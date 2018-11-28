Развлечения декабря: очередной поход Урганта и Светлакова за елками, новогодняя сказка в Большом театре и не только

Фильм Анны Матисон по мотивам повести Сергея Довлатова «Заповедник», действие которой перенесено в наши дни. Константин (в исполнении Сергея Безрукова), автор песен и виртуозный гитарист, сбегает от накопившихся проблем в заповедник «Михайловское». Костя давно лишился всех способов заработка, почти отчаялся быть услышанным и живет по инерции, часто налегая на алкоголь. Жена и дочь собираются уезжать в Канаду, а в голове бесконечно крутятся вопросы: что именно пошло не так? Как это исправить? Тем не менее Заповедник на то и Заповедник, чтобы собраться с мыслями и попытаться изменить жизнь.

Купить билеты на фильм можно будет здесь.

«Аквамен»

На экранах с 13 декабря