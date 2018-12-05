Новое прочтение легенды о лучшей няне в мире, масштабный фестиваль зимних развлечений на открытом воздухе и не только: чем заняться в январе

В конце января на курорте «Роза Хутор» пройдет один из самых масштабных зимних фестивалей — Tinkoff Rosafest. Более двенадцати тысяч участников (большинство из Москвы, Санкт-Петербурга, а также гости из других городов России» на протяжении нескольких дней будут жить под одной крышей и прокачивать себя вместе с олимпийскими чемпионами, блогерами и популярными музыкантами.

Гостей ждет насыщенная развлекательная программа, разработанная командой Spotway.ru. На время проведения Tinkoff Rosafest горная олимпийская деревня превратится в огромный зимний кемпинг по типу тех, что ежегодно проходят в Европе.

Но все это — не только крутая тусовка. Главная фишка фестиваля и одна из основных причин, по которой гости приезжают сюда уже несколько лет подряд — уникальный масштабный квест в горах Tinkoff The Game. Принимая участие в Большой Игре, участники бросают вызов самим себе. Помимо удовольствия от самого процесса, каждый получит возможность прокачать свои навыки во фрирайде, фристайле и лыжном спорте, а также познакомиться с популярными блогерами и выиграть классные призы от партнеров.

На фестивале впервые за четыре года будут распространяться браслеты, дающие проход на музыкальные площадки. На Tinkoff Rosafest будут работать целых 5 таких площадок, а меккой горной олимпийской деревни временно станет отель Riders Lodge, где партнер феста VK Music построит собственную сцену. Каждый вечер и ночь будут устраиваться огненные вечеринки в разных стилях. Всего же в программе фестиваля — 7 больших концертов и 160 часов электронной музыки от популярных диджеев.

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