Мастер-класс итальянской кухни, музыкальный фестиваль в авто и не только: события июля, которые вас впечатлят
Концерты и фестивали
Live&Drive
СК «Лужники», 4 и 5 июля, далее по выходным до 29 августа
LIVE & DRIVE – это серия летних мероприятий, во время которых живое выступление артистов будет проходить на сцене перед зрителями, находящимися внутри своих автомобилей, что позволит соблюсти ограничения и социальную дистанцию между людьми. Весь звук будет транслироваться через FM-приемники. Концерты состоятся каждую пятницу и субботу на парковке южного ядра СК «Лужники», начиная с 4 июля и заканчивая 29 августа 2020 года. Весь line-up включает имена российских музыкантов, что позволит поддержать артистов, чьи запланированные концерты также были отменены или перенесены на более поздние сроки. На летнюю сцену выйдут: The Hatters – 4 июля, Zivert – 5 июля и многие другие.
LIVE & DRIVE станет масштабным городским мероприятием, куда можно приехать семьей или компанией друзей. На территории СК «Лужники» зрители смогут заказать еду и напитки с помощью специального приложения. Приобрести билеты, ознакомиться с расписанием артистов и более подробной информацией о серии мероприятий вы можете на сайте www.livedrivemoscow.ru.
Drive Live
Парк «Яхрома», 4 и 5 июля
4 и 5 июля на огромном автомобильном полигоне парка «Яхрома» будет построена настоящая фестивальная сцена с экранами, которые обеспечат всем гостям комфортный просмотр концертов из любой точки площадки фестиваля Drive Live. Раньше такая форма досуга, на 100% обеспечивающая эпидемиологическую безопасность, использовалась только для drive-in кинотеатров. Как и на любом привычном фестивале, для удобства гостей будет организован фудкорт и другие активности. Звук со сцены можно будет слушать двумя способами: открыв окна или настроившись на специальную FM-волну. Фестиваль Drive Live - уникальное и эксклюзивное событие, рассчитанное всего на 500 автомобилей!
4 июля фестиваль Drive Live откроется выступлением Гарика Сукачева, а 5 июля эстафету перехватит Григорий Лепс. Артисты представят специально для гостей фестиваля новые эксклюзивные программы. Посетители фестиваля смогут воспользоваться мобильным приложением, при помощи которого можно будет заказать еду и напитки прямо к своему автомобилю, занять виртуальную онлайн-очередь в санитарную зону, а также воспользоваться различными дополнительными функциями. Билеты можно купить на https://drive-live.ru.
Radiohead
C 11 июня по четвергам
Группа Radiohead, как и многие другие музыкальные звезды, радует своих поклонников во время самоизоляции и выкладывает на YouTube-канале записи со своими живыми выступлениями. Премьера показа архивного лайва Radiohead проходит в ночь с четверга на пятницу. Radiohead стали не первыми, кто публикуют свои записи — каждый понедельник так уже делает Metallica, группа The National также выложила пару своих лайвов. Следите за YouTube-каналами любимых групп, возможно, скоро и другие команды начнут выкладывать свои архивные записи.
Онлайн-концерт Руфуса Уэйнрайта
10 июля, 21.00
10 июля состоится релиз нового альбома Руфуса Уэйнрайта Unfollow The Rules, и на эту же дату запланирована концертная презентация пластинки. Состоится она в духе времени — в формате стрима. Артист представит новую работу для трехсот счастливчиков, которые успеют купить билеты на официальном сайте. Трансляция будет вестись из студии в Лос-Анджелесе.
Курсы и лекции
Онлайн-курс «Только спокойствие»
Компания Business Relations запускает экспресс-курс в Telegram, который поможет посмотреть на текущий период с новой точки зрения. Программа адресована всем, кто хочет стать более осознанным и счастливым человеком, привнести в свою жизнь больше радости, улучшить отношения с близкими и научиться понимать себя. Также это возможность развить у себя полезные привычки, до которых раньше не доходили руки. Ведущие курса расскажут, как сохранять спокойствие, оптимизм и здравомыслие даже в кризисное время. Курс состоит из четырех занятий. Каждый урок включает в себя теоретическую часть, видео от тренера и практическую отработку. Участники курса будут получать по одному уроку в день.
Онлайн-курс «Fashion-иллюстрация» с ведущим художником Vogue
Иллюстратор Недели моды в Нью-Йорке Блэр Брайтенштайн расскажет и покажет, как создавать выразительные образы на бумаге и найти собственный стиль. В течение пяти уроков участники создадут портфолио из семи работ в стиле Блэр Брайтенштайн. Также художница расскажет, как найти свой собственный стиль, обратить на себя внимание крупных брендов и выстраивать путь в модной индустрии. Участники курса будут стилизовать модные образы, создавать выразительные скетчи за двадцать минут, а также одиночные и групповые зарисовки. Ведущая расскажет, как выбрать материалы для разных видов рисунка, как передать движение и позу, изобразить аксессуары. Все эти навыки будут полезны как практикующим художникам, так и тем, кто только начинает свой путь в профессии.
Вебинар «Сальвадор Дали: главное»
6 июля
Творчество Сальвадора Дали наполнено множеством символов, понять значение которых самостоятельно — задача не из легких. На лекции образовательного проекта Level One слушателей познакомят с биографией великого сюрреалиста, а также подробно разберут сюжеты его картин. Искусствовед Олег Грознов расскажет о религиозных мотивах в творчестве Дали, влиянии его отношений с матерью на сюжеты картин, приходе художника к сюрреализму и скрытых деталях его знаменитых полотен. Узнать больше о лекции перед выставкой «Сальвадор Дали: главное» и записаться на нее вы можете на сайте проекта Level One.
Онлайн мастер-класс «Готовим с римлянином!»
5 июля
Ведущий мастер-класса поделится с участниками собственными кулинарными лайфхаками, расскажет об особенностях итальянской кухни и местного менталитета, профессиональных поварских трюках и семейных гастрономических секретах. Под руководством повара-итальянца вы сможете самостоятельно приготовить традиционные домашние блюда, узнаете о различиях в ежедневных рационах неаполитанцев и жителей Рима, правилах подбора соуса к пасте, разнице между сыром из козьего и коровьего молока. Мастер-класс пройдет в программе Zoom. После окончания онлайн-трансляции всем участникам вышлют пошаговые рецепты приготовления блюд, а также список римских заведений с лучшей итальянской кухней. Продолжительность программы — 1,5 часа.