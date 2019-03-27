От фееричного концерта Примадонны до яркого фестиваля искусств: значимые события апреля, которые нельзя пропустить

Кино
«Шазам!»
На экранах с 4 апреля
Warner Bros не лишается надежды нагнать и перегнать Disney в деле кинокомиксостроения: теперь фильмы про супергероев DC удаляются от нолановской мрачности в сторону комедии — и «Шазам!» обещает быть праздником непослушания. Посмеяться есть над чем: обычный школьник (в исполнении Эшера Энджела) средь бела дня получает способность превращаться во взрослого дядьку-супергероя в трико (в исполнении Закари Леви), стоит только сказать: «Shazam!» Удивительно, правда, что замысловатую историю взросления или же легкую издевку над супергероикой внезапно поставил хоррормейкер Дэвид Ф. Сандберг, известный картинами «И гаснет свет…» и «Проклятие Аннабель: Зарождение зла». Значит, будет ужасно смешно.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Миа и белый лев»
На экранах с 11 апреля (предпремьера 31 марта)
Десятилетняя Миа вместе с родителями и братом переезжает в Южную Африку, где семья покупает ферму по разведению львов. Девочку ничего не радует на новом месте, она чувствует себя чужой и очень одинокой. Но однажды в ее жизни появляется настоящий друг — белый львенок по имени Чарли. Они растут вместе, и с каждым днем растет их крепкая привязанность друг к другу. Однако три года спустя Миа узнает ужасную новость: Чарли грозит опасность. Тогда она решает сбежать и найти для своего друга новый дом, где он будет счастлив и свободен. Вдвоем девочка и лев отправляются в путешествие по южноафриканской саванне, открывая для себя уникальную красоту Черного континента.
На предпремьере фильма 31 марта в московском киноцентре «Октябрь» картину первым зрителям представит профессор географического факультета МГУ, известный телеведущий и писатель Николай Николаевич Дроздов. К слову, он уже видел ленту и тепло отозвался о ней: «Конечно, я очень сопереживал всем — и судьбе льва, и судьбе детей, и судьбе родителей. Я не ожидал такой многослойной драмы. Фильм затрагивает и проблемы охраны природы, и проблемы семьи. Он о том, как забота о природе и животных помогает достичь взаимопонимание между родителями и детьми. Прекрасное кино для всей семьи!». Купить билеты на закрытое мероприятие можно здесь.
В широкий же прокат «Миа и белый лев» выходит 11 апреля. Купить билеты можно здесь.
«Миллиард»
На экранах с 18 апреля
Оставшийся без денег банкир Матвей Левин (в исполнении Владимира Машкова) в компании нескольких сыновей (в исполнении Федора Бавтрикова, Гелы Месхи, Григория Калинина, Павла Чинарева) и дочери (в исполнении Александры Бортич) решает ограбить собственный банк, где хранится очень важный документ. Авантюрная комедия Романа Прыгунова (режиссера дилогии «Духless» и сериала «Мертвое озеро»), сделанная с размахом содерберговской трилогии про Дэнни Оушена, но с характерными отечественными шуточками.
Купить билеты на фильм можно будет здесь.
«Последствия»
На экранах с 18 апреля
1946 год. Послевоенная Германия. Суровой зимой Рейчел Морган (в исполнении Киры Найтли) приезжает в разрушенный Гамбург к своему мужу, британскому полковнику Льюису (в исполнении Александра Скарсгаарда), которому поручено восстановление города. Девушка удивлена, что ее супруг принял неожиданное решение: они будут делить большой дом с предыдущими владельцами, немецким вдовцом и его беспокойной дочерью. В этой напряженной обстановке вражда и горе уступают место страсти и предательству...
Купить билеты на фильм можно будет здесь.
Концерты и музыкальные церемонии
«Жара»
Москва, 5 апреля, Crocus City Hall
Пятого апреля состоится церемония награждения музыкальной премии «Жара Music Awards». Премия будет вручаться во второй раз за музыкальные достижения по итогам 2018 года. Впервые церемония награждения прошла в прошлом году с аншлагом. Зрителей ждет уникальное шоу, неподдельные эмоции звезд, а также борьба за звание лучшего из лучших! На церемонии выступят: Григорий Лепс, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Jah Khalib, Сергей Лазарев, HammAli & Navai, Emin, Николай Басков, Maruv, Слава, Artik & Asti, Валерий Меладзе, MBand, Тима Белорусских, Мари Краймбрери и многие другие!
Победителей II музыкальной премии «Жара Music Awards» выберут зрители и жюри, состоящее из самых актуальных артистов, продюсеров и деятелей шоу-бизнеса. Номинанты получат профессиональную и объективную оценку. Концептуальный взгляд на мероприятие, современные технологии и последние мировые тренды помогут воплотить самые невероятные задумки для реализации масштабного шоу.
Гала-концерт «Подарок для Аллы» и сольный концерт Аллы Пугачевой
Москва, 8 и 17 апреля, Crocus City Hall и Кремлевский дворец соответственно
Нет ни одного человека в стране, который не знал бы Аллу Пугачеву и не слушал ее песен. Тираж вышедших дисков давно превысил отметку в 300 млн. экземпляров. Начав карьеру в 1965 году, она до сих пор остается на волне популярности. Секрет кроется в таланте певицы, в силе ее характера и личности. Пугачева может достучаться до каждого человека, поэтому у каждого из нас своя Алла и своя особая любовь к ней.
В этом году Примадонна отмечает свой 70-летний юбилей грандиозным концертом в Государственном Кремлевском Дворце. Билеты на это шоу, уже обещающее стать легендарным, разлетелись за считанные часы.
Но концерт «Подарок для Аллы» обещает повторить этот успех, ведь ведущий праздничного шоу — непревзойденный Максим Галкин (по совместительству супруг Пугачевой), а подарки Алле Борисовне — ее собственные хиты — будут дарить: Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Светлана Лобода, Любовь Успенская, Игорь Николаев, Валерий Меладзе, Сергей Шнуров и группировка «Ленинград», Николай Басков, Эмин, А-Студио, Лолита, Пелагея, Александр Буйнов и многие-многие другие.
TopHit Music Awards
Москва, 10 апреля, Crocus City Hall
Десятого апреля в Москве состоится VII церемония награждения Top Hit Music Awards. За этой музыкальной премией уже закрепилось звание «беспристрастной премии цифр», которая основывается исключительно на статистике и не подлежит оспариванию. Отдельно отмечает объективность премии и обладатель большого количества музыкальных наград Дима Билан: «За всю мою творческую деятельность меня много раз номинировали как «Лучшего исполнитель», но встать в эту номинацию в премии, которая основана только на фактических данных, особенно приятно».
В этот раз на премию Top Hit Music Awards по количеству радиоэфиров номинируются, например: «Лучшая исполнительница» — Елка, Полина Гагарина, Loboda, Кристина Орбакайте, Слава; «Лучший исполнитель» — Валерий Меладзе, Дима Билан, Григорий Лепс, Леонид Агутин, Макс Барских, «Лучшая группа» — «Градусы», «Любэ», Burito, Serebro, «Руки Вверх!».
Кстати, в 2019 году повезет и тем, кто столько времени оставался в тени громких имен. После завершения официальной церемонии TopHit Music Awards состоится профессиональная часть премии, на которой будут названы лучшие рекорд-лейблы, продюсерские центры, авторы песен, хиты которых чаще всего звучали в радиоэфире России и просматривались на YouTube. Всего же в рамках премии Top Hit Music Awards учреждено более тридцати номинаций для российских и иностранных исполнителей и лейблов.
Баста
Москва, 19 и 20 апреля, Crocus City Hall и ДС «Мегаспорт»
Весной 2019 Баста даст несколько сольных концертов на трех абсолютно разных площадках Москвы. Заключительный концерт пройдет 20 апреля во Дворце Спорта «Мегаспорт» на Ходынском Поле. Стадионные выступления Басты стали одними из лучших современных live-шоу в стране, что подтверждают аншлаговые концерты в «Олимпийском» и в самом «Мегаспорте», где музыкант в 2018 году собрал на своих выступлениях порядка 40 000 зрителей. Кстати, 20 апреля музыкант отметит свой день рождения вместе со зрителями.
Выпустив свой первый альбом в 2006 году, сегодня Баста занимает первые строчки в авторитетных музыкальных рейтингах, режиссирует собственное кино и руководит лейблом «Газгольдер», объединившим самых интересных артистов со всей России. Баста намеренно стирает границы между жанрами. Творчески синтезируя хип-хоп с элементами поп и рок музыки, параллельно он выпускает кавер версии на классиков — Владимира Высоцкого и Александра Галича и органично вписывает все в рамки очередного альбома.
Книги
Екатерина Неволина «Глаза ее куклы»
В продаже с 1 апреля
Фото: eksmo.ru
Смысл ее жизни составляли куклы. Увлечение ими пошло от старинной немецкой куклы Гретхен, привезенной дедушкой из Германии после войны. Но однажды ей встретился красивый мужчина с необыкновенными ярко-синими глазами, и к ней, казалось, пришла настоящая любовь. Кто же знал, что эта встреча тщательно срежиссирована, а все действующие лица — лишь фигурки на шахматной доске, где властвуют семейные проклятия и человеческая подлость?
Игорь Лебедев «Метод римской комнаты»
В продаже с 16 апреля
Фото: eksmo.ru
Завораживающий ретро-детектив идеально сохраняет и развивает традиции произведений Бориса Акунина о похождениях сыщика Фандорина. Сыщик Ардов обладает уникальной памятью, и это качество позволяет ему мысленно возвращаться на место преступления, что в короткий срок делает молодого человека звездой криминального сыска конца XIX века.
«Метод римской комнаты» — известный с древних времен способ восстановления в памяти обстоятельств прошлого, которым мастерски владеет Илья Алексеевич Ардов. Окончив Цюрихский университет, он почему-то решает поступить на службу агентом сыскного отделения Спасской части Санкт-Петербурга. Чтобы иметь основания отказать неожиданному соискателю, пристав Троекрутов поручает Ардову раскрыть кражу шляпных булавок. Испытательный срок — три дня. Распутать преступление за отведенное время не под силу и опытному следователю, особенно если кто-то начинает убивать украденными булавками состоятельных господ...
Тамара Айленд Стоун «Если бы мы знали»
В продаже с 19 апреля
Фото: eksmo.ru
Две неразлучные подруги Ханна и Эмори знают, что их дома разделяют всего тридцать шесть шагов. Семнадцать лет они все делали вместе: устраивали чаепития для плюшевых игрушек, смотрели на звезды, обсуждали музыку, книжки, мальчишек. Но они не знали, что незадолго до окончания школы их дружбе наступит конец, и с этого момента все в жизни пойдет наперекосяк.
А тут еще отец Ханны потратил все деньги, отложенные на учебу в университете, и теперь она пропустит целый год. И Эмори ждут нелегкие времена, ведь ей предстоит переехать в другой город и расстаться с парнем. Как же девушкам хотелось бы сейчас поддержать друг друга! Но иногда так сложно преодолеть обиды. И все же в глубине души они надеются, что когда-нибудь смогут пройти заветные тридцать шесть шагов.
Лайза Джуэлл «Правда о Мелоди Браун»
В продаже с 22 апреля
Фото: eksmo.ru
Мелоди Браун живет в муниципальной квартире в центре Лондона. Она ведет замкнутый образ жизни. Известно лишь, что она дорожит сыном и работой и у нее нет ни друзей, ни аккаунтов в сети. Но однажды она знакомится в автобусе с приятным мужчиной, который приглашает ее на свидание... на шоу гипноза. Мелоди становится невольным участником действа, и с этого дня ее личность радикально меняется.