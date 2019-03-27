От фееричного концерта Примадонны до яркого фестиваля искусств: значимые события апреля, которые нельзя пропустить

Десятилетняя Миа вместе с родителями и братом переезжает в Южную Африку, где семья покупает ферму по разведению львов. Девочку ничего не радует на новом месте, она чувствует себя чужой и очень одинокой. Но однажды в ее жизни появляется настоящий друг — белый львенок по имени Чарли. Они растут вместе, и с каждым днем растет их крепкая привязанность друг к другу. Однако три года спустя Миа узнает ужасную новость: Чарли грозит опасность. Тогда она решает сбежать и найти для своего друга новый дом, где он будет счастлив и свободен. Вдвоем девочка и лев отправляются в путешествие по южноафриканской саванне, открывая для себя уникальную красоту Черного континента.

На предпремьере фильма 31 марта в московском киноцентре «Октябрь» картину первым зрителям представит профессор географического факультета МГУ, известный телеведущий и писатель Николай Николаевич Дроздов. К слову, он уже видел ленту и тепло отозвался о ней: «Конечно, я очень сопереживал всем — и судьбе льва, и судьбе детей, и судьбе родителей. Я не ожидал такой многослойной драмы. Фильм затрагивает и проблемы охраны природы, и проблемы семьи. Он о том, как забота о природе и животных помогает достичь взаимопонимание между родителями и детьми. Прекрасное кино для всей семьи!». Купить билеты на закрытое мероприятие можно здесь.

В широкий же прокат «Миа и белый лев» выходит 11 апреля. Купить билеты можно здесь.

«Миллиард»

На экранах с 18 апреля