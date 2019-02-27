Музыкальные и спортивные фестивали под открытым небом, рок-опера «Карамазовы» и другие события марта, которые нельзя пропустить

В 1990-е девочка по имени Селеста (в исполнении Натали Портман) чуть не погибла из-за школьной перестрелки, однако выжила, выросла и стала взбалмошной суперзвездой с психологической травмой. Вторую режиссерскую работу артиста Брейди Корбета, снимавшегося у Араки, Триера, Ханеке и прочих звезд фестивального движения, показали в Венеции, но приняли очень двойственно. Впрочем, постановщик «Детства лидера», кажется, не вычеркнут из списка молодых талантов: картина разделила зрителей на два лагеря — а это о чем-то да говорит.

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«Курск»

На экранах с 14 марта