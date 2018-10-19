Ода безграничным человеческим возможностям, романтическая встреча на границе миров и другие киноновинки недели

«Человек, который удивил всех»
На экранах с 25 октября
Главный герой — честный, порядочный, сибирский егерь (в исполнении Евгения Цыганова) — узнает, что смертельно болен и жить ему осталось всего два месяца. Ничего не говоря своим близким, он решает обмануть смерть самостоятельно, полностью изменив свою личность.
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«На границе миров»
На экранах с 25 октября
Фильм снят по одноименной новелле Юна Айвиде Линдквиста, автора бестселлера «Впусти меня». Молодая женщина (в исполнении Евы Меландер) обладает удивительным даром определять людей, которые что-то скрывают. Неожиданно она встречает незнакомца, чьи разум и чувства для нее закрыты. Но именно ему будет суждено изменить ее судьбу навсегда и заставить понять, что она находится на границе миров...
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«Несокрушимый»
На экранах с 25 октября
В основе фильма реальная история уникального подвига экипажа танка «КВ-1». Приняв неравный бой, экипаж Семена Коновалова уничтожил 16 танков, 2 бронемашины и 8 автомашин с живой силой противника в районе хутора Нижнемитякин Тарасовского района Ростовской области. Это история не плакатных героев, а разбитных, веселых, очень разных парней, которые просто хотели жить, но в решающую минуту сумели принять единственно верное решение и совершить подвиг, достойный легенды.
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«Как прогулять школу с пользой»
На экранах с 25 октября
Фильм об удивительных приключениях стремительно взрослеющего мальчика-сироты Поля, из которого становится понятно, что вредные советы могут быть очень даже полезными.
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Автор: Мария Мельникова
Фото: Shutterstock
Видео: Youtube.com / 20th Century Fox Russia, ВОЛЬГА, Pioner Cinema