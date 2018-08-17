Один день из жизни артистов цирка, история дерзкого ограбления и другие киноновинки недели

Молодой красавец-доктор Фред Книпс (в исполнении Рафаэля Лозаньо) без ума влюбился в акробатку Беатрис (в исполнении Бруны Линзмейер), вопреки воле родителей женился на ней и купил для нее цирк. Цирк стал для них собственным миром, где жили они, их дочь и все следующие поколения семьи. Где каждый вечер на арену выходили его чудаковатые обитатели веселить публику. Откуда сбегали, но возвращались. Куда прибивались чужаки. Где любили, ненавидели, предавали, страдали, рождались, умирали… Все, как в жизни.

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«Отель «Артемида»

На экранах с 23 августа