От дэнс-шоу Утяшевой до вечеринки с растениями: самые яркие события октября
Кино
«Капоне. Лицо со шрамом»
На экранах с 1 октября
Режиссер прорывной «Хроники» и провальной «Фантастической четверки» Джош Транк решил снять фильм об Аль Капоне (в исполнении Тома Харди), который выходит после того, как тему мафии в американской истории, казалось бы, уже похоронил Мартин Скорсезе в «Ирландце». Впрочем, может быть, молодому режиссеру еще повезет — и последние годы жизни знаменитого гангстера прозвучат в унисон современности.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Гудбай, Америка»
На экранах с 8 октября
Фильм Сарика Андреасяна напоминает собрание русской диаспоры в Америке. У всех ее представителей свои проблемы: дед Виктор (в исполнении Юрия Стоянова) пытается рассказать выросшему в Штатах внуку, каково быть мальчишкой. Приехавший по визе Армен (в исполнении Гранта Тохатяна) — заключить фиктивный брак, чтобы остаться в стране. Недавний эмигрант Игорь (в исполнении Владимира Яглыча) — как можно быстрее натурализоваться, а уехавшая в Америку Юля (в исполнении Елизаветы Моряк) — помириться с бабушкой (в исполнении Екатерины Васильевой). За помощью они обращаются к авантюристу в очках и при аккордеоне (в исполнении вездесущего Дмитрия Нагиева, талисмана Андреасяна) — но в конечном счете поймут: все, что им нужно, — это Родина.
«Все оттенки Токио»
На экранах с 15 октября
Пытаясь бежать от прошлого, Маргарет (в исполнении Александры Даддарио) переезжает в Японию. Днем она преподает английский, а ночью ищет впечатлений в экзотической жизни Токио с его шумными барами, опасными связями и отелями любви. Но однажды в городе пропадает очень похожая на нее девушка, а саму Маргарет затягивает безумный роман с загадочным красавцем-гангстером, который втягивает ее в мир запретных наслаждений...
«Доктор Лиза»
На экранах с 22 октября
Елизавета Глинка (в исполнении Чулпан Хаматовой), которую все по-свойски зовут просто «Доктор Лиза», занята помощью бездомным и тяжело, чаще всего неизлечимо больным людям (как и было в реальной жизни). Поэтому, когда одной маленькой онкобольной девочке срочно понадобится морфий, доктор Лиза сначала попросит обезболивающее у своего хорошего знакомого врача (в исполнении Константина Хабенского), а, получив отказ, украдет его. Чтобы захватить наше внимание, создатели картины нашли довольно простое, но вместе с тем эффектное решение: новый фильм Оксаны Карас («Хороший мальчик», «Выше неба») не байопик, а триллер.
«Дедушка нелегкого поведения»
На экранах с 29 октября
История о своенравном мальчике Питере, вступающем в борьбу за личное пространство со своим дедушкой, который переселяется в его любимую комнату. Желая вытеснить деда, Питер разворачивает целую кампанию шалостей, но старик оказывается куда изобретательнее, чем можно было предположить.
Концерты и шоу
Бах & Jazz: орган и саксофон
10 октября, Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла
При жизни Иоганна Себастьяна называли… «старым париком», а его произведения считались чересчур учеными. Но время все расставило по местам: сегодня музыка Баха не выходит из моды и вдохновляет исполнителей. Вечер в атмосфере старинного храма подойдет и для семейного выхода в свет, и для романтического свидания. Известные музыканты, лауреаты международных конкурсов, готовят специальную программу, в которой произведения Баха станут основой для джазовых импровизаций. Дуэт органа и саксофона порадует необычным сочетанием тембров и подарит новый взгляд на знаменитые композиции.
Bolero Ляйсан Утяшевой
14 октября, Vegas City Hall
14 октября в Москве и 17 октября в Санкт-Петербурге Ляйсан вместе с командой лучших танцовщиков России покажет танцевально-театральный спектакль Bolero. Это единственные выступления шоу Bolero в 2020 году. Bolero – это дерзкий спектакль 16+, своеобразное признание в любви современной женщине от Ляйсан Утяшевой. Обновленная программа и 90 минут захватывающего перфоманса заставит вас увидеть живое искусство. Погрузись в мир «Bolero» вместе с Ляйсан Утяшевой! Билеты можно купить уже сейчас на официальном сайте.
SunSay
15 октября, ГлавClub Green Concert
SunSay во главе с Андреем Запорожцем — идейные наследники легендарной группы 5’Nizza. Мастерски миксуя регги, фанк, хип-хоп, команде удается добиться солнечного саунда, который будет весьма уместен в Главclub Green Concert этой осенью. Самых эффектных песен с семи альбомов хватит, чтобы сделать вечер в компании украинских самородков незабываемым.
1970fest
17 октября, клуб «Театръ»
В рамках International Russian Beatleweek состоится фестиваль, главным героем которого станет 1970 год с его мятежной и революционной музыкой. Это единственный фестиваль в стране, где все выступления связаны с определенным годом. На фестивале отмечается 50-летие Queen, а также это дань уважения всем великим группам, которые внесли свой вклад в развитие рок-культуры. В клубе «Театръ» выступят одиннадцать трибьют-групп и артистов. Прозвучат песни Queen (именно в 1970 году Фредди Меркьюри придумал название для группы), The Rolling Stones, Карлоса Сантаны, King Crimson, The Beatles, Элвиса Пресли, Дэвида Боуи, Боба Дилана и других.
Мастер-классы и онлайн-курсы
Курсы общей психологии
8-22 октября, Санкт-Петербургская школа телевидения, Москва
На курсах всего за несколько часов вы познакомитесь с азами общей психологии. Преподаватель расскажет вам об истории возникновения психологии как науки, об устройстве человеческого мозга, о возрастных изменениях мышления и о том, как на эмоции и поведение влияет социальная среда. Кроме того, вы поймете, почему люди воспринимают одну и ту же действительность по-разному, узнаете, как появляются зрительные иллюзии, и разберете основные виды психических отклонений.
Онлайн-конференция Callday 2020
14 октября, callday.ru
14 октября посетителей конференции Callday 2020, которую проводит компания Calltouch, ждtт встреча с основателями и директорами известных проектов. Предприниматели из компаний Aviasales, «Точка банк», «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Лавка», AliExpress Russia, World Class и Calltouch расскажут, как пережили «холодный 2020 год». Вы узнаете, чей бизнес преуспел и получил новый виток развития, а кому пришлось внести колоссальные изменения в стратегию фирмы. В чате трансляции соберутся предприниматели из разных уголков России — от Сахалина до Краснодара. Вы сможете с ними познакомиться, поделиться мнением и собственным опытом, задать вопросы.
Вечеринки с растениями Planty
До 9 ноября, planty.ru
Создатели проекта уже успели порадовать многих гостей, принимавших участие в корпоративных вечеринках Painty, где можно было вместе рисовать картины и просто весело проводить время. В рамках корпоратива с Planty вам предстоит взаимодействовать с флорой и создать настоящий мини-сад. Каждый участник заберет свое творение с собой на память — такой флорариум можно поставить дома или украсить им офис. Помимо творческой деятельности на вечеринке вас ждут фотосессия, интересные конкурсы и много непринужденного общения с коллегами.
Онлайн-курс «Скетчинг от А до Я»
Скетчинг — это современное художественное направление, создание быстрых и атмосферных зарисовок из повседневной жизни. Рисовать скетчи можно в путешествиях или дома, главное, что вы запечатлеете неповторимый момент на бумаге, и он будет более живым, чем любое фото. Курс ведет российская художница и мастер скетчинга Екатерина Бровка. Участники курса смогут узнать, как выбрать бумагу и инструменты для разных задач, познакомятся с принципами композиции и перспективы, будут учиться стоить простые и сложные фигуры, выбирать сюжеты, работать с маркерами, сочетать цвета и создавать маркерные градиенты. Курс состоит из 15 тематических блоков с видеоуроками. Уроки записаны в высоком качестве, а смотреть их можно в любом месте в любое время. Курс открывается с момента покупки и доступен 3 месяца.