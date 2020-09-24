От дэнс-шоу Утяшевой до вечеринки с растениями: самые яркие события октября

Режиссер прорывной «Хроники» и провальной «Фантастической четверки» Джош Транк решил снять фильм об Аль Капоне (в исполнении Тома Харди), который выходит после того, как тему мафии в американской истории, казалось бы, уже похоронил Мартин Скорсезе в «Ирландце». Впрочем, может быть, молодому режиссеру еще повезет — и последние годы жизни знаменитого гангстера прозвучат в унисон современности.

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«Гудбай, Америка»

На экранах с 8 октября