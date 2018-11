Развлечения декабря: очередной поход Урганта и Светлакова за елками, новогодняя сказка в Большом театре и не только

Арчи Фергусон будет рожден однажды. Из единого начала выйдут четыре реальные по своему вымыслу жизни — параллельные и независимые друг от друга. Четыре Фергусона, сделанные из одной ДНК, проживут совершенно по-разному. Семейные судьбы будут варьироваться. Дружбы, влюбленности, интеллектуальные и физические способности будут контрастировать. При каждом повороте судьбы читатель испытает радость или боль вместе с героем. Одна из главных книг 2018 года по версии журнала Harper’s Bazaar. Лучшая книга 2017 года по версии изданий The Washington Post, The New York Times Book Review и других.

Зульфю Ливанели, «Счастье»

В продаже с 30 ноября