Мастер-классы, онлайн-концерты, новые книги и не только: чем заняться в мае во время карантина
Концерты
Онлайн-фестиваль VK Fest 2020
15-21 мая
Полюбившийся многим фестиваль VK Fest в Санкт-Петербурге из-за вынужденной самоизоляции переходит в онлайн-формат — это будет первое событие такого масштаба в России. Фестиваль продлится целую неделю и будет полностью бесплатным и доступным в онлайн-трансляции в сообществе VK Fest. Пока организаторы определяются с лайн-апом, списком блогеров и темами для лектория — эта информация уже скоро будет доступна. Учитывая опыт прошлых лет, мы можем ожидать самых актуальных артистов и множество сюрпризов. Все те, кто приобрел билеты на VK Fest, могут сдать их — или сохранить до 2021 года, когда VK Fest 2021 снова вернется в оффлайн.
Онлайн-концерт «Мировые хиты 90-х»
3 мая
Мировые хиты в исполнении симфонического оркестра и хора прозвучат у вас дома: коллектив Flashback Orchestra исполнит всем известные песни 1990-х годов. Прозвучат песни Стинга, Бритни Спирс, Селин Дион, групп Backstreet Boys, Spice Girls, Bon Jovi, Aqua, No Doubt, Roxette, Scorpions и других популярных исполнителей. Для того чтобы побывать на виртуальном концерте, понадобится лишь доступ в интернет и удобное устройство для просмотра. Билет стоит всего 150 рублей, при желании можно помочь музыкантам и внести пожертвование там же на официальном сайте проекта.
Онлайн-шоу Europe Shine A Light
16 мая
Это шоу станет преемником отмененного из-за коронавируса «Евровидения». Организаторы решили не просто перенести шоу в онлайн, но и отказаться от конкурса — голосования не будет, зато будет трансляция концерта и сюрпризы для зрителей. По заявлениям организаторов, программа займет два часа. Шоу можно будет смотреть на Первом канале или через YouTube. Напомним, что Россию на «Евровидении» в этом году должна была представлять группа Little Big, чья песня Uno была явным фаворитом конкурса до его отмены. Теперь зрители смогут посмотреть выступление Little Big и других финалистов «Евровидения» онлайн.
Онлайн-трансляции Billboard Live Performances
До 31 мая
Пока звезды сидят дома, они не прочь выступить перед фанатами. Российский эфир покоряют Леонид Агутин, Диана Арбенина и «Би-2», а американские артисты готовятся к квартирникам в Facebook-паблике Billboard. Разные исполнители играют свои песни в разное время, в проекте уже отметились такие звезды, как Tinashe, Jewel, Скип Марли и диджей Benny Benassi. Чтобы не пропустить шоу, нужно лишь подписаться на Facebook проекта и следить за расписанием.
Мастер-классы и лекции
Открытый Экомарафон
29 апреля — 3 мая
В сети появилось много новостей и видеороликов о том, что самоизоляция положительно повлияла на экологию. Воздух и вода в городах стали чище. Сумеем ли мы сохранить эту позитивную тенденцию? Чтобы узнать, как помочь природе, присоединяйтесь к Экомарафону от МЕГИ. В течение пяти дней будут проходить вебинары об экологичных лайфхаках. Например, представитель проекта «Посади лес» расскажет, как помочь сохранить леса, не выходя из комнаты, а представитель движения СПбГУ «Зеленый университет» расскажет, как организовать раздельный сбор отходов в образовательном учреждении. Самые активные участники вебинаров получат подарки!
Онлайн-курсы по рисованию и живописи от студии Artista
До 17 мая
Все курсы студии Artista подходят для начинающих, в том числе «с нуля». Также курсы подойдут тем, кто уже рисует, но хочет углубить свои знания. На всех курсах вы будете получать домашнее задание: нарисовать картинку по пройденной теме. При этом автор и ведущий курса будет вас поддерживать, помогать лично каждому, давать советы и отвечать на вопросы в закрытом чате. Для участия в большинстве мастер-классов нужны только самые простые материалы и инструменты: бумага, карандаш, ручка. А если чего-то не хватает, вы можете заказать это в студии. Здесь уже готовы наборы принадлежностей для каждого курса, при необходимости их отправят вам курьером с бесконтактной доставкой.
Трансляции лекций Музея здоровья
До 31 мая
Музей здоровья запустил серию лекций к выставке «Про сон», которые в связи с пандемией транслируют онлайн. Для этого специально завели Youtube-канал. Там можно увидеть записи прошедших выступлений, а также познакомиться с популярной рубрикой «Говорит врач». Но есть смысл смотреть именно стримы, поскольку спикеры отвечают на вопросы аудитории. Следить за объявлениями о новых трансляциях удобно Вконтакте.
Мастер-классы по леттерингу и каллиграфии от центра «Слово» на ВДНХ
2 мая
Центр «Слово» и студия каллиграфии «Пишу красиво» приглашают на мастер-классы в онлайн-формате. Занятия будут проходить онлайн каждую субботу в группе ВДНХ в «Одноклассниках», видеоролики также можно посмотреть на сайте ВДНХ. На ближайшем мастер-классе 2 мая участники узнают, как через форму буквы передать характер. Из букв можно создавать персонажей, причем одну и ту же букву можно превратить и в положительного героя, и в отрицательного.
Книги
Юстис Рей «Духовка Сильвии Плат»
В продаже с 1 мая, в электронном варианте с 8 апреля
Меня зовут Сид Арго. Мой дом — город Корк, один из самых консервативных и религиозных в штате Пенсильвания. У нас есть своеобразная Библия (ее называют Уставом), открыв которую на первых ста пятидесяти страницах, вы увидите свод правил, включающий обязательность молитв, служб и запреты. Запреты на все. Нельзя громко говорить на улице. Нельзя нарушать комендантский час. Нельзя пропускать религиозные собрания. Нельзя. Нельзя. Нельзя. Ничего нельзя, кроме тайного ощущения собственной ничтожности… Но в самом конце лета в город приезжает новая семья, и что-то начинает неуловимо, но неизбежно меняться. Мое мировоззрение, мои взгляды… Все подвергается сомнению. Ты, Флоренс Верстайл, подвергаешь их сомнению. И почему-то я тебе верю.
Эстель Маскейм «Темная сторона Кая»
В продаже с 7 мая, в электронном варианте с 13 апреля
Ванесса опасается серьезных отношений, поскольку, как ей кажется, близость с другим человеком всегда чревата потерей. Она не готова на такие жертвы – спасибо, но ей уже достаточно. Да и ее последнее свидание закончилось весьма плачевно: Харрисон оставляет ее в темноте одну посреди парка, а наутро рассылает знакомым видео, где Ванесса ведет себя… неосмотрительно. Зато это становится поводом для знакомства с Каем, у которого давние счеты с Харрисоном и который не против доставить тому проблемы. Кай и Ванесса начинают хулиганскую игру.
Ким Лиггетт «Год благодати»
В продаже с 10 мая, в электронном варианте скоро
В округе Гарнер свои порядки. Здесь верят, что юным девам под силу выманивать мужчин из постелей, а их жен и вовсе сводить с ума. Вот почему девушек изгоняют из дома на целый год — за это время они должны избавиться от темного «дара» и вернуться назад очищенными, готовыми к браку. Шестнадцатилетняя Тирни Джеймс мечтает о лучшей жизни, и чем ближе ее собственный год благодати, тем сильнее страх путает мысли. Что, если она не вернется назад, что, если то, о чем тайком перешептывались другие женщины, может произойти и с ней? Что, если этот год на самом деле несет лишь смерть?
Джоан Рамос «Ферма»
В продаже с 15 мая, в электронном варианте с 15 мая
Если у тебя есть деньги, необязательно портить фигуру, подрывать здоровье и жертвовать карьерой ради беременности. Найдутся те, кто сделает это за тебя. Иммигрантка с Филиппин Джейн решилась стать суррогатной матерью, чтобы обеспечить лучшую жизнь своей дочери. На ферме, куда ее поселили в ожидании рождения чужого ребенка, Джейн предоставлены лучшие условия, но, лишенная возможности покидать территорию, она тревожится за свою дочь — ей кажется, что жизнь девочки в опасности. «Ферма» — роман-переосмысление современного потребительского общества. На какие жертвы готовы идти женщины, чтобы обеспечить безбедную жизнь своим детям?