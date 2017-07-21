29 июля в музее-заповеднике «Коломенское» пройдет Пикник «Афиши» — крупнейший в Москве фестиваль на открытом воздухе, который объединяет актуальную музыку, летние развлечения и активный отдых. Формула лучшего дня лета такая: три сцены с самыми выдающимися музыкантами нашего времени, маркет с работами молодых дизайнеров, гастрономическая программа, новые технологии, спорт и миллион развлечений — от настольных игр до современного искусства.

МУЗЫКА В этом году на главной сцене Пикника выступят британцы стадионного масштаба Kasabian, музыканты-интеллектуалы Foals, главные хитмейкеры года — группа «Грибы» — и шумные, но нежные «ГШ». Кроме них на Пикнике — трэп-лорд из Гарлема A$AP Ferg, мастер хлестких рифм Хаски, манчестерская четверка Everything Everything, легендарный дуэт 5’Nizza, принцесса дарквейва ABRA, петербуржец Кирилл Сергеев с концертным составом Kito Jempere Band, лондонцы The Heliocentrics, поп-открытия года Луна и Constantinе, эталонная инди-группа On-The-Go, инопланетный парень с трубой Антоха МС, питерский фанк-коллектив Great Revivers и команда медных духовых и грува Black Kandinsky.

РАСПИСАНИЕ Главная сцена при поддержке МТС 15:30–16:15 «ГШ» 16:45–17:45 Everything Everything 18:15–19:15 «Грибы» 19:45–21:00 Foals 21:30–23:00 Kasabian Summer Stage by Tinkoff 13:00–13:40 Black Kandinsky 14:00–14:40 Great Revivers 15:00–16:00 Kito Jempere Band 16:30–17:30 Луна 18:00–19:00 Хаски 19:30–20:30 Heliocentrics 21:00–22:00 A$AP Ferg AIR Stage by S7 Airlines 15:15–16:00 Антоха MC 16:30–17:15 On-The-Go 17:45–18:30 Constantine 19:00–19:45 ABRA 20:15–21:30 5’Nizza

РАЗВЛЕЧЕНИЯ Как и каждый год, Пикник «Афиши» — это идеальный город в миниатюре. Музыка порой не самое главное, за чем приходят на фестиваль. На весь день здесь развернется маркет с модными вещами, аксессуарами и декором, фуд-корт от лучших гастрономических проектов и большая зона развлечений.

S7 Airlines даст каждому возможность выиграть мили, которые можно потратить на путешествие. Помимо этого — большая зона отдыха с мягким бассейном из поролона, зарядками для гаджетов и баром со смузи, сладкой ватой и попкорном. Для любознательных — на площадке «Экспериментаниума» можно будет пощупать Человека-батарейку, погрузиться в виртуальную реальность, погонять на гоночном треке, стать капитаном корабля вместе с и познакомиться с супергероями из других миров. Те, кто привык отдыхать активно, в зонах «Чемпионата» и СТС смогут сыграть в бейсбол или бадминтон, победить друзей в самый длинный кикер от Tic Tac, посмотреть танцевальные баттлы на площадке Sony Extra Bass, посетить групповую тренировку от World Class и полетать в аэротрубе Mövenpick. В отдельной зоне появится настоящий 7-метровый Рамблер/бассейн, где можно компенсировать отсутствие отпуска и летней жары — искупаться и отдохнуть на лежаках. Федерация скейтбординга России проведет на Пикнике этап кубка Raw Ramp — на крутой рампе лучшие райдеры страны покажут свое мастерство и обучат трюкам всех желающих. Те, кто привык выделяться в толпе, смогут навести красоту в мейкап-корнере Mark., кастомизировать кепку и сумку с Tsvetnoy Central Market или сделать укладку в бьюти-баре Matrix.

МАРКЕТ И ЕДА На маркете Пикника представлены десятки корнеров с одеждой, книгами, предметами интерьера, косметикой и дизайнерскими украшениями. Гастрономическую программу Пикника тоже нельзя оставить без внимания: на фестивале появятся фудтраки, молодые стартапы, десятки видов стритфуда, вегетарианская еда и даже отдельная зона национальной кухни.

ДЕТИ Совсем недавно запустился новый проект «Афиши» для родителей — «Афиша Дети», на Пикнике у него появится отдельная зона — для тех, кто пришел на фестиваль с детьми или сам еще чувствует себя ребенком. Московский Музей современного искусства проведет мастер-классы по творчеству Антонио Гауди, «Детский Пионер» даст детям примерить на себя профессии будущего, с проектом «Москва глазами инженера» можно построить Шуховскую башню, мост да Винчи и геодезический купол. Бесшумный кинотеатр Silent Space вместе с Большим фестивалем мультфильмов подготовили программу «Тучка и кит», которую будут показывать нон-стоп.