Музыкальные и спортивные фестивали под открытым небом, рок-опера «Карамазовы» и другие события марта, которые нельзя пропустить

Кино
«Вокс люкс»
На экранах с 7 марта
В 1990-е девочка по имени Селеста (в исполнении Натали Портман) чуть не погибла из-за школьной перестрелки, однако выжила, выросла и стала взбалмошной суперзвездой с психологической травмой. Вторую режиссерскую работу артиста Брейди Корбета, снимавшегося у Араки, Триера, Ханеке и прочих звезд фестивального движения, показали в Венеции, но приняли очень двойственно. Впрочем, постановщик «Детства лидера», кажется, не вычеркнут из списка молодых талантов: картина разделила зрителей на два лагеря — а это о чем-то да говорит.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Курск»
На экранах с 14 марта
Датский режиссер и соратник Ларса фон Триера по «Догме 95» Томас Винтерберг когда-то прогремел драмой «Торжество», извлекавшей скелеты из шкафа одного приличного семейства. Картина про подводную лодку «Курск» обещает быть не менее скандальной: в России ее заочно невзлюбили, а на фестивале в Торонто приняли прохладно — кино, разумеется, никого не оскорбляет, но и интересных глубин не демонстрирует. Российских моряков сыграли, в частности, Маттиас Схунартс и Микаэль Нюквист, а одну из жен, борющихся с равнодушными бюрократами, — французская звезда Леа Сейду.
Купить билеты на фильм можно будет здесь.
«Балканский рубеж»
На экранах с 21 марта
Югославия. 1999 год. Российская спецгруппа получает приказ взять под контроль аэродром Слатина в Косово и удерживать его до прихода подкрепления. Но этот стратегический объект крайне важен албанскому полевому командиру и натовским генералам. Группа вынуждена принять неравный бой с террористами. К аэродрому устремляются российские миротворцы и силы НАТО. Мир вновь близок к большой войне. Но командиру спецгруппы Андрею Шаталову (в исполнении Антона Пампушного) не до политики: в аэропорту среди заложников его любимая девушка Ясна (в исполнении Милены Радулович)...
Купить билеты на фильм можно будет здесь.
«Короткие волны»
На экранах с 28 марта
Полнометражный режиссерский дебют актера Михаила Довженко с могучим составом (Северия Янушаускайте, Алиса Хазанова, Евгений Гришковец, Владимир Мишуков, Ивар Калныньш и многие-многие другие). Что-то типа «Дня радио», но в форме альманаха увлекательных историй, имеющий одну общую тему — все они произошли на радио. Новелла «Шредер» основана на реальных событиях: слушателям прямого эфира предлагают уничтожить известное произведение современного искусства по итогам голосования. Герои новеллы «Переводчик» при помощи радио спасают свою любовь. «Игра в карты» — комедия положений на фоне радиоэфира, в котором обсуждают смену ролей мужчины и женщины в современном обществе. В социальной комедии «Радиорубка» жители маленького городка, где отключили интернет, пытаются изменить свою жизнь благодаря радиоэфиру. «Пока нет» — рассказ о поиске любви.
Купить билеты на фильм можно будет здесь.
Фестивали
BoogelWoogel
13-17 марта, курорт «Роза Хутор», Сочи
Высокогорный карнавал в этом году порадует всех своих гостей обновленной развлекательной программой. Любой участник найдет здесь занятие по душе: прыгнуть в бассейн на лыжах и сноубордах в карнавальных костюмах, побороться за звание «Мисс BoogelWoogel», сыграть в пляжный волейбол на снегу. Еще можно вписать себя в историю и принять участие в установке рекорда Гиннесса на самый массовый спуск в купальниках. Все дневные развлечения дополнят вечеринки и выступления популярных российских артистов.
Подробности и билеты доступны на сайте.
Alfa Future People Snow Edition
22-24 марта, курорт «Роза Хутор», Сочи
Совсем скоро на «Роза Хутор» прогремит музыкальный фестиваль AFP Snow Edition, который, несмотря на существенное отличие по формату, станет зимней версией международного музыкального фестиваля современной музыки и технологий Alfa Future People, уже полюбившегося десяткам тысяч россиян.
Мероприятие пройдет в формате apres-ski (это вид отдыха, распространенный на горнолыжных курортах, который включает в себя развлекательную программу после и во время занятий спортом) прямо на склонах «Роза Хутор». Для гостей AFP Snow Edition организаторы приготовят море электронной музыки, спорта, а также насыщенную развлекательную программу.
Три креативно проработанные сцены будут располагаться на склонах высотой 1100 метров (в Горной Олимпийской деревне), 1600 метров (Роза–1600) и 2320 метров (на Роза Пике), четвертую же сцену займет каток в «Роза Долине». В дневное время на этих площадках выступят зарубежные и российские DJ, а в ночь с 23 на 24 марта хэдлайнеры фестиваля переместятся на главную концертную площадку «Роза Холл». Присоединяйтесь — это будет громко!
Подробности и билеты доступны на сайте.
Quiksilver New Star Camp
29 марта-7 апреля, курорт «Роза Хутор», Сочи
Один из крупнейших спортивно-музыкальных фестивалей Quiksilver New Star Camp в 2019 году отметит десятилетний юбилей! На протяжении 9 лет New Star сотрудничал с артистами, художниками, зажигал новые спортивные звезды, и этот год не станет исключением. Основная тема юбилейного года — коллаборации с ведущими представителями российской субкультуры и музыкальных объединений. Всех гостей ждет масштабная десятидневная программа: катание на сноуборде и лыжах, соревнования среди профессионалов и любителей в специально построенном сноу-парке на высоте Роза-1600 м, йога, лекции, вечеринки и концерты популярных российских и зарубежных артистов, мастер-классы от ведущих спортсменов и представителей экшн-спорт индустрии. Хедлайнером в юбилейном году станет группа Rudimental, которая выступит в Сочи с live-шоу.
Туры, подробная информация и программа доступны на сайте.
Концерты
Yoav
Москва, 2 марта, Red
Слишком долгим в этот раз получилось ожидание новой работы обаятельного и талантливого израильтянина Йоава. Прошло четыре года с момента выпуска психоделичного и взрывного EP Dopamine и 6 лет с последнего лонгплея Blood Vine (2012). Этот невероятно талантливый южноафриканский мультиинструменталист, певец и автор песен выпустил 7 сентября прошлого года четвертый сольный альбом Multiverse, вновь открыв всем поклонникам дверь в очередное приключение за пределы музыкального горизонта.
2 марта в клубе Red Йоав даст большой концерт, на котором презентует новый альбом. Не упустите возможность слушать и наблюдать момент примирения поклонников популярной и интеллектуальной музыки, наслаждаться зажигательными ритмами и богатым звуком невероятного исполнителя.
Nautilus Pompilius
Москва, 23 марта, Главclub Green Concert
Завершив в начале 2017 года творческий путь группы «Ю-Питер», Вячеслав Бутусов анонсировал масштабный концертный проект, посвященный 35-летию легендарной группы Nautilus Pompilius. Прошлым летом зрителям была представлена юбилейная программа «Гудбай, Америка!», включающая бессмертные хиты «Наутилуса» в актуальном звучании.
Сочиненная Ильей Кормильцевым строчка «Эта музыка будет вечной» вышла пророческой: наследие «Наутилуса» живо на протяжении четвертой декады кряду, а интерес к юбилейной программе оказался настолько высок, что Бутусов споет «Гудбай, Америка!» — и другие песни на века — еще раз, под вывеской «Nautilus Pompilius — 35 лет на бис». На этот раз в клубном формате.
Наталия Орейро
Москва, 28 марта, Crocus City Hall
Любимица нескольких поколений россиян, уругвайская актриса и певица Наталия Орейро выступит в «Крокус Сити Холле» 28 марта. Артистка представит новое шоу в рамках Unforgettable Tour.
На первый сольный концерт Орейро в России, состоявшийся много лет назад, билеты были раскуплены многочисленными поклонниками в течение нескольких часов. Концерт в Москве стал триумфом актрисы, покорившей сердца россиян красотой, артистизмом, харизмой и завораживающим голосом. Невероятный успех прошедших шоу позволяет певице приезжать сюда снова и снова, концерты Наталии Орейро в России уже становятся традицией.
В конце марта поклонников ждет новая встреча с любимицей. По традиции это будет впечатляющее шоу с зажигательными ритмами Латинской Америки. Орейро исполнит песни, которые сделали ее популярной в России, включая знаменитую Cambio Dolor, а также новые композиции.
Полина Гагарина
Москва, 30 марта, СК «Мегаспорт»
Полина Гагарина представит абсолютно новое грандиозное шоу, которым отметит свой день рождения. Известная во всем мире, одна из самых стильных артисток на российской сцене, обладательница мощного и красивого вокала и удивительной энергетики представит концертную программу, которой не было равных.
Шоу, подготовка к которому началась за год, станет самым главным подарком певицы на собственный день рождения, приятным и полным сюрпризов для многочисленных поклонников. «Наша команда готовится по всем фронтам, — делится Полина. — Это больше, чем выступление: мы работаем над современными диджитал-декорациями, блестящей хореографической постановкой, безупречным звуком, костюмами и, конечно, же новыми песнями».