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Сотня локаций, огромные инсталляции и самые известные дизайнеры: в столице пройдет Moscow Design Week

В Москве с 9 по 14 октября пройдет одно из самых громких событий в мире дизайна Moscow Design Week.

На MDW 2018 представят бронзовые полутораметровые ковры, вариацию на образ одной из светских дам (имя для интриги держится в секрете), четырехметрового жирафа, которого в конструктивистском стиле собрал архитектор Василий Полетов, а самое главное, здесь покажут выставку самого большого конкурса среди графического дизайна — «Золотая Пчела».

В отличие от прошлого года, когда мероприятие проходило только в парке Зарядье, событие запустят сразу в 100 локациях.

Мы стремимся сделать наше мероприятие по масштабу похожим на Миланскую Неделю Дизайна, куда ежегодно приезжают более 400000 человек увидеть новинки дизайна,

— рассказывает Анна Лебедева, куратор Московской Недели Дизайна.

Главной и самой крупной выставочной площадкой станет Центральный дом художника, где и пройдет официальное открытие мероприятия, а также предстанут известные дизайнеры в проекте Design SuperHeroes. «По традиции имена этих дизайнеров посетители узнают в первый день выставки на пресс-конференции, — говорит Анна Лебедева, — замысел проекта — создать одно большое пространство, оформленное именитым дизайнером, затрагивающую глобальную тему и несущую структурные изменения в понимание "Дизайна"».

Основные элементы события — так называемые Design Point. Их разместят по всему городу и установят в них по одной инсталляции. Например, уже сейчас картиной Стаса Трацевского можно полюбоваться в одной из башен «Москва-Сити». «Мы выпустим карту, на который будут отмечены все 100 точек, и любой желающий может в пешем режиме обойти все эти места и посмотреть абсолютно бесплатно работы как молодых, так и известных дизайнеров», — делится Анна Лебедева.

При этом будут предусмотрены специальные Design District, где выставят более масштабные арт-объекты. Традиционная площадка-участник — центр современного искусства Винзавод, площадка Московского Шелка и современное пространство Хлебозавода №9.

Во время проведения события можно будет не только увидеть знаковые изобразительные объекты, но также ознакомиться с деятельностью дизайнерских фабрик, послушать лекции приглашенных кураторов, а также отправиться на специализированный маркет, где каждый сможет приобрести предметы гардероба и лимитированные аксессуары для дома.

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