Развлечения декабря: очередной поход Урганта и Светлакова за елками, новогодняя сказка в Большом театре и не только

Кино
«Заповедник»
На экранах с 6 декабря
Фильм Анны Матисон по мотивам повести Сергея Довлатова «Заповедник», действие которой перенесено в наши дни. Константин (в исполнении Сергея Безрукова), автор песен и виртуозный гитарист, сбегает от накопившихся проблем в заповедник «Михайловское». Костя давно лишился всех способов заработка, почти отчаялся быть услышанным и живет по инерции, часто налегая на алкоголь. Жена и дочь собираются уезжать в Канаду, а в голове бесконечно крутятся вопросы: что именно пошло не так? Как это исправить? Тем не менее Заповедник на то и Заповедник, чтобы собраться с мыслями и попытаться изменить жизнь.
Купить билеты на фильм можно будет здесь.
«Аквамен»
На экранах с 13 декабря
Артур Карри (в исполнении Джейсона Момоа) был сыном работника маяка по имени Том Карри и женщины по имени Атланна. Артур уже в подростковом возрасте демонстрировал невероятную силу и скорость, а также возможность дышать под водой и разговаривать с рыбами. Будучи при смерти, Атланна раскрыла мальчику правду: она была Королевой Атлантиды, находившейся в изгнании, и пообещала, что однажды Артур станет правителем семи морей. Его отец дал ему образование и научил управлять своими возможностями, что в конечном итоге помогло ему стать героем по имени Аквамен.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Пышка»
На экранах с 20 декабря
Дочь-подросток бывшей королевы красоты — пышка, и с этим уже ничего не поделать. Трудно определить, кто больше комплексует по этому поводу — мама (в исполнении Дженнифер Энистон) или дочь. Из чувства протеста Пышка принимает участие в конкурсе «Мисс Teen Bluebonnet», в котором много лет назад победила ее мать. Конфликт обостряется, когда ее примеру следуют другие юные жительницы города, далекие от 90х60х90. Конкурс красоты их небольшого техасского городка уже никогда не будет прежним.
Купить билеты на фильм можно будет здесь.
«Елки последние»
На экранах с 27 декабря
«Елки последние» станут самыми трогательными, добрыми и волшебными из всех, потому что любимые герои будут прощаться со зрителями. В киноальманах войдет пять новогодних историй.
Купить билеты на фильм можно будет здесь.
Концерты и сборные концерты
SnowПати 4
Москва, СК «Олимпийский», 4 декабря
4 декабря телеканал «Музыка Первого» подарит москвичам грандиозное театрально-цирковое новогоднее шоу «SnowПати 4»! В 2018 году концерт обещает быть еще более ярким и завораживающим. На один вечер все гости перенесутся в атмосферу волшебства и почувствуют приближение самого ожидаемого праздника года.
На этот раз на одной из главных концертных площадок Москвы, в спортивном комплексе «Олимпийский», гостей снова ждет театрализованная постановка с участием популярных исполнителей телеканала «Музыка Первого», цирковые номера с уникальными спецэффектами в лучших традициях перфомансов международного уровня, а также многотысячный танцевальный партер и феерия звука!
С наступающим 2019 годом гостей в этот вечер поздравят: Ольга Бузова, Егор Крид, Елена Темникова, Мот, Alekseev, Molly, IOWA, ВИА Гра, MBAND и многие другие.
«Звери»
Москва, Adrenaline Stadium, 7 декабря; Санкт-Петербург, ДС «Юбилейный», 8 декабря
В день рождения своего лидера Ромы Билыка группа «Звери» устраивает большой концерт в Москве, а на следующий день — в Санкт-Петербурге. В 2018 году «Звери» выпустили альбом «Вино и космос», в котором группа экспериментирует с жанрами и инструментами, а также отправились в два больших концертных тура под названием «Друзья по палате» по городам России и странам СНГ.
Декабрьский концерт в столице станет ярким завершением гастрольного тура и взрывным итогом 2018 года. Группа исполнит главные хиты из последнего альбома: расскажет о поездке в Питер в песне «Я — молодец» и призовет намочить «Манту». И, конечно, зрители услышат свои любимые хиты из альбомов разных лет.
Emin
Москва, Crocus City Hall, 10 и 11 декабря
Каждый год Эмин Агаларов старается удивить свою публику новой музыкальной программой и премьерой песен, и этот год не станет исключением. Зрителей, как всегда, будут ждать лучшие и новые хиты, яркое и стильное шоу, а главное, особенная атмосфера и только живой звук!
Напомним, в 2017 году в рамках своего седьмого по счету концерта в стенах Крокус Сити Холла Emin презентовал новый альбом «Прости, моя любовь» и представил большинство песен с пластинки вместе со своими друзьями-артистами, с кем его связывает не только дружба, но и творчество.
«Ленинград»
Москва, СК «Олимпийский», 14 и 15 декабря
Исключительные российские музыканты способны собрать эту площадку. Один из таких артистов — Сергей Шнуров! Он не просто говорит со своими поклонниками о том, что их волнует. Он делает это невероятно музыкально, артистично и талантливо.
«Ленинград» — одна из самых популярных музыкальных групп в современной России. Коллектив отказался от традиционного подхода с выпуском полноценных альбомов и периодически выпускает новые песни и клипы, которые раз за разом обретают вирусную популярность и становятся в один ряд с заслуженными хитами группы.
Главный Новогодний концерт
Москва, СК «Олимпийский», 16 декабря
Новый год — время исполнения желаний. Но разве бывает одно желание на всех? И разве могут все любить одинаковые песни? «Главный Новогодний Концерт» врывается в российский шоу-бизнес, чтобы переосмыслить музыкальные вкусы нашей такой большой и такой разной страны. «Главный Новогодний Концерт» — это шокирующие дуэты, живой звук, свежий юмор и серпантин новогоднего настроения!
Любимые песни представителей разных поколений, обладающих разными весом и ростом, профессиями, придерживающихся разных политических взглядов, религиозных убеждений, левшей и правшей, в конце концов, — в одном большом праздничном концерте.
В концерте участвуют: Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Елена Ваенга, Леонид Агутин, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Дима Билан, Юрий Антонов, Полина Гагарина, Сосо Павлиашвили, Emin, Игорь Николаев, Пелагея и многие-многие другие.
Театр
«Реверс»
Московский театр мюзикла, 1, 14-15, 21-22, 26, 29-30 декабря
Намеренно блеклое и антизрелищное (и тем примечательное) представление длится около часа: группа молодых людей разыгрывает историю борьбы между высокими и неизменными сущностями внутри каждого человека без слов — при помощи цирковых, акробатических и танцевальных трюков. Команда постановщиков — новоявленная и родом из Цирка дю Солей: режиссеры Андрей Кольцов и Ирина Дрожжина, хореограф — Дебра Браун.
«Аида»
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, 12-13 декабря
Петер Штайн хотел поставить оперу «Аиду» как интимную драму. Он даже договорился с дирижером Феликсом Коробовым строго соблюсти все вердиевские piano и pianissimo. Спектакль и впрямь получился тихий: скупой на эмоции, восхитительно статуарный, с холодным дизайнерским шиком. Традиционализм Штайна может раздражать, но пропускать эту «Аиду» — вообще-то единственную в Москве — глупо. Здесь нет ни дерзких трактовок, ни приращения смыслов, а все просто — история двух женщин и одного мужчины «в обстоятельствах, которые совершенно невозможно представить».
«Щелкунчик»
Большой театр, 22-23, 25-26, 28-31 декабря
Юрий Григорович и Симон Вирсаладзе отправили героев «Щелкунчика» в путешествие по гигантской елке, от земли до звезды на макушке. Было это полвека назад, когда звезды были сплошь пятиконечные и рубиновые. Не самый красочный и волшебный спектакль, но его нельзя ни спрятать, ни выкинуть: «Щелкунчик» для Большого как талисман, как мамина самодельная новогодняя игрушка. Старшее поколение обязательно затоскует по временам оттепельной юности. Дети запомнят, что сверху сыпали снег. А молодежь, свихнувшаяся от моды на все советское, удивится: вот артефакт прямиком оттуда, «из СССР с любовью».
«Записки юного врача»
Москва, Театральный центр «На Страстном», 24 декабря, Санкт-Петербург, Мастерская, 27 декабря
Артист МХТ им. Чехова Максим Блинов регулярно мотается из Москвы в Петербург, чтобы сыграть свой моноспектакль «Записки юного врача» в «Мастерской». На сцене ведет монолог недавний студент-медик, воспринимающий надвигающуюся самостоятельную жизнь в профессии как вызов. Инсценировку ранних рассказов Михаила Булгакова артист написал сам, режиссером же спектакля значится худрук «Мастерской» Григорий Козлов.
Книги
Кристина Гептинг, «Плюс жизнь»
В продаже с 21 ноября
Как быть, если тебе восемнадцать, ты рожден с ВИЧ, хочешь стать хирургом и влюблен в ВИЧ-отрицательную девушку? Выход один — оставаться положительным и позитивным. Во всем. «Видно желание автора создавать и рассказывать настоящие истории про настоящих людей, погружаться в реальность. Будем надеяться, что большие авансы юной писательнице оправдаются и мы еще не раз услышим ее имя и фамилию», — Константин Мильчин, главный редактор журнала «Горький».
Александр Снегирев, «Призрачная дорога»
В продаже с 28 ноября
Если живешь на пути у Наполеона. Если по дороге в магазин встречаешь говорящего мертвеца. Если ребенок, которого любишь, любит не тебя. Если заходишь в спальню, а твоя жена с другим. Если тот, кого никто не видит, неумолимо приближается к твоему дому… Каждый создает свой мир сам. Новый роман Александра Снегирева, лауреата премии «Русский Букер» и сооснователя проекта «БеспринцЫпные чтения».
Пол Остер, «4321»
В продаже с 29 ноября
Арчи Фергусон будет рожден однажды. Из единого начала выйдут четыре реальные по своему вымыслу жизни — параллельные и независимые друг от друга. Четыре Фергусона, сделанные из одной ДНК, проживут совершенно по-разному. Семейные судьбы будут варьироваться. Дружбы, влюбленности, интеллектуальные и физические способности будут контрастировать. При каждом повороте судьбы читатель испытает радость или боль вместе с героем. Одна из главных книг 2018 года по версии журнала Harper’s Bazaar. Лучшая книга 2017 года по версии изданий The Washington Post, The New York Times Book Review и других.
Зульфю Ливанели, «Счастье»
В продаже с 30 ноября
Восточная Анатолия. Место, где свято чтут традиции предков. Здесь произошло страшное — над Мерьем было совершено насилие. И что еще ужаснее — по местным законам чести девушка должна совершить самоубийство, чтобы смыть позор с семьи. Ей всего пятнадцать лет, и она хочет жить. «Бог рождает женщинами только тех, кого хочет покарать», — думает Мерьем. Ее дядя поручает своему сыну Джемалу отвезти Мерьем подальше от дома, в Стамбул, и там убить. В этой истории каждый герой столкнется с мучительным выбором: следовать традициям или здравому смыслу, покориться судьбе или до конца бороться за свое счастье.
Выставки
«Виктор Пивоваров. Московский альбом»
Мультимедиа-арт-музей, до 3 февраля 2019
Виктор Пивоваров уже давно не живет в Москве, но продолжает себя считать московским художником — и выставка эта посвящена именно московскому мифу, который, по занятной пивоваровской мысли, состоит не в архитектуре города и его пространстве, но был изобретен поэтами и писателями-нонкомформистами. Выставка представляет его самую последнюю живопись «Москва, Москва!» 2017-го, а также знаменитые и малоизвестные альбомы. Вторить картинам будет саунд-инсталляция из разговоров Мераба Мамардашвили, Александра Пятигорского и других писателей и философов — изобретателей московского мифа, без которых работы Пивоварова представить невозможно.
«Эзра Столлер. Пионеры американского модернизма»
Центр фотографии имени братьев Люмьер, до 3 февраля 2019
Эзра Столлер — законодатель мод всей индустрии архитектурной фотографии: его работы появлялись в журналах Architectural Record Architectural Forum, Fortune и House Beautiful — и работали на популяризацию тогда еще не столь широко распространенного, как сегодня, жанра архитектурной фотографии.
«Россия делает сама»
Политехнический музей на ВДНХ, постоянная экспозиция
«Россия делает сама» — первая выставка в новом месте, посвящена она достижениям отечественной науки. Помимо этого, в будущем в пространстве ВВЦ обещают показать колонию живых муравьев, эмулятор мозга, перчатки для ощупывания электромагнитного поля и прочие научные аттракционы.
«Вим Дельвуа»
Галерея Гари Татинцяна, до 9 февраля 2019
В Бельгии есть два главных провокатора: Фабр и Дельвуа. Последний татуировал свиней, придумал машину-клоаку, создает ажурные скульптуры из крестов и всячески бросает вызов современности — притом что сам ведет себя ужасно интеллигентно и рассуждает о важности преемственности и традиций. Его работы традиционно показывала Галерея Татинцяна, и теперь там снова пройдет его выставка — с большой ретроспективой работ и новыми скульптурами и инсталляциями, среди которых будут представлены модель Maserati и уменьшенная версия Cloaca Machine.
Автор: Мария Мельникова
Фото: Shutterstock, Eksmo.ru
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