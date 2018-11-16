Мишель Родригес, Максим Виторган и Алена Бабенко в киноновинках следующей недели

Состоятельный авантюрист Гарри Ролинс (в исполнении Лиама Нисона) — мастеровитый грабитель, способный обнести самое охраняемое заведение. В этом ему помогают три верных соратника. Когда сверхвыгодная операция заканчивается гибелью всего квартета, жены «солдат удачи» (в исполнении Виолы Дэвис, Мишель Родригес, Элизабет Дебики и Кэрри Кун) оказываются один на один с суровым капиталистическим и мужским миром, где каждый норовит их обобрать и использовать. Вдобавок смерть Гарри и компании явно не случайна, поэтому вдовам предстоит не только пойти по стопам мужей, но и, возможно, отомстить за них.

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«Подбросы»

На экранах с 22 ноября