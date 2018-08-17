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Один день из жизни артистов цирка, история дерзкого ограбления и другие киноновинки недели

Passion.ru представляет самые интересные кинопремьеры, которые вам точно не захочется пропустить.

«Шоу Мистико»

На экранах с 23 августа

Молодой красавец-доктор Фред Книпс (в исполнении Рафаэля Лозаньо) без ума влюбился в акробатку Беатрис (в исполнении Бруны Линзмейер), вопреки воле родителей женился на ней и купил для нее цирк. Цирк стал для них собственным миром, где жили они, их дочь и все следующие поколения семьи. Где каждый вечер на арену выходили его чудаковатые обитатели веселить публику. Откуда сбегали, но возвращались. Куда прибивались чужаки. Где любили, ненавидели, предавали, страдали, рождались, умирали… Все, как в жизни.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Отель «Артемида»

На экранах с 23 августа

В Лос-Анджелесе недалекого будущего каждый уважающий себя преступник отправляется за медицинской помощью к суровой Медсестре (в исполнении Джоди Фостер), которая содержит отель «Артемида». Здесь члены особого клуба могут получить лечение и отдохнуть. Но парочка новых клиентов случайно приводит за собой местного криминального босса, желающего получить заветный предмет, похищенный в результате ограбления. Постояльцам отеля придется немало попотеть, ведь внутри строго-настрого запрещено любое оружие.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Днюха!»

На экранах с 23 августа

Отгуляв день рождения своего лучшего друга, Антон (в исполнении Эльдара Калимулина) очнулся в другом городе. Он заперт в квартире незнакомой девушки, ничего не помнит, а жесткие видеоролики его вчерашних подвигов взрывают интернет… Компромат с бешеной скоростью набирает «лайки», его в любой момент может увидеть девушка Антона — Марина (в исполнении Алины Титовой), в отношениях с которой он уже сделал самый важный шаг…

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Принцесса и дракон»

На экранах с 23 августа

Девочка Варвара получает на свой седьмой день рождения в подарок волшебную книгу и попадает благодаря ей в неведанную Страну чудес. Варвару ждет захватывающее путешествие, полное диковинных знакомств и незабываемых приключений в компании нового друга-дракончика.

Купить билеты на фильм можно здесь.

Автор: Мария Мельникова

Фото: Shutterstock

Видео: Youtube.com / Cinemaprestige, Central Partnership, 20th Century Fox Russia, HD Трейлеры

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