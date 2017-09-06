«Все слухи о звездах и правда, которая еще хуже», — новый фильм Федора Бондарчука расскажет все

В Сети появился долгожданный трейлер нового фильма Федора Бондарчука «Мифы». Комедия абсурда обещает рассказать всю правду о звездах, которая хуже слухов.

В главных ролях — сам Федор Бондарчук, его возлюбленная Паулина Андреева, которая играет невесту Ивана Урганта, Сергей Безруков, Ксения Раппопорт, Милош Бикович. Даже Ксения Собчак не удержалась и сыграла роль буквально сразу после родов.

Сюжет фильма «Мифы» построен на нескольких линиях — он расскажет о суровом прошлом и настоящем знаменитого режиссера, невеселой личной жизни постоянно прикалывающегося телеведущего, муках актера, который сыграл в своей жизни все возможные роли — от Иисуса до белочки, причудах женщины-политика, считающей пупок «дыхательной трубкой ребенка» и запрещающей современное искусство.