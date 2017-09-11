Фильм-призер 70-го Каннского кинофестиваля выдвинут на «Оскар»

Сегодня, на заседании Российского оскаровского комитета, Александр Роднянский, продюсер фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь», сообщил, что эта лента будет выдвинута на соискание престижной американской премии «Оскар» от России.

«Мы волновались. Сыграла на самом деле репутация режиссера фильма (Андрея Звягинцева), его, вероятно, награды, начавшаяся жизнь [картины], успешный прокат для авторского фильма в России, невероятно успешный старт во Франции вчера», — цитирует его информационное агентство «ТАСС».

При этом он подчеркнул, что главным критерием отбора комитета под председательством режиссера Владимира Меньшова, был — «фильм, у которого больше шансов в борьбе за награду». Подавляющее большинство участвующих в голосовании выбрало «Нелюбовь».