Мелодрама «Я с тобой задыхаюсь» выйдет в российский прокат 10 апреля

10 апреля в прокат выходит остросюжетная мелодрама «Я с тобой задыхаюсь» со звездой TikTok и самым известным пожарным России

«Я с тобой задыхаюсь» — история о любви наотмашь, которая проходит проверку временем и экстремальными обстоятельствами. В списке референсов — кассовые хиты «Дневник памяти» с Райаном Гослингом и Рэйчел Макадамс и нашумевшая испанская картина «Три метра над уровнем неба».

В центре истории — молодая медсестра Даша, которая готовится выйти замуж за идеального парня. Но во время девичника все идет не по плану. Обстановку нагревает неожиданное появление друга детства. Параллельно героине поступает предложение мечты из Москвы. Вскоре под угрозой оказывается ее жизнь. Очутившись в замкнутом пространстве, окруженная страстями и экстремальными обстоятельствами Даша встает перед сложным выбором.

Фильм с успехом был презентован на фестивалях и уже полюбился профессиональному киносообществу. Так, мелодрама «Я с тобой задыхаюсь» победила в категории «Лучший художественный фильм» на кинофестивале «Сочи Фильм Фестиваль», а также выиграла награду за лучшую режиссуру на международном кинофестивале «Крылатый барс» в Казани.

Картину снял молодой уральский постановщик Иван Пшенин — один из самых перспективных режиссеров страны. В его портфолио ряд документальных картин, в которых он мастерски раскрыл внутреннюю кухню различных индустрий — музыкальной, ресторанной и других. «Я с тобой задыхаюсь» — дебют постановщика в полнометражном игровом кино.

«Мы сняли историю о дружбе, о взрослении, о «кризисе юности», о котором мало кто говорит, — рассказал Иван Пшенин. — «Я с тобой задыхаюсь» — наверное, один из немногих фильмов, который создан для еще юных женщин. Мы попытались поймать тот самый нерв этого возраста, забытый и прекрасный».

Есть молодые звезды и среди актеров «Я с тобой задыхаюсь» — в картине снялись популярный блогер (более 1,7 млн подписчиков в TikTok) Натали Гурманова и самый известный пожарный России Павел Яманов (на его YouTube-канал Пожарный BRZ подписано более 320 тыс. человек).

Режиссер: Иван Пшенин. Продюсеры: Дмитрий Павлов, Александр Уваров. Сценарист: Иван Пшенин. Оператор: Иван Жданов. Художник: Алексей Дударев. Композитор: Дмитрий Лобанов. Монтаж: Иван Пшенин. Возрастное ограничение: 18+