатывает инерцию обычного здешнего самоедства в энергию ликования; и его пресловутые лабутены тоже, как ни парадоксально, вышли из гоголевской шинели.
Muse
Москва, 15 июня, стадион «Лужники»
Можно уверенно сказать, что подобную по глубине и масштабу музыку сейчас в мире играют только Muse — они умудряются быть мелодичными и доступными широкой публике, в то же время соединяя различные стили и рождая новаторские по своей концепции рок-симфонии. Ошеломив своим дебютом Showbiz в 1999 году, музыканты Muse с каждым альбомом раскрывали все новые грани своего таланта, изменяясь от пластинки к пластинке.
С момента образования в 1994 году Muse выпустили семь студийных альбомов и продали более 20 миллионов копий пластинок по всему миру. Они давно и заслуженно стали современными классиками. Предстоящий концерт в Москве задаст новые стандарты стадионных рок-концертов. 15 июня 2019, стадион «Лужники» — это будет сверхмощное звуковое и визуальное шоу, которое только можно представить.