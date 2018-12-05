Новое прочтение легенды о лучшей няне в мире, масштабный фестиваль зимних развлечений на открытом воздухе и не только: чем заняться в январе

Кино
«Мэри Поппинс возвращается»
На экранах с 3 января
Музыкальное продолжение классической картины 1964 года рассказывает о новых приключениях Мэри (в исполнении Эмили Блант) и ее друга Джека, которым предстоит встретиться с представителями следующего поколения семейства Бэнкс.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Начни сначала»
На экранах с 10 января
Когда Майя (в исполнении Дженнифер Лопес) уже перестала надеяться, что ее мечты осуществятся, она случайно получила работу в большой корпорации. Теперь у нее есть шанс доказать снобам с Мэдисон-авеню, что врожденный талант и блестящий креатив гораздо важнее, чем диплом престижного университета. И не имеет значения, что у тебя за спиной, — ведь никогда не поздно начать сначала!
«Бабушка легкого поведения-2: Престарелые мстители»
На экранах с 24 января
В продолжении популярной комедии зрителей вновь ждет встреча с обаятельным аферистом Сашей Рубинштейном (в исполнении Александра Реввы) и командой пенсионеров, которые теперь перебрались в Москву. Но их счастливой жизни приходит конец, когда банк, в котором хранятся все сбережения стариков, банкротит беспринципный олигарх Бородин. Саша и «ОПГ — организованная пенсионная группировка» опять объединяются, чтобы отомстить обидчику.
«Русский бес»
На экранах с 31 января
Святослав (в исполнении Ивана Макаревича) — молодой московский яппи — сватается к дочери банкира (в исполнении Любови Аксеновой). Банкир, относящийся к жениху явно с презрением, этот брак, впрочем, благословляет и дает юноше денег на открытие ресторана. А вот невеста Святослава ему до свадьбы не дает, объясняя тем, что целомудренна. Дальше — больше. Девушка ведет его к священнику (в исполнении Александра Стриженова), который начинает промывать молодому человеку мозги на предмет духовных скреп, загнивающего Запада и войны с неверными. Это, вкупе с сексуальным воздержанием, начинает плохо сказываться на юноше — и он слетает с катушек: изменяет невесте, душит налоговых инспекторов и грабит банки (не исключено, однако, что все это происходит исключительно в его голове).
Концерты и фестивали
Рита Дакота
Москва, Red, 2 января
Изначально Рита Дакота стала известной как топовый сонграйтер, чьи песни поет половина российского шоу-бизнеса, от Елки до Лободы. А в прошлом году она объявила о начале сольной музыкальной карьеры, решительно ворвавшись в чарты iTunes с хитом «Полчеловека», и все последующие синглы повторяли успех дебютного.
Потрясающий голос певицы, пронзительные тексты, запоминающиеся видеоклипы — это обеспечило Рите миллионы поклонников, небывалые просмотры и рекордные количества репостов. Не удивительно, что продолжением такого успеха стали полные залы и множество концертов в гастрольном графике, билеты на которые разлетаются за считанные часы.
Светлана Лобода
Москва, Crocus City Hall, 17, 18, 20 января
Ослепительная блондинка должна была дать эти три концерта еще в октябре, однако в последний момент слегла в больницу и перенесла срочную операцию. Шоу были перенесены, и сейчас наконец Светлана Лобода полностью готова зажечь публику! Поклонников ждут головокружительные трюки, сногсшибательная хореография, мегаватты света и стопроцентные хиты, которые, без преувеличения, знает каждый.
Loboda - самое яркое явление на современной сцене. Она диктует не только музыкальное направление, стиль и манеру исполнения, но и последние тенденции в мире шоу-бизнеса. Каждый сингл с альбома «H2LO», ставшего уже дважды платиновым, бьет рекорды продаж в iTunes, видеоклипы набирают десятки миллионов просмотров в YouTube, а сама Светлана второй год подряд становится певицей №1 среди интернет-пользователей по версии «Яндекса».
Jungle
Санкт-Петербург, «Космонавт», 27 января, Москва, Главclub Green Concert, 28 января
Многонациональной формации Jungle во всех смыслах подошло бы определение «семья» — в «Джунглях» семь высококлассных музыкантов, включая «отцов-основателей» Тома МакФарланда и Джоша Ллойд-Уотсона. Знакомые с детства и до поры скрывавшие свои реальные имена под литерами J и T, авторы всех композиций Jungle собрали банду, движимые целью перевести содержимое своих лэптопов на качественно новый уровень звучания.
Фавориты крупнейших фестивальных площадок по обе стороны Атлантики, включая Glastonburry и Lollapalooza, количеству релизов предпочитают их качество: «For Ever» — всего лишь второй полновесный лонгплей, вышедший через 4 года после релиза дебютного «Jungle». Балансируя на стыке фанка 70-х, психоделического диско и соула, группа звучит очень свежо и актуально.
Tinkoff Rosafest
Сочи, «Роза Хутор», 26 января — 2 февраля
В конце января на курорте «Роза Хутор» пройдет один из самых масштабных зимних фестивалей — Tinkoff Rosafest. Более двенадцати тысяч участников (большинство из Москвы, Санкт-Петербурга, а также гости из других городов России» на протяжении нескольких дней будут жить под одной крышей и прокачивать себя вместе с олимпийскими чемпионами, блогерами и популярными музыкантами.
Гостей ждет насыщенная развлекательная программа, разработанная командой Spotway.ru. На время проведения Tinkoff Rosafest горная олимпийская деревня превратится в огромный зимний кемпинг по типу тех, что ежегодно проходят в Европе.
Но все это — не только крутая тусовка. Главная фишка фестиваля и одна из основных причин, по которой гости приезжают сюда уже несколько лет подряд — уникальный масштабный квест в горах Tinkoff The Game. Принимая участие в Большой Игре, участники бросают вызов самим себе. Помимо удовольствия от самого процесса, каждый получит возможность прокачать свои навыки во фрирайде, фристайле и лыжном спорте, а также познакомиться с популярными блогерами и выиграть классные призы от партнеров.
На фестивале впервые за четыре года будут распространяться браслеты, дающие проход на музыкальные площадки. На Tinkoff Rosafest будут работать целых 5 таких площадок, а меккой горной олимпийской деревни временно станет отель Riders Lodge, где партнер феста VK Music построит собственную сцену. Каждый вечер и ночь будут устраиваться огненные вечеринки в разных стилях. Всего же в программе фестиваля — 7 больших концертов и 160 часов электронной музыки от популярных диджеев.
Книги
Atticus, «Темнота между звездами»
В продаже с 10 января
В своем втором сборнике канадский поэт Atticus обращается к феномену двойственности нашего жизненного опыта - метаниям между самыми светлыми и возвышенными чувствами и неизбежным падением в бездну собственного сознания. Он пишет о неистовой энергии зарождающейся любви, о ее бурном развитии и о мучительной ностальгии от расставания и ощущения пустоты. Несмотря на все эти противоречивые эмоции, Atticus утверждает, что жизнь удивительна в своей полноте, что проживать ее нужно с целью, стремясь вперед, поскольку это лучшее наше путешествие. Его поэзия – это мир, где играет джаз, где в почете танцы на закате и смакование вина у реки; это очарование Парижа, дождливых дней и удивительная человеческая способность отдаваться боли и в то же время ощущать и созидать красоту. Это подобно непроглядной темноте и самым ярким звездам. Противоречиво, как вся наша жизнь.
Гейл Форман, «Я сбилась с пути»
В продаже с 10 января
Фрейя пытается восстановить свою жизнь: она потеряла голос, когда записывала дебютный альбом. Харун планирует бросить всех, кого когда-либо любил. Натаниэль только что прибыл в Нью-Йорк с крошечным рюкзаком и отчаянным планом – ему нечего терять и некуда идти. Все они сбились с пути. И чем больше запутываются в своей жизни, тем яснее осознают: может, путь к счастью лежит через помощь другим?
Дмитрий Липскеров, «Туристический сбор в рай»
В продаже с 24 января
Жизнь человека похожа на значок Инь-Янь: в каждом белом периоде есть капля черного и наоборот. Известный еще со времен «Вагриуса», прозаик Дмитрий Липскеров в новой книге рассказов и новелл показывает нам галерею человеческих судеб. Здесь и престарелый профессор, влюбившийся в стриптизершу; и бандит из 90х, по иронии – полный тезка Корнея Ивановича Чуковского; и романтичная девушка Нора, которая покорила Москву, но нашла счастье, вернувшись к себе на Родину в провинцию... Липскеров выступает в необычном для себя амплуа рассказчика реальных историй, каждая из которых расширяется до настоящего романа.
Али Смит, «Зима»
В продаже с 25 января
Суровая зима. Мир съеживается, все оголяется, то, что было ранее невидимым, становится видимым. То, что скрывалось, вспыхивает огнем. Али Смит воссоздает стремительно меняющийся мир, где корни бытия: смех, любовь, искусство – не всегда открыты нашему глазу. В эпоху постправды не только прошлое, но и будущее кажутся не тем, чем есть. Зима – это сезон, который учит нас выживанию.
Театр
«Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так»
МДМ, 2-8 января, 15-20 января, 22-24 января, 26-27 января
Театральная компания «Московский бродвей» собрала с крупнейших драматических театров страны артистов, которых чаще всего фотографируют, и сделала перенос на русскую почву спектакля британской компании Mischief Theatre. Постановка повествует, как это заявлено, «гомерически смешную» историю о том, как труппа актеров-неудачников пытается поставить детектив в духе Агаты Кристи, а когда дело доходит до премьеры, у них вообще все идет не так, как надо. Обещают даже – о, современный театр! – участие зрителей в ходе спектакля.
«Рамона»
Современник, 31 января
Резо Габриадзе известен миру как автор сценариев к фильмам «Кин-дза-дза», «Мимино» и многих других, а также как создатель собственного театра марионеток в Тбилиси, где основным средством выражения служат предметы, которые он сам же мастерит. «Рамона» — спектакль о разлуке двух влюбленных паровозов, Рамоны и Эрмона; трогательная история с бежево-черно-белыми фигурами животных и голосами Хаматовой, Карцева и Гармаша.
«Трамвай «Желание»
Коляда-театр, 15 января
«Трамвай «Желание» похож на все другие спектакли Николая Коляды (это все тот же карнавал оборванцев на обочине жизни) и не похож ни на один другой «Трамвай «Желание». Хрупкая Бланш стала у него эффектной блондинкой (Ирина Ермолова), мачо Ковальский — фашиствующим убожеством (Олег Ягодин). Бланш, напевающая себе под нос «Лили Марлен», слишком яркая краска в этом черно-коричневом мире. Уничтожая ее, Стэнли Ковальский защищает стабильность, простоту унифицированного порядка от разрушительной силы человеческой сложности и полноты.
«Синяя синяя птица»
Театр Наций, 3-6 января
Девочка по имени Матильда вместе с плюшевым медведем Тиделем отправляется на поиски своего брата Тиля, похищенного Царицей ночи. По пути им встречаются полсотни сказочных героев (в невероятных костюмах), затем они попадают в Карамельный город, заводные часы и даже на войну. Автор спектакля Олег Глушков — востребованный творец широкого профиля; самый хипстерский педагог ГИТИСа, активно выступающий и как режиссер, и даже как автор выставок. Его «Синяя синяя птица» в Театре наций, инспирированная пьесой Мориса Метерлинка, — сказочное шоу для семейного просмотра с повышенной концентрацией сценических трюков и визуальных эффектов. Одну из Матильд играет актриса и певица Муся Тотибадзе. И да, это вообще-то мюзикл.
Выставки
«Пикассо&Хохлова»
Музей изобразительных искусств им. Пушкина, до 3 февраля
Отношениям художника и музы посвящено много книг и фильмов, и ни для кого не секрет, что часто эти отношения оказываются довольно печальны. 200 экспонатов — от монументальных панно до предметов мебели — рассказывают о трагических отношениях Пикассо и его первой жены, русской балерины Ольги Хохловой, которой он во многом был обязан успехом и которая так и не смогла оправиться после их расставания. Письма Пикассо она писала до самой своей смерти, чему посвящена отдельная глава выставки: совсем недавно наследники нашли чемодан с этими документами.
«Ткань процветания»
Музей современного искусства «Гараж», до 27 января
Новый шелковый путь — из Иваново в Биеллу и из Стокгольма в Баку — ироничное размышление кураторской группы музея «Гараж» о том, как одежда находит отражение в искусстве и как говорить об искусстве в одежде, не обращаясь к модным дизайнерам. Чем эта выставка отличается от тысячи других, которые проходят одновременно? Она выносит фэшн за скобки и сосредотачивается на всем остальном: сорок художников (среди них есть, например, Йоко Оно), пять континентов, современное искусство, советский андеграунд, бомберы американских солдат, разнообразные объекты из тканей, работа об ивановском текстиле, миграция и дресс-код французской революции — из всего этого, как минимум, должна получиться одна очень красивая выставка.
«Оскар Рабин. Hommage»
Мультимедиа-арт-музей, до 17 февраля
Чуть больше месяца назад Оскара Рабина не стало. Ему было девяносто лет, и он готовилво Флоренции выставку своих работ. В советское время Рабин принадлежал к знаменитойЛианозовской группе, жил в бараках, и в духе уже булатовского манифеста «Живу-вижу»писал бытовые символы эпохи — рыбу и колбасу, газету и бутылки. Все это напоминает выбором объектов американский поп-арт, который изображал объекты массового потребления, только в данном случае их заменяли элементы советской действительности. Помимо ретроспективы в рамках выставки в кинозале будут показаны кинофильмы о жизни и творчестве художника: «Оскар» (режиссеры Евгений Цымбал и Александр Смолянский) и «Счастливый путь» (режиссеры Татьяна Пинская и Александр Шаталов).
«Viva la vida. Фрида Кало и Диего Ривера»
Манеж, до 12 марта
Тот случай, когда, кажется, можно ничего не объяснять: более девяти десятков работ Фриды Кало и Диего Риверы от ранних до поздних — живопись, рисунки, литографии. Со стороны Фриды — «Сломанная колонна» (1944), «Больница Генри Форда» (1932), «Автопортрет с обезьянкой». Со стороны Риверы, например, огромный четырехметровый холст «Славная победа», подаренный Советскому Союзу.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Kinopoisk.ru, lipskerov.ru, eksmo.ru