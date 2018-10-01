Сотня локаций, огромные инсталляции и самые известные дизайнеры: в столице пройдет Moscow Design Week

На MDW 2018 представят бронзовые полутораметровые ковры, вариацию на образ одной из светских дам (имя для интриги держится в секрете), четырехметрового жирафа, которого в конструктивистском стиле собрал архитектор Василий Полетов, а самое главное, здесь покажут выставку самого большого конкурса среди графического дизайна — «Золотая Пчела».

В отличие от прошлого года, когда мероприятие проходило только в парке Зарядье, событие запустят сразу в 100 локациях.