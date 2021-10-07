Не стоит срываться: какие простые приемы помогут моментально успокоиться

Самым эффективным средством, подходящим для каждого человека, считается дыхательная практика. Американский психиатр Марлинн Вей рассказал в беседе с Today, как правильно выполнять данное упражнение. Для начала надо установить таймер на три минуты, затем сосредоточиться и сделать глубокий вдох через нос, задержать дыхание и выдохнуть (каждое действие выполнять по 5 секунд). При сильном напряжении выполняйте это практику во время ходьбы.

Кристин Карлсон советует отказаться от активного использования телефона и сосредоточиться на внутреннем «Я» и своих чувствах. Кроме того, помогают облегчить тревогу и депрессию медитации и музыкальная терапия.

В борьбе со стрессом эффективна практика осознанности, которая позволяет отключиться от неприятных мыслей и сосредоточиться на чем-либо успокаивающем. Например, можно взять перерыв на несколько минут и выпить кружку чая, в этот момент не думать ни о чем, кроме напитка. «Сосредоточьтесь на вкусе чая, его температуре, замечая все детали в чашке», — посоветовал Вей.

По словам доктора Моник Телло, когда вы чувствуете беспокойство, выйдете на улицу хотя бы на пару минут. Вдохните свежего воздуха, обратите внимание на небо, деревья и все, что вас окружает. Также одновременно можно воспользоваться дыхательной практикой.