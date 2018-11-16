Мишель Родригес, Максим Виторган и Алена Бабенко в киноновинках следующей недели

«Вдовы»
На экранах с 22 ноября
Состоятельный авантюрист Гарри Ролинс (в исполнении Лиама Нисона) — мастеровитый грабитель, способный обнести самое охраняемое заведение. В этом ему помогают три верных соратника. Когда сверхвыгодная операция заканчивается гибелью всего квартета, жены «солдат удачи» (в исполнении Виолы Дэвис, Мишель Родригес, Элизабет Дебики и Кэрри Кун) оказываются один на один с суровым капиталистическим и мужским миром, где каждый норовит их обобрать и использовать. Вдобавок смерть Гарри и компании явно не случайна, поэтому вдовам предстоит не только пойти по стопам мужей, но и, возможно, отомстить за них.
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«Подбросы»
На экранах с 22 ноября
Мать (в исполнении Анны Слю) забирает сына Дениса (в исполнении Дениса Власенко) из детдома, в который она когда-то его подбросила, и везет в Москву. Там юноша, страдающий от анальгезии, находит своему недугу (высокому болевому порогу) выгодное применение — вместе с дэпээсником, врачом, адвокатом, прокурором и судьей он разыгрывает одну и ту же схему: кидается под колеса автомобиля, чтобы развести водителя-терпилу на деньги. И все это ради матери, от которой парень без ума, а та обнимает его в одном нижнем белье, так что в их отношениях начинает мерещиться что-то инцестуальное — впрочем, до инцеста дело так и не дойдет, как бы мать ни искушала своего отпрыска.
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«Мотылек»
На экранах с 22 ноября
Лере (в исполнении Алены Бабенко) ставят смертельный диагноз, но тут она встречает на дороге девочку Катю (в исполнении Марты Тимофеевой), обретает смысл жизни и, кажется, решает не умирать. Замысловатый микс «Человека, который удивил всех» и «Временных трудностей» от режиссера Константина Худякова («Хождение по мукам») и сценариста Ивана Охлобыстина, последние годы собаку съевшего на жизнеутверждающих историях о том, что если очень захотеть, то получиться может все что угодно.
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«Жена»
На экранах с 22 ноября
За каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Джоан Кастальман (в исполнении Гленн Клоуз) — преданная жена на протяжении последних сорока лет, а еще тонкая натура, блестящий ум и глубоко зарытые собственные амбиции. Все это — для того, чтобы литературная звезда ее супруга Джо (в исполнении Джонатана Прайса) сияла как можно ярче. Но в вечер перед вручением Джо долгожданной Нобелевской премии Джоан решит нанести мужу роковой удар, который раскроет его секреты.
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Автор: Мария Мельникова
Фото: Kinopoisk.ru
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