Можно ли верить картам таро и при чем тут психоанализ

Многие воспринимают таро, как гадания, другие — как развлечение. Но ни то, ни другое не является истиной. Таролог, специалист по портрету по арканам таро Виктория Ахмедянова рассказала, как на самом деле устроены таинственные карты.

Копаем глубже

Сознание каждого человека состоит из трех частей: сознательной, бессознательной и сверхсознательной. Чтобы разобраться, как работает таро, нужно углубиться в первые две.

Сознательное .

Включает все, что происходит сейчас. То, что нам несложно вспомнить и понять.

Бессознательное сложнее.

В нем два уровня: индивидуальное и коллективное .

Индивидуальное бессознательное — это наша глубинная память с перинатального периода. Хранилище с привычками, сценариями, травмами. Многие воспоминания здесь в целях нашей безопасности спрятаны за семью печатями.

К коллективному бессознательному мы также подключаемся еще внутриутробно. В нем знания всего поля Земли. Через коллективное мы становимся частью общей системы рода, национальности, страны и других структур, к которым принадлежат предки, рассказывает специалист.

Здесь же закладываются архетипы, которые были порождены мифами, отражающими что-то важное о народе. Архетип — это наша внутренняя структура. Через него мы появляемся и проходим уроки. Есть ведущие архетипы и те, которые практически не используются. Но так или иначе мы взаимодействуем со всеми: через других людей и события.

При чем здесь таро?

Если посмотреть на устройство нашего мира, мы везде видим пересечения. Каждый имеет личное информационное поле, где хранится вся информация о нем. Все подключены к коллективному бессознательному и его разным системам. А также человек всегда соединен с несколькими архетипами, которые как раз и лежат в основе арканов.

«То есть таро взаимодействует с нашими бессознательными частями через архетипы», - поясняет Виктория Ахмедянова.

Принцип работы

Карты работают по принципу синхроничности. Это когда есть два события, которые якобы случайны и друг с другом не связаны, но в определенном контексте они обретают смысл. Например, вы о ком-то подумали, и этот человек вдруг звонит.

«По моему мнению, весь мир работает по принципу синхронии. Все имеет смысл. Так и в таро нет случайных для вас карт. Выходит только то, что вам нужно», - уверена таролог.

Все арканы через архетипы несут в себе огромный информационный пласт и подсвечивают наше бессознательное. Именно поэтому расклады поразительно точно отражают происходящее в жизни человека.