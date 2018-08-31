Один день глазами школьника, история о юной бунтарке и другие киноновинки недели

После того как неизвестная болезнь убивает 98% американских детей, 2% выживших, у которых обнаруживаются суперспособности, отправляют в специальные лагеря. 16-летняя Руби (в исполнении Амандлы Стенберг) сбегает из такого лагеря и присоединяется к группе других подростков, которые скрываются от правительства.

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«Клуб «Школа»

На экранах с 6 сентября