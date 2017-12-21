Аналитики обнародовали список самых популярных предновогодних покупок в Сети.

Вы уже купили подарки близким? Признаемся: в нашей редакции есть люди, которые еще даже не задумывались над тем, что окажется под елкой в новогоднюю ночь. Но не все такие, как мы: судя по предновогодней активности россиян в Сети, многие уже обзавелись подарками.

Согласно результатам анализа, который провели специалисты «Яндекс.Маркета» и «Яндекс.Кассы», самым популярным подарком на Новый год могут стать мобильные телефоны. Именно они занимают первенство в статистике покупок. Детишки получат конструкторы (в прошлом году все хотели набор разноцветных липучек Bunchems, а в этом — полицейский участок LEGO), а их мамы — косметику.

Любопытный факт: в графе «косметика и парфюмерия» первое место занимает Dolce & Gabbana 3 L'Imperatrice (композиция этого аромата оказалась такой удачной, что «императрица» уже многие годы лидирует по продажам в нашей стране). Второе и третье места занимают лезвия для бритв Gillette.

Также люди активно покупают телевизоры, компьютерные комплектующие и карнавальные костюмы (наряд Деда Мороза — вне конкуренции). В целом рейтинг популярных предновогодних покупок выглядит так: