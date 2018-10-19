logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Ода безграничным человеческим возможностям, романтическая встреча на границе миров и другие киноновинки недели

Passion.ru представляет самые интересные киноновинки, которые вам точно не захочется пропустить.

«Человек, который удивил всех»

На экранах с 25 октября

Главный герой — честный, порядочный, сибирский егерь (в исполнении Евгения Цыганова) — узнает, что смертельно болен и жить ему осталось всего два месяца. Ничего не говоря своим близким, он решает обмануть смерть самостоятельно, полностью изменив свою личность.

Купить билеты можно здесь.

«На границе миров»

На экранах с 25 октября

Фильм снят по одноименной новелле Юна Айвиде Линдквиста, автора бестселлера «Впусти меня». Молодая женщина (в исполнении Евы Меландер) обладает удивительным даром определять людей, которые что-то скрывают. Неожиданно она встречает незнакомца, чьи разум и чувства для нее закрыты. Но именно ему будет суждено изменить ее судьбу навсегда и заставить понять, что она находится на границе миров...

Купить билеты можно здесь.

«Несокрушимый»

На экранах с 25 октября

В основе фильма реальная история уникального подвига экипажа танка «КВ-1». Приняв неравный бой, экипаж Семена Коновалова уничтожил 16 танков, 2 бронемашины и 8 автомашин с живой силой противника в районе хутора Нижнемитякин Тарасовского района Ростовской области. Это история не плакатных героев, а разбитных, веселых, очень разных парней, которые просто хотели жить, но в решающую минуту сумели принять единственно верное решение и совершить подвиг, достойный легенды.

Купить билеты можно здесь.

«Как прогулять школу с пользой»

На экранах с 25 октября

Фильм об удивительных приключениях стремительно взрослеющего мальчика-сироты Поля, из которого становится понятно, что вредные советы могут быть очень даже полезными.

Купить билеты можно здесь.

Автор: Мария Мельникова

Фото: Shutterstock

Видео: Youtube.com / 20th Century Fox Russia, ВОЛЬГА, Pioner Cinema

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Это рок-н-ролл, детка: зажигательный танец Лизы Галкиной покорил Сеть
Финалист проекта «Замуж за Бузову» оказался альфонсом: Денис Лебедев обанкротил семью экс-супруги
«Она не может открывать рот и нормально есть»: Любовь Успенская рассказала о тяжелом состоянии дочери
«Я прибавила в весе, но и в мастерстве»: Милявская откровенно рассказала о своей фигуре, личной жизни и отношениях с экс-мужем Цекало
Деревенская любовница с тяжелой судьбой: Юлия Проскурякова показала свое актерское портфолио
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин скрывали общий диагноз