Музыкальные оупен-эйры, нашумевшие спектакли и не только: куда сходить в июне

Темой Bosco Fresh Fest в этом году станет космос, а свое вдохновение организаторы черпали из знаменитого фильма Андрея Тарковского «Солярис» 1972 года. По задумке организаторов фестиваль интегрируется в уникальное футуристическое пространство «Сколково» с помощью средств архитектуры, дизайна и новых медиа. Акцент будет сделан и на образовательную программу, а также лекции от самых известных спикеров.

На нескольких сценах Bosco Fresh Fest будут представлены самые интересные музыкальные проекты, от андеграунда до известнейших мировых звезд, от звукового эксперимента до живых концертов. Хедлайнеры уже объявлены — это группа Orbital и певица Fever Ray.

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