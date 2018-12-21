Неунывающие Светлаков и Ургант, романтичный Нагиев в кинопремьерах предновогодней недели

«Елки Последние»
На экранах с 27 декабря
«Елки Последние» станут самыми трогательными, добрыми и волшебными из всех, потому что любимые герои будут прощаться со зрителями. В киноальманах войдет пять новогодних историй. В новелле «Сосны» миллениал поможет своему брутальному отчиму дяде Юре сделать предложение руки и сердца. В «Братьях» неразлучные друзья Боря и Женя вновь окажутся на грани расставания, потому что Женя собирается вернуться в Якутск. Лыжник и сноубордист перевернут весь город ради улыбки одной красавицы в новелле «Ресторан быстрого знакомства». «Вокзал на троих» расскажет историю о простой девушке из Воронежа, отправившейся в погоню за своим счастьем — столичным актером Комаровским, а в новелле «Вредный дедушка» Снегурочка поедет спасать одинокого, но очень ворчливого дедушку.
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«Три богатыря и наследница престола»
На экранах с 27 декабря
И в «Богатырях» началась «Игра престолов». Князь Киевский решил назначить наследника, только вот незадача — кто это может быть? Родственник, друг семьи или, может быть, заморская принцесса? Недолго думая, князь-батюшка выбирает почти принцессу, а главное, родственницу — племянницу Забаву. Нынче она вместе со своим мужем Елисеем (помните верного ученика Добрыни Никитича?) получает образование в далеком Царьграде, где правит коварный Василевс. Чтобы вернуть наследницу на родные просторы, за тридевять земель в спешном порядке отправляются три богатыря и, конечно же, главный придворный конь Юлий.
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«Любовь и прочий зоопарк»
На экранах с 27 декабря
Гаспар долгое время не поддерживал связь со своей семьей. И вот теперь ему снова предстоит вернуться в родной город, чтобы присутствовать на очередной свадьбе отца. Взяв на роль герлфренд эксцентричную подругу, Гаспар отправляется назад в детство — в отчий дом, где его с распростертыми объятиями ждут бабник-отец, зануда-брат и красавица-сестра.
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«Йонас Кауфман: Под звездами»
На экранах с 27 декабря
Один из величайших теноров в мире впервые предстанет на больших экранах в невероятной программе, в которую вошли знаменитые оперные арии и популярные композиции из альбома «Dolce Vita». Впечатляющий концерт Йонаса Кауфмана состоялся летом 2018 года в берлинском театре Вальдбюне под открытым небом. В тот вечер перед переполненным амфитеатром прозвучали великие произведения, составившие славу итальянской музыки. Зрителям посчастливилось увидеть незабываемое исполнение арий Верди и Пуччини, а также насладиться восхитительными хитами «Caruso», «Torna a Surriento», «Parla più piano» (тема из «Крестного отца») и «Volare».
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Текст: Мария Мельникова
Видео: Youtube.com / Bazelevs, Три богатыря, ПРОвзгляд, NevafilmEmotion