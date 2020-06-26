Мастер-класс итальянской кухни, музыкальный фестиваль в авто и не только: события июля, которые вас впечатлят

LIVE & DRIVE – это серия летних мероприятий, во время которых живое выступление артистов будет проходить на сцене перед зрителями, находящимися внутри своих автомобилей, что позволит соблюсти ограничения и социальную дистанцию между людьми. Весь звук будет транслироваться через FM-приемники. Концерты состоятся каждую пятницу и субботу на парковке южного ядра СК «Лужники», начиная с 4 июля и заканчивая 29 августа 2020 года. Весь line-up включает имена российских музыкантов, что позволит поддержать артистов, чьи запланированные концерты также были отменены или перенесены на более поздние сроки. На летнюю сцену выйдут: The Hatters – 4 июля, Zivert – 5 июля и многие другие.

LIVE & DRIVE станет масштабным городским мероприятием, куда можно приехать семьей или компанией друзей. На территории СК «Лужники» зрители смогут заказать еду и напитки с помощью специального приложения. Приобрести билеты, ознакомиться с расписанием артистов и более подробной информацией о серии мероприятий вы можете на сайте www.livedrivemoscow.ru.

Drive Live

Парк «Яхрома», 4 и 5 июля