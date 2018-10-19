Ода безграничным человеческим возможностям, романтическая встреча на границе миров и другие киноновинки недели

Фильм снят по одноименной новелле Юна Айвиде Линдквиста, автора бестселлера «Впусти меня». Молодая женщина (в исполнении Евы Меландер) обладает удивительным даром определять людей, которые что-то скрывают. Неожиданно она встречает незнакомца, чьи разум и чувства для нее закрыты. Но именно ему будет суждено изменить ее судьбу навсегда и заставить понять, что она находится на границе миров...

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«Несокрушимый»

На экранах с 25 октября