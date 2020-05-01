Мастер-классы, онлайн-концерты, новые книги и не только: чем заняться в мае во время карантина

Это шоу станет преемником отмененного из-за коронавируса «Евровидения». Организаторы решили не просто перенести шоу в онлайн, но и отказаться от конкурса — голосования не будет, зато будет трансляция концерта и сюрпризы для зрителей. По заявлениям организаторов, программа займет два часа. Шоу можно будет смотреть на Первом канале или через YouTube. Напомним, что Россию на «Евровидении» в этом году должна была представлять группа Little Big, чья песня Uno была явным фаворитом конкурса до его отмены. Теперь зрители смогут посмотреть выступление Little Big и других финалистов «Евровидения» онлайн.

Онлайн-трансляции Billboard Live Performances

До 31 мая

Пока звезды сидят дома, они не прочь выступить перед фанатами. Российский эфир покоряют Леонид Агутин, Диана Арбенина и «Би-2», а американские артисты готовятся к квартирникам в Facebook-паблике Billboard. Разные исполнители играют свои песни в разное время, в проекте уже отметились такие звезды, как Tinashe, Jewel, Скип Марли и диджей Benny Benassi. Чтобы не пропустить шоу, нужно лишь подписаться на Facebook проекта и следить за расписанием.

Мастер-классы и лекции

Открытый Экомарафон

29 апреля — 3 мая

В сети появилось много новостей и видеороликов о том, что самоизоляция положительно повлияла на экологию. Воздух и вода в городах стали чище. Сумеем ли мы сохранить эту позитивную тенденцию? Чтобы узнать, как помочь природе, присоединяйтесь к Экомарафону от МЕГИ. В течение пяти дней будут проходить вебинары об экологичных лайфхаках. Например, представитель проекта «Посади лес» расскажет, как помочь сохранить леса, не выходя из комнаты, а представитель движения СПбГУ «Зеленый университет» расскажет, как организовать раздельный сбор отходов в образовательном учреждении. Самые активные участники вебинаров получат подарки!

Онлайн-курсы по рисованию и живописи от студии Artista

До 17 мая