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Один день глазами школьника, история о юной бунтарке и другие киноновинки недели

Passion.ru представляет самые интересные кинопремьеры, которые вам точно не захочется пропустить.

«Темные отражения»

На экранах с 6 сентября

После того как неизвестная болезнь убивает 98% американских детей, 2% выживших, у которых обнаруживаются суперспособности, отправляют в специальные лагеря. 16-летняя Руби (в исполнении Амандлы Стенберг) сбегает из такого лагеря и присоединяется к группе других подростков, которые скрываются от правительства.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Клуб «Школа»

На экранах с 6 сентября

Каково это, когда мама — не только лучший друг, но и главный бунтарь-подстрекатель? Остроумная молодежная комедия о бунтарстве переходного возраста, дружбе и первой любви.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«История одного назначения»

На экранах с 6 сентября

Поручик, генеральский сын и молодой либерал Григорий Колокольцев (в исполнении Алексея Смирнова) знакомится с писателем и прогрессивным дворянином Львом Толстым (в исполнении Евгения Харитонова), а также его женой Софьей Андреевной (в исполнении Ирины Горбачевой). Гостя у них в Ясной поляне, он напитывается там гуманистическими идеями — и поэтому, когда в результате сложносочиненной интриги подставленный военный писарь Василий Шабунин (в исполнении Филиппа Гуревича) ударяет офицера, на его защиту встают поручик, а затем и сам граф Толстой. Это основанное на реальных событиях и озвученное музыкой Василия «Басты» Вакуленко авторское высказывание Авдотьи Смирновой и ее сценаристки Анны Пармас в защиту несправедливо обвиненных — и потому оно особенно актуально на фоне ситуаций с Кириллом Серебренниковым и Олегом Сенцовым.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Белль и Себастьян: Друзья навек»

На экранах с 6 сентября

История дружбы храброго мальчика-сироты Себастьяна (в исполнении Феликса Боссюэ) и умнейшей белой собаки Белль. Пережив Вторую мировую войну и многие испытания, они счастливо зажили во французских Альпах вместе с приемной семьей и тремя щенками. Друзей разлучает жестокий человек по имени Джозеф (в исполнении Кловиса Корнийяка), который объявляет себя настоящим хозяином Белль. Когда он похищает собак, Себастьян отправляется в погоню по заснеженным горам.

Купить билеты на фильм можно здесь.

Автор: Мария Мельникова

Фото: Shutterstock

Видео: Youtube.com / HD Трейлеры, ПРОвзгляд, Pioner Cinema, 20th Century Fox Russia

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